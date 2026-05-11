Cô gái cùng cha đi phượt 6.800 km

Trên chiếc xe máy Wave Alpha cũ, chị Nguyễn Ngọc Thảo Vy, hiện sống và làm việc tại P.Chánh Hưng (TP.HCM), đã cùng cha là ông Nguyễn Hữu Anh Kiệt (53 tuổi) thực hiện chuyến phượt qua nhiều vùng đất ở Việt Nam và Lào. Hành trình kéo dài gần 2 tháng của hai cha con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thực hiện ước mơ của cha

Thời gian qua, trên trang cá nhân, chị Vy thường xuyên chia sẻ hình ảnh, đoạn phim đi phượt cùng cha qua nhiều tỉnh thành bằng chiếc xe máy cũ. Những bài đăng nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến với hai cha con, gửi lời chúc thượng lộ bình an và để lại không ít câu chuyện về những chuyến đi cùng cha mẹ, người thân của chính mình.

Với ông Kiệt và con gái, hành trình khám phá Việt Nam - Lào bằng xe máy suốt gần 2 tháng là kỷ niệm khó quên trong đời

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9.2025, khi ông Kiệt quyết định nghỉ hưu sớm. Với ông, đó là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nhân dịp này, ông chia sẻ với gia đình về ước mơ từ lâu là được đi xe máy qua nhiều vùng đất ở Việt Nam nhưng chưa có dịp thực hiện. "Thời điểm đó, mình cũng muốn thay đổi môi trường làm việc. Vậy là mình quyết định nghỉ việc để cùng cha thực hiện hành trình mà cha hằng ao ước", chị Vy kể.

Hai cha con có hơn 1 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi. Phương tiện đồng hành là chiếc xe máy cũ có sẵn trong nhà cùng vài món hành lý cần thiết như quần áo, vật dụng cá nhân. Chị Vy còn mang theo laptop để tranh thủ làm thêm công việc freelance trong suốt hành trình.

Trung tuần tháng 10.2025, hai cha con xuất phát từ TP.HCM, đi theo cung đường qua các tỉnh thành ven biển. Khi đến Đà Nẵng và Huế, họ quyết định ở lại lâu hơn để khám phá cảnh đẹp, ẩm thực và nhịp sống địa phương.

"Sau đó, cha con mình quay ngược ra cửa khẩu Bờ Y (Quảng Ngãi, trước thuộc Kon Tum - NV) để sang Lào. Hai cha con đã đi qua nhiều vùng đất ở nước bạn rồi nhập cảnh trở lại Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Từ đây, tụi mình tiếp tục khám phá các tỉnh miền núi phía bắc rồi quay lại Huế. Do thời tiết không thuận lợi nên hai cha con quyết định bay về TP.HCM, còn xe máy gửi về bằng tàu hỏa", chị Vy kể.

Hành trình kéo dài gần 2 tháng với tổng quãng đường khoảng 6.800 km và chi phí hơn 50 triệu đồng.

Chuyến đi không quên

Trong chuyến đi, ông Kiệt là tay lái chính đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Với người cha, đây không chỉ là hành trình thực hiện ước mơ tuổi trung niên mà còn là cơ hội để cha con có thêm thời gian đồng hành cùng nhau. Qua mỗi vùng đất, ông càng cảm nhận rõ vẻ đẹp của quê hương, đất nước và cả nước bạn Lào, từ thiên nhiên kỳ vĩ cho đến sự tử tế của con người.

Mỗi nơi dừng chân, hai cha con thường dành khoảng một ngày để khám phá các địa điểm nổi tiếng, trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu văn hóa địa phương. Nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn sau khi biết câu chuyện của họ đã nhiệt tình hỏi han, thậm chí giảm giá phòng như một cách động viên hai cha con tiếp tục hành trình.

"Trong chuyến đi, cha con tôi từng gặp tai nạn té xe ở khu vực cửa khẩu Bờ Y do trời mưa lớn. May mắn là cả hai không bị thương nghiêm trọng", ông Kiệt nhớ lại.

Sau chuyến đi, điều khiến ông hạnh phúc nhất không chỉ là hoàn thành ước mơ của mình, mà còn vì thấy con gái trưởng thành hơn sau những ngày rong ruổi. "Vy là con một trong nhà, được cha mẹ yêu thương từ nhỏ. Đây là chuyến đi khá vất vả nhưng con đã vượt qua rất tốt", ông nói.

Dù hành trình kết thúc từ năm ngoái, gần đây chị Vy mới bắt đầu chia sẻ lại hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm. Hai cha con rất bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm và tình cảm từ cộng đồng mạng.

Với chị Vy, cha không chỉ là người thân mà còn giống như một người bạn đồng hành đặc biệt. Theo lời chị, ông Kiệt là người tâm lý, luôn yêu thương gia đình và có tính cách rất thoải mái. "Nhờ chuyến đi này mà mình có thêm rất nhiều trải nghiệm và ký ức đẹp cùng cha. Đó chắc chắn là những kỷ niệm mình sẽ không bao giờ quên", chị Vy chia sẻ.

Hiện tại, cô gái đã có công việc mới tại TP.HCM. Chị cho biết thời gian tới sẽ cố gắng làm việc để có điều kiện đưa cha mẹ đi du lịch thêm nhiều nơi khác.