Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội

Sáng 4.6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội cùng 120 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 thầy thuốc trẻ trên địa bàn thủ đô.

Trên 1.000 thầy thuốc trẻ khám, chữa bệnh miễn phí

Khai mạc đại hội, anh Bùi Sỹ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa IV, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, đội ngũ thầy thuốc trẻ Hà Nội đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Anh Bùi Sỹ Tuấn Anh phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, y bác sĩ trẻ trực tiếp tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị bệnh nhân và vận hành các cơ sở điều trị Covid-19. Đặc biệt, hơn 700 bác sĩ trẻ tham gia Tổng đài 1022, thực hiện hàng trăm nghìn cuộc tư vấn, hỗ trợ người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 lượt người dân.

Hội đã huy động trên 1.000 thầy thuốc trẻ tham gia trực tiếp các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí tại nhiều địa phương. Hội cũng phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: CTV

Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì hiệu quả với hơn 5.000 lượt hội viên đăng ký tham gia, tiếp nhận trên 4.500 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ thầy thuốc trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả quản lý ngành.

Đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội có 68 câu lạc bộ trực thuộc với hơn 5.000 hội viên đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Tổ chức Hội ngày càng khẳng định vai trò là mái nhà chung của đội ngũ thầy thuốc trẻ thủ đô, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Phát triển thêm ít nhất 1.000 hội viên mới

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ mới: "Thầy thuốc trẻ Hà Nội chuyển đổi - bứt phá - hội nhập". Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 1.000 hội viên mới, thành lập tối thiểu 10 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho từ 100.000 lượt người dân trở lên.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CTV

Hội cũng đặt mục tiêu vận động hiến trên 5.000 đơn vị máu và bảo đảm 100% cơ sở Hội thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý hội viên và hoạt động Hội.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và cống hiến, Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa V được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đội ngũ thầy thuốc trẻ tiếp tục phát huy y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và lan tỏa các hoạt động nhân đạo vì sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 45 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy Thuốc trẻ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Anh Bùi Sỹ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa IV, Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải, tiếp tục được đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa V.