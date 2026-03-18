Vợ chồng U.60 chở nhau phượt mô tô từ Nam ra Bắc

Được các con động viên tranh thủ đi chơi khi sức khỏe còn cho phép, ông bà quyết định thực hiện chuyến đi dài ngày. Ngày 4.3 vừa qua, vợ chồng ông Cường chất hành lý lên mô tô, xuất phát từ nhà ở P.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, hướng thẳng ra miền Bắc.

Trong suốt hành trình, ông bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên các nhóm mạng xã hội dành cho người yêu thích phượt bằng xe máy, nhận được nhiều lượt theo dõi và "thả tim".

Thực hiện ước mơ thời trẻ

"Khi ông ấy chở tôi đến cột mốc Hà Giang 0 km, tôi thật sự xúc động vì ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực. Đi được chuyến xa nhất trong đời nên tôi thấy mãn nguyện, định quay về nhưng chồng động viên nên đi tiếp", bà Đào kể hôm 14.3, khi ông bà đang trên đường từ Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đến Fansipan (Lào Cai). Tại đây, ông Cường đưa vợ đi tham quan nhiều điểm nổi tiếng như cổng trời Quản Bạ, cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng…

Vợ chồng bà Đào trên chiếc mô tô xuyên Việt ẢNH: NVCC

Bà Đào xúc động khi check-in cột mốc Hà Giang 0 km ẢNH: NVCC

Tự nhận là người yếu bóng vía, những ngày đầu di chuyển trên các cung đường đèo vùng núi phía bắc, bà Đào không dám nhìn xuống vực. Tuy nhiên, sau đó bà dần tự tin hơn. Bà cho biết đặc biệt thích không khí mát mẻ, khung cảnh hùng vĩ và những loài hoa khoe sắc trên triền núi.

Để chuyến đi thoải mái và an toàn, 2 vợ chồng không đặt nặng vấn đề thời gian. Họ di chuyển với tinh thần "cứ đi rồi sẽ đến", không chạy nhanh, chỉ đi ban ngày và tối đến thì nghỉ chân. Do điều kiện kinh tế không quá dư giả, ông bà lựa chọn ăn uống, nghỉ ngơi tại các điểm bình dân. Hành trang cũng đơn giản, bà Đào mang theo những bộ đồ thường ngày, không đặt nặng chuyện chụp ảnh. "Miễn là vợ chồng tôi được đi cùng nhau, được đến những nơi mình muốn đến", bà chia sẻ.

Trở ngại lớn nhất với ông bà là việc sử dụng công nghệ. Được chồng giao nhiệm vụ xem bản đồ để chỉ đường, nhưng đôi lúc bà Đào chỉ sai hướng, khiến cả hai phải quay lại. "Việc tìm nhà nghỉ trên đường đi cũng khiến vợ chồng tôi lúng túng. Nhiều khi phải gọi về nhờ con hỗ trợ. Lúc thì các con đặt phòng giúp, gửi định vị; lúc thì gửi số điện thoại để chúng tôi tự liên hệ", ông Cường kể.

Các con "dám xúi", ba mẹ "dám đi"

Dù là mong ước từ lâu, nhưng để thực hiện chuyến đi này không hề dễ dàng. Ngoài việc chuẩn bị chi phí, bà Đào còn phải vượt qua nỗi e ngại của bản thân. Quan trọng hơn hết là sự ủng hộ từ các con.

Chị Mai Lê Ngọc Trân (32 tuổi), con gái ông bà, cho biết: "Chị em chúng tôi đã động viên ba mẹ rất nhiều để thực hiện hành trình này. Khi ba mẹ chia sẻ hành trình lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và hỏi thăm, khiến cả gia đình rất vui".

Cặp phượt thủ U.60 hạnh phúc khi được đồng hành cùng nhau ẢNH: NVCC

Thời trẻ, ông Cường làm tài xế, là trụ cột kinh tế của gia đình, còn bà Đào là nội trợ. Cả hai đều thích đi đây đó nhưng vì gánh nặng mưu sinh, chăm sóc con cái nên chưa có cơ hội thực hiện. Vài năm trước, khi các con đã trưởng thành, ông Cường nghỉ nghề vì vấn đề sức khỏe. Từ đó, vợ chồng ông bà bắt đầu có thời gian đi chơi nhiều hơn, từng đến các tỉnh miền Tây Nam bộ và miền Trung, xa nhất là Quảng Trị.

"Việt Nam mình đẹp lắm. Mong rằng ai có ước mơ rong ruổi trên những cung đường sẽ có cơ hội thực hiện ít nhất một lần. Khi đi, mọi người nhớ giữ an toàn, tuân thủ quy định giao thông", bà Đào chia sẻ và cho biết trong tuần này sẽ trở về miền Nam. Trên đường, ông bà dự định dừng lại 1 - 2 ngày để tham quan Măng Đen (Quảng Ngãi, khu vực Kon Tum cũ).