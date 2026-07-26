Những 'hiệp sĩ áo xanh' ở xã đảo giúp người dân bị sự cố giao thông

Sẵn sàng ứng cứu người bị sự cố giao thông

Xã đảo Tân Long có địa bàn rộng, nhiều tuyến đường mới được đầu tư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Tuy nhiên, không ít đoạn vẫn còn thưa thớt nhà cửa và khoảng cách giữa các cụm dân cư khá xa nên khi xe bị sự cố giao thông như chết máy, hết xăng, thủng lốp thì phải dắt bộ hàng cây số mới tìm được chỗ sửa.

Các thành viên Đội SOS thanh niên xã Tân Long trực tại chốt trên một tuyến đường của xã ẢNH: DUY TÂN

Từ thực tế đó, tháng 6.2026, Đội SOS thanh niên xã Tân Long ra đời với mong muốn hỗ trợ miễn phí người dân khi gặp sự cố giao thông. Đội có 9 thành viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên từ 20 - 26 tuổi. Người làm vườn, sửa xe, đang học... nhưng khi nhận được cuộc gọi cần giúp đỡ, tất cả sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường. Hành trang của họ chỉ là chiếc xe máy cùng một hộp đồ nghề, bên trong có đầy đủ dụng cụ vá lốp, thay ruột, bơm hơi, sửa chữa các hư hỏng đơn giản và cả xăng dự phòng để tiếp nhiên liệu miễn phí cho người đi đường.

Để người dân dễ dàng liên hệ, trên các tuyến đường chính của xã đều lắp đặt bảng thông tin với số điện thoại của tổ trưởng Lê Ngọc Lợi (26 tuổi), tổ phó Nguyễn Khánh Duy (21 tuổi) cùng số điện thoại trực ban Công an xã Tân Long. Chỉ cần một cuộc gọi, thành viên gần nhất sẽ nhanh chóng có mặt hỗ trợ.

Anh Nguyễn Hoàng Sang, Bí thư Xã đoàn Tân Long, cho biết các thành viên được phân công trực theo lịch để duy trì lực lượng sẵn sàng ứng cứu, bất kể ngày hay đêm. "Ngoài việc lưu động trên các tuyến đường, đội còn duy trì 2 điểm trực cố định tại Ban nhân dân ấp Thượng và nhà ông Trần Hữu Lợi. Khi tiếp nhận thông tin, thành viên ở gần nhất sẽ lập tức đến hiện trường nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian nhanh nhất", anh Sang nói.

Áo xanh tình nguyện trên những cung đường xa

Là một trong những người đồng hành với đội từ những ngày đầu, ông Trần Hữu Lợi không chỉ dành nhà riêng làm điểm trực mà còn hỗ trợ nhiên liệu. Ông nói: "Thấy các cháu thanh niên làm việc tự nguyện, không quản nắng mưa để giúp người đi đường, tôi rất cảm động. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, giúp bà con yên tâm hơn mỗi khi lưu thông trên những tuyến đường vắng".

Các thành viên Đội SOS thanh niên xã Tân Long hỗ trợ người đi đường gặp sự cố giao thông ẢNH: DUY TÂN

Từng được Đội SOS hỗ trợ khi xe cán đinh vào buổi tối, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ xã Tân Long) chia sẻ: "Hôm đó trời tối, đường rất vắng, điện thoại lại sắp hết pin. Tôi gọi theo số trên bảng thông tin, chỉ khoảng 15 phút sau các bạn đã đến vá xe miễn phí. Nếu không có đội SOS, chắc tôi phải dắt xe rất xa mới tìm được chỗ sửa. Tôi thật sự biết ơn những bạn trẻ ấy".

Thường xuyên chở hàng qua địa bàn xã đảo, anh Phạm Văn Tài đánh giá cao mô hình. "Làm nghề tài xế, điều ngại nhất là xe gặp sự cố ở những đoạn đường ít người qua lại. Biết nơi đây có đội cứu hộ miễn phí hoạt động 24/24, tôi thấy yên tâm rất nhiều mỗi khi lưu thông. Đây là mô hình rất đáng được nhân rộng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa", anh Tài bày tỏ.

Không còi hụ, không xe chuyên dụng, hành trang của những thành viên Đội SOS thanh niên xã Tân Long chỉ là chiếc xe máy, hộp đồ nghề nhỏ và tinh thần sẻ chia. Một chiếc lốp được vá, một bình xăng được tiếp hay một chiếc xe được sửa xong có thể không đáng bao nhiêu về vật chất, nhưng lại giúp người gặp sự cố tiếp tục hành trình trong lúc khó khăn nhất.