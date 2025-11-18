Cô gái dân tộc Thái trắng tiết lộ ước mơ sau khi giành danh hiệu Á hậu

Sau nhiều nỗ lực Kha Thị Thơ xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Kha Thị Thơ sinh ra và lớn lên tại xã Tương Dương, một trong những địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn của Nghệ An. Ngay từ nhỏ, người đẹp sinh năm 2004 này đã nuôi ý chí học tập để thoát nghèo, nỗ lực để được xuống trường công lập cấp 3 tại TP.Vinh học tập. Người đẹp 10X tâm sự, chính những ngày tháng phải vượt đèo, vượt núi đến trường đã rèn cho cô sự kiên định, tinh thần không bỏ cuộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Nhờ sự nỗ lực đó, cô đã hoàn tất chương trình cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Nghệ An.

Nét đẹp tinh tế của người Thái trắng

Người đẹp Kha Thị Thơ luôn tôn vinh những bản sắc của dân tộc mình tại cuộc thi Ảnh: BTC

Dân tộc Thái trắng chủ yếu sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và là một trong ba nhóm chính của dân tộc Thái. Mang theo niềm tự hào về bản sắc văn hóa này, Kha Thị Thơ đã tỏa sáng. Trang phục truyền thống của họ nổi bật với áo ngắn xẻ, váy đen họa tiết quả trám và phụ kiện màu trắng, thể hiện nét đẹp thanh lịch.

Theo Á hậu 2, phụ nữ Thái trắng nổi tiếng với sự dịu dàng, khéo léo và biết vun vén cho gia đình. Họ gắn liền với trang phục áo cóm, váy đen mềm mại, biểu tượng của sự thuần khiết và duyên dáng. Nghề dệt thổ cẩm và điệu múa xòe là nét đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn Thơ từ nhỏ. Cô tin rằng, người phụ nữ Thái trắng chính là ngọn lửa giữ gìn bản sắc, truyền lại tiếng nói, điệu hát, phong tục cho thế hệ sau. Chính những giá trị trân trọng văn hóa đó đã giúp Kha Thị Thơ luôn nổi bật trong suốt hành trình tại cuộc thi.

Trong đêm chung kết, người đẹp cao 1,7m lựa chọn bộ trang phục được thiết kế vừa gợi cảm vừa tinh tế, thể hiện trọn vẹn nét đẹp mềm mại nhưng mạnh mẽ của người con gái Thái trắng.

Kha Thị Thơ: Ước nguyện cống hiến cho giáo dục

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu, Kha Thị Thơ muốn thực hiện sứ mệnh cống hiến cho nền giáo dục nước nhà Ảnh: BTC

Sau cuộc thi, Kha Thị Thơ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện mong muốn lớn nhất của mình đó chính là được trở thành tiếng nói giúp thay đổi và phát triển giáo dục tại Tương Dương. Cô hy vọng trẻ em vùng cao sẽ được quan tâm nhiều hơn trong việc đến trường, tiếp cận tri thức và theo đuổi ước mơ.

"Em muốn tặng dụng cụ học tập, sách vở và áo ấm cho các em nhỏ ở quê em. Đó là điều em luôn ấp ủ từ khi rời quê xuống Vinh học cấp 3", Thơ tâm sự. Cô cho biết, ngân sách dự kiến đợt đầu tiên là 30 triệu đồng, trích từ phần thưởng của mình. Người đẹp chia sẻ sẽ làm dự án lâu dài, nhiều đợt chứ không phải chỉ một lần. Các đợt sau, cô đang tích cực nhờ các doanh nghiệp chung tay và mong muốn làm lớn hơn là kêu gọi hỗ trợ học phí cho những em nhỏ đặc biệt khó khăn không có điều kiện đi học.

Người đẹp gen Z cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với danh hiệu Á hậu 2, đặc biệt khi cô đã từng thất bại ở hai cuộc thi trước đó. Lần này, việc thành công tại một cuộc thi về văn hóa dân tộc phù hợp với bản thân và có quy mô lớn là một sự may mắn lớn. Cô khẳng định muốn làm tốt các dự án xã hội trong hai năm tới chứ chưa có ý định thi thêm cuộc thi nào nữa, và sẽ tập trung toàn bộ tâm sức để cống hiến cho lĩnh vực giáo dục tại địa phương đã nuôi dưỡng mình.