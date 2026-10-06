Cô gái có GPA 3,51/4 nghiên cứu đưa giao thông xanh vào cuộc sống

Đến với ngành quản trị kinh doanh từ niềm đam mê học hỏi và mong muốn trải nghiệm nhiều lĩnh vực, Dương Hoàng Duyên không chỉ chú trọng việc học mà còn tích cực tham gia các hoạt động Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện… Qua những chương trình này, Duyên tích lũy được kinh nghiệm tổ chức, làm việc nhóm và có thêm sự thấu hiểu, chia sẻ với cộng đồng.

Ngoài việc học tập, Duyên còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội ẢNH: NVCC

Trong quá trình học, Duyên thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và chủ động. Cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên, được tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và "Sao tháng giêng" năm 2025.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông đang ngày càng được quan tâm, Duyên cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc lựa chọn phương tiện giao thông xanh của sinh viên tại TP.HCM". Theo Duyên, là một sinh viên thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, cô nhận thấy việc nghiên cứu các giải pháp hướng đến giao thông xanh là một vấn đề có ý nghĩa thiết thực.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích sinh viên quan tâm hơn đến phương tiện thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc vận dụng những kiến thức được học tại nhà trường, nhóm đã chủ động tìm hiểu thêm tài liệu, nghiên cứu các vấn đề thực tế và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu.

Với kết quả học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động, Duyên được tuyên dương danh hiệu “Sao tháng giêng” năm 2025 và “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2025 ẢNH: NVCC

Thông qua đề tài nghiên cứu này, nhóm của Duyên mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc lựa chọn các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như phương tiện công cộng, xe đạp hoặc phương tiện sử dụng năng lượng sạch, từ đó hình thành những thói quen di chuyển bền vững hơn trong tương lai.

Với đề tài này, nhóm của Duyên đã đạt giải ba hội thi "Nghiên cứu khoa học sinh viên" cấp trường.

Thạc sĩ Đặng Thị Nga, giảng viên bộ môn quản lý kinh tế, Trường ĐH Giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM, cho biết Dương Hoàng Duyên rất có ý thức trong việc học tập và rèn luyện tốt, tốt nghiệp loại giỏi. Cô hy vọng Duyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi để có thêm kiến thức, sự chủ động và trách nhiệm đã thể hiện trong quá trình học đại học. Khi bước vào thị trường lao động, Duyên cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tế, trau dồi chuyên môn và giữ tinh thần cầu tiến để từng bước phát triển bản thân.