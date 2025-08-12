'Phượt thủ' U70 vẫn miệt mài chinh phục khắp Việt Nam

Ở tuổi 67, bà Nguyễn Thị Huệ (phường Tân Hưng, TP.HCM) vẫn giữ thói quen "xách ba lô lên và đi" khắp các tỉnh thành, thậm chí leo núi cao hơn 4.600m mà không cần bình oxy. Niềm đam mê đó đã truyền lửa cho con gái: chị Nguyễn Lan Uyên (biệt danh Saru) để rồi chị trở thành một travel blogger, tác giả sách du lịch, từng đặt chân đến hơn 20 quốc gia.

50 tuổi nghỉ việc, đi xuyên Việt nhiều lần

Bà Huệ nhớ như in chuyến đi xa đầu tiên khi mới 11 tuổi, được bà ngoại dẫn đến Châu Đốc (An Giang). "Lúc đó thấy đi chơi vui, ngắm cảnh là mê rồi. Nhưng còn nhỏ, rồi lớn lên mải làm ăn, mãi đến khi 50 tuổi tôi mới quyết định dừng kinh doanh, đóng cửa hàng để đi du lịch theo sở thích", bà kể.

Hai mẹ con phượt thủ: một người U70, một người 40 tuổi vẫn đang viết tiếp những hành trình mới ẢNH: LÊ NAM

Từ quyết định ấy, bà gần như đi hết 98% các tỉnh thành trong nước, nhiều lần xuyên Việt. "Đi hết trong nước rồi mới ra nước ngoài", bà nói. Chuyến xuất ngoại đầu tiên là Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng 2 người bạn và con gái. Sau đó, khi con bận rộn công việc, bà tiếp tục đi một mình hoặc cùng bạn bè.

Trong gần 20 năm, bà đã đặt chân tới Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc - nơi bà đi tới 4 lần, từ Bắc Kinh, Phượng Hoàng Cổ Trấn đến Lệ Giang. Có những chuyến đi để lại ấn tượng khó quên, như lần bị lạc đoàn ở cửa khẩu Ấn Độ. Không hoảng sợ, bà chủ động nhờ bảo vệ sân bay hỗ trợ và thẳng thắn đối chất với hướng dẫn viên khi bị trách ngược. "Tôi lớn tuổi nhất đoàn, nhớ đường còn giỏi hơn nhiều người trẻ", bà cười.

Gần 20 năm... nghỉ việc để đi đu lịch khám phá thế giới, tài sản của bà Huệ là kho ảnh trong điện thoại chứa đầy những kỉ niệm đẹp ẢNH: NVCC

Bà Huệ không ngại đi một mình nếu bạn bè bận hoặc ngại tốn kém. Trước dịch, trung bình mỗi tháng bà đi 1 chuyến nước ngoài và 2 chuyến trong nước. Kinh phí đến từ khoản tiết kiệm khi còn kinh doanh và tiền con cái gửi hàng tháng. "Đi du lịch giúp tôi mở mang đầu óc, học được sự điềm tĩnh, văn minh của người nước ngoài. Càng đi càng thấy thích", bà chia sẻ.

Năm ngoái, bà vẫn leo núi Ngọc Long (Lệ Giang) cao 4.600m mà không cần oxy, trong khi nhiều người phải thở. Nhưng sau một cơn đột quỵ vào dịp Tết Nguyên đán đầu năm nay, bà tạm dừng các chuyến đi xa để giữ gìn sức khỏe.

Con gái nối gót: nghỉ việc văn phòng, đi du lịch bằng... Google Maps

Chị Nguyễn Lan Uyên, 40 tuổi, hiện bán nem nướng Đà Lạt tại quận 7, cộng tác viết mảng du lịch cho một số tờ báo, xuất bản sách và quản lý một khu du lịch nhỏ ở Đồng Nai. Ngay từ 4-5 tuổi, chị đã được mẹ dẫn đi hành hương 9, 10 hoặc 12 cảnh chùa, từ Nam Trung Bộ vào tận Cà Mau, có khi phải đi xe đò hàng giờ rồi tiếp tục ngồi xe bò 1 - 2 tiếng mới tới nơi.

