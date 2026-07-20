Đội cứu hộ vượt 700km tới Mường Than: 'Chừng nào bà con ổn định, chúng tôi mới ra về'

Vượt 700 km đến Mường Than

Tranh thủ phút nghỉ ngơi sau những giờ làm việc đầu tiên, anh Lê Mạnh Điệp (42 tuổi, trú P.Quảng Phú, TP.Thanh Hóa), Đội trưởng Đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa, cho biết, việc anh và các thành viên trong đội vượt 700 km từ Thanh Hóa đến Mường Than hỗ trợ đồng bào trong tâm lũ là một "mệnh lệnh từ trái tim".

Phương tiện của Đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa vào tâm lũ Mường Than sáng 20.7 ẢNH: LONG QUYỀN

"Hầu như các trận bão lũ xảy ra ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, anh em chúng tôi đều có mặt từ sớm. Gia đình chúng tôi rất thấu hiểu và ủng hộ hành động này vì chúng tôi làm thiện nguyện bằng cái tâm, không ai phân công hay bắt buộc cả”, anh Điệp nói.

Theo anh Điệp, khoảng 1 tiếng sau khi nắm bắt thông tin về trận lũ quét qua báo chí và mạng xã hội, 6 thành viên trong đội đã quyết định gác lại công việc gia đình để hội quân, sắp xếp đồ đạc, máy móc rồi lên đường.

Anh Lê Mạnh Điệp ẢNH: LONG QUYỀN

Đến 1 giờ sáng 19.7, tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội xuất phát từ Thanh Hóa gồm 6 thành viên mang theo 1 xe tải, 1 xe cẩu và 1 máy xúc lật.

Hành trình từ Thanh Hóa - Mường Than dài khoảng 500 km. Tuy nhiên, khi còn cách điểm đến khoảng 50 km, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, đội buộc phải quay đầu đi vòng đường khác xa hơn 200 km. Đến khoảng 18 giờ ngày 19.7, cả đội mới có mặt tại Mường Than. Sau đó, cả đội tranh thủ nghỉ ngơi và bắt tay ngay vào công việc trong sáng nay.

Làm việc với tinh thần "xuyên trưa, xuyên đêm"

Tại Mường Than, Đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa đã chia thành các tổ nhỏ để hoạt động hiệu quả nhất.

Theo đó, 2 thành viên sẽ điều khiển máy xúc liên tục dọn dẹp bùn đất tại các trường mầm non và các hộ dân lân cận; 2 người khác phụ trách sử dụng flycam bay dọc theo các triền suối ra đến tận lòng hồ thủy điện (cách tâm lũ khoảng 15 - 20 km) để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích. Những thành viên còn lại phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương và gia đình các nạn nhân trong công tác tìm kiếm.

Anh Điệp cùng một thành viên dùng máy xúc lật dọn dẹp bùn đất tại các trường mầm non và trên các tuyến đường ẢNH: LONG QUYỀN

Anh Điệp nhấn mạnh, tất cả các thành viên trong đội sẽ làm việc với tinh thần "thay ca nhau làm xuyên trưa, xuyên đêm" với mục tiêu là mở đường, dọn dẹp các khu vực trọng yếu để bà con sớm ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi sẽ làm việc đến chừng nào bà con tạm thời ổn định cuộc sống thì mới rút quân về", anh Điệp nói.

Người đội trưởng cũng tiết lộ, nguồn kinh phí để duy trì cho máy móc và sinh hoạt của đội được trích từ quỹ của đội, do anh em tự bỏ ra hoặc tổ chức các chương trình bán hàng gây quỹ, cùng với sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Đang điều khiển chiếc máy xúc lật để khơi thông những con đường huyết mạch, anh Cao Ngọc Tùng, thành viên đội cứu hội, cho biết, bản thân từng có kinh nghiệm hơn 5 năm cứu hộ tại các điểm nóng thiên tai tại Quảng Nam, Huế, Lào Cai...

Anh Cao Ngọc Tùng nỗ lực dọn bùn đất giúp người dân ẢNH: LONG QUYỀN

Tại xã Mường Than, anh Tùng nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay là lượng đá sạt lở từ trên núi xuống quá lớn, cần những máy móc chuyên dụng mới có thể xử lý triệt để. Dù vậy, anh cho rằng, với kinh nghiệm của mình, anh và đồng đội sẽ vẫn nỗ lực hết mình để mở đường cho bà con đi lại.

"Đứng trước hiện trường tan hoang, mình chỉ biết tận tâm tận lực, giúp được điều gì tốt cho bà con thì làm ngay", anh Tùng xúc động nói và khẳng định tất cả điều này đều xuất phát từ "cái tâm" của mỗi thành viên khi chứng kiến đồng bào gặp hoạn nạn.