Cô gái gây chú ý khi làm mới ‘Nỗi buồn gác trọ’ là ai?

Tập 3 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của thí sinh Mộc Anh, Đông Triều và Quang Hiền. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Quách Thành Danh.

Trong chương trình, Mộc Anh mang đến Nỗi buồn gác trọ với hình ảnh mới mẻ hơn so với những phần trình diễn trước. Khi được Thùy Trang hỏi về lý do lựa chọn trang phục áo dài kim tuyến, Mộc Anh cho biết bản thân không muốn đi theo màu sắc quá bi lụy quen thuộc của ca khúc. Thay vào đó, nữ thí sinh muốn xây dựng hình ảnh người con gái mạnh mẽ nhưng vẫn chất chứa nỗi nhớ trong tình yêu.

Mộc Anh mang đến màu sắc mới mẻ khi trình diễn ca khúc Nỗi buồn gác trọ Ảnh: NSX

Ca sĩ Thùy Trang bày tỏ sự bất ngờ khi gặp lại Mộc Anh tại Hãy nghe tôi hát 2026. Nữ giám khảo đánh giá đàn em ngày càng tiến bộ cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Thùy Trang chia sẻ rất thích cách nữ ca sĩ làm mới bài hát bằng tinh thần mạnh mẽ thay vì quá ủy mị như nhiều phiên bản quen thuộc trước đây.

Cô nói: “Đây là cô ca sĩ tôi rất thương vì sự chịu khó của em. Thường thì với ca khúc này, ca sĩ hát với tinh thần ủy mị, nhưng với em thì lại rất mạnh mẽ. Tôi thích cách em thể hiện bài hát này”.

Trong khi đó, Quách Thành Danh cho rằng Mộc Anh sở hữu chất giọng đẹp và có nhiều tiến bộ sau thời gian đi hát. Nam giám khảo đồng tình với suy nghĩ của nữ ca sĩ khi cho rằng: “Phụ nữ có quyền đẹp, chờ người yêu cũng phải đẹp”. Quách Thành Danh đồng thời dành thêm lời khen: “Mỗi ngày Mộc Anh phát triển hơn, xinh đẹp hơn, hát hay hơn, đó là điều một người đồng nghiệp đi hát cùng rất trân quý”.

Tuy nhiên, Quách Thành Danh cũng nhận xét cách xử lý của Mộc Anh chưa thật sự phù hợp với tinh thần tango của bài hát. Theo nam giám khảo, ca khúc cần sự dứt khoát và rõ nhịp hơn để phần lời và phần nhạc hòa quyện. “Em hát chưa hòa với giai điệu lắm, phần đầu em có thể lơi được, nhưng phần sau nếu dứt khoát hơn sẽ hay hơn”, nam giám khảo đánh giá.

Danh ca Thái Châu dành 9,75 điểm cho tiết mục của Mộc Anh Ảnh: NSX

Lời khuyên của danh ca Thái Châu

Danh ca Thái Châu cũng đồng tình khi cho rằng tango là thể loại khó hát vì yêu cầu người thể hiện phải vừa mềm mại vừa chắc nhịp. Nam danh ca góp ý: “Tango thì giai điệu quá đẹp, quá sang trọng. Chỉ cần hát chắc nhịp, đúng nhịp và mềm mại, vuốt ve ca từ lại thì bài hát sẽ thành công hơn. Cách hát của bạn hướng đến việc thể hiện những ca khúc nhạc trẻ hơn. Hy vọng rằng trong vòng tới, bạn sẽ để ý tỉ mỉ hơn, nghiên cứu cho kỹ để đặt để cách hát phù hợp hơn”.

Xuất hiện trong vai trò giám khảo xuyên suốt, danh ca Thái Châu bày tỏ sự hào hứng khi theo dõi dàn thí sinh năm nay. Nam danh ca nhận xét: “Mỗi một bạn có một màu sắc riêng biệt của mình”.

Hay trong một khoảnh khắc, khi nghe ca khúc Phượng hồng vang lên trên sân khấu, nam nghệ sĩ xúc động nhắc lại kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Hoàng - tác giả bài hát. Thái Châu tiết lộ ông là người đầu tiên được nhạc sĩ tin tưởng giao thể hiện bài hát này nên khi nghe, nhiều ký ức cũ như ùa về.

Khép lại phần thi, Mộc Anh nhận hai điểm 9,75 từ danh ca Thái Châu và Quách Thành Danh. Số điểm của ca sĩ Thùy Trang sẽ được công bố sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi của mình.