"Những chuyến đi cùng mẹ từ thuở nhỏ chính là cảm hứng đầu tiên để tôi bước vào đời và khám phá thế giới sau này", chị Uyên chia sẻ.

Nhờ được mẹ dẫn đi chơi từ bé, sau này chị trở thành... travel blogger, tác giả sách du lịch ẢNH: NVCC

Tính đến nay, chị đã đi hơn 20 quốc gia. Ai Cập là nơi có ảnh hưởng lớn nhất với chị, còn Pakistan là điểm đến yêu thích nhất. Ban đầu, chị cũng ngại ra nước ngoài vì rào cản ngôn ngữ, nhưng khi Google Maps phổ biến, chị bắt đầu mày mò tìm những địa điểm đặc biệt, chưa xuất hiện trong các tour truyền thống, rồi tự thiết kế hành trình riêng.

Theo chị, chuyện đặt chân đến hơn 20 quốc gia chỉ là một nấc khởi đầu, chứ không phải điểm dừng cuối cùng. Chị luôn chọn những cung đường ít người Việt biết đến, tránh xa các tour phổ biến. Chính niềm đam mê khám phá những vùng đất lạ, kết hợp cùng khả năng tự thiết kế hành trình thông qua Google Maps đã khiến mỗi chuyến đi của chị trở thành một hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân.

Từ năm 2012 đến trước dịch (2021), chị đi với tần suất dày đặc, có tháng 4 chuyến. Giai đoạn 2012 - 2016, chị ưu tiên khám phá Việt Nam, sau đó mở rộng ra thế giới. Khi còn là nhân viên văn phòng tại FPT, chị tranh thủ đi, rồi năm 2014 nghỉ việc để kinh doanh tự do, có thời gian hơn cho các chuyến đi xa.

Chị Lan Uyên chinh phục hẻm núi Skazka - 'Phòng thí nghiệm địa chất ngoài trời' ở quốc gia Kyrgyzstan ẢNH: NVCC

Niềm đam mê viết lách của chị đã có từ nhỏ, với những bài đầu tiên được phát trên Văn học tuổi xanh của radio 99,9 Mhz khi mới 11 - 12 tuổi. Năm 2018, sau chuyến Ai Cập, chị xuất bản cuốn "Hậu duệ Pharaon". Năm 2019, sau khi đi Nhật Bản, chị ra mắt cuốn "Aokigahara - Biển cây thinh lặng".

Với chị Uyên, đi một mình giúp tiếp cận những nơi xa và khó hơn, học được nhiều điều không tìm thấy trên sách vở hay Internet. Còn đi cùng mẹ, dù chỉ là những chuyến hành hương từ bé lại là trải nghiệm tình cảm đặc biệt. "Mẹ là người dẫn tôi vào đời và cũng là người dẫn tôi vào những chuyến đi đầu tiên", chị nói.

Hơn 13 năm đi khám phá thế giới, chị nhận ra: "Khi mới đi, niềm đam mê rất lớn. Càng đi, mình càng thấy mình nhỏ bé và cần học hỏi. Mỗi vùng đất, mỗi nền văn hóa lại cho mình thêm trải nghiệm. Sau nhiều năm nhìn lại, mình thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều".





Nữ Travel blogger Lan Uyên được truyền cảm hứng từ "phượt thủ đời đầu" là mẹ của mình ẢNH: LÊ NAM

Nhìn con gái tự tin khám phá thế giới, bà Huệ tự hào: "Nó hơn tôi nhiều, nhất là về trình độ và sự tự lập. Đi một mình, tự làm tour, tự túc mọi thứ. Tôi không cấm cản mà còn tạo điều kiện, vì càng đi nhiều thì càng mở mang đầu óc".

Còn với chị Uyên, mẹ là tấm gương về sự dám sống cho đam mê và luôn chủ động trong cuộc đời. "Tôi thấy mình may mắn khi lớn lên với một người mẹ không chỉ dạy mình làm người mà còn dạy mình biết đi, biết nhìn, biết học từ thế giới", chị nói.