Cô gái gen Z gây sốt đường đua Gymkhana

Nữ sinh viên chinh phục đua xe ô tô Gymkhana đầy ấn tượng

Tại giải đua ô tô Gymkhana vô địch miền Nam PVOIL CUP năm 2026 do OTV Media, diễn đàn OtoFun, Liên đoàn ô tô thể thao Việt Nam tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 4, Khúc Cao Diệu Anh là nữ tay đua duy nhất trong 10 vận động viên tranh tài ở nội dung hạng cầu sau/hai cầu (RWD/AWD).

Đây là thể thức đua xe ô tô kỹ thuật cao, yêu cầu người lái không chỉ có tốc độ mà còn phải xử lý chính xác qua các chướng ngại vật hẹp, cua gắt trong thời gian ngắn nhất.

Dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, Diệu Anh đã đạt thành tích TOP 4 để giành vé vào chung kết giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 8. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Diệu Anh vào chung kết giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia.

Tại giải đua ô tô Gymkhana vô địch miền Nam PVOIL cup năm 2026, Khúc Cao Diệu Anh là nữ tay đua duy nhất tranh tài ở nội dung hạng cầu sau/hai cầu ẢNH:NVCC

Diệu Anh đến với bộ môn đua xe ô tô Gymkhana từ sự hâm mộ kỹ năng drift của bố mình là anh Khúc Cao Thế (49 tuổi, ngụ tổ 9, P.Long Biên, TP.Hà Nội), thầy dạy lái xe và cũng là vận động viên chuyên nghiệp (đã có giấy phép đua xe chuyên nghiệp được cấp bởi VMA LLC - cơ quan đại diện của Liên đoàn ô tô quốc tế tại Việt Nam).

Diệu Anh chia sẻ: "Khi thấy bố là biểu diễn kỹ thuật lái xe đỉnh cao thì rất thích, lại phù hợp với cá tính của mình nên muốn học theo. Ban đầu, bố mẹ cũng lo lắng, không muốn em học vì bộ môn này đòi kỹ thuật cao, lại nguy hiểm, trong khi bản thân lại là nữ".

Diệu Anh cho biết thêm phải nài nỉ xin bố đồng ý. Khi học, mới thấy Gymkhana không hề dễ, đòi hỏi phải thành thạo nhiều kỹ năng như: đánh lái, đạp chân ga, chân phanh và phanh tay. Chưa kể, người học phải quan sát tốt, phán đoán và xử lý tình huống nhanh chóng để bảo đảm an toàn.

"Dù bố có nghiêm khắc trong lúc huấn luyện nhưng lại rất ấm áp, động viên em những lúc khó khăn", Diệu Anh bộc bạch.

Tại giải đua ô tô Gymkhana vô địch miền Nam PVOIL CUP năm 2026, Diệu Anh đã giành vé dự chung kết giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia ẢNH: NVCC

Hành trình đến với giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia

Cũng theo Diệu Anh, sau một thời gian luyện tập, bố đã cho tham gia giải đua ô tô Gymkhana năm 2025 ở nội dung hạng cầu sau/hai cầu. Lần đầu tham gia, cũng không đặt nặng thành tích nhưng cũng vượt qua vòng loại vào chung kết cùng năm.

"Năm đó, hai bố con cùng tham gia giải chung kết, em không có giải nhưng bố được giải á quân. Dù vậy, em rất vui vì đã có dịp thể hiện những kỹ năng lái ô tô học được từ bố và có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích từ những vẫn động viên kỳ cựu. Nhờ đó, tại giải đua ô tô GymKhana vô địch miền Nam PVOIL CUP năm 2026, thành tích của em có cải thiện hơn để tiếp tục giành vé vào chung kết", Diệu Anh cho biết.

Sắp tới, Diệu Anh sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ với mục tiêu có giải tại vòng chung kết tổ chức vào tháng 8.

Diệu Anh cùng bố là ông Khúc Cao Thế tham gia chung kết giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia năm 2025 ẢNH: NVCC

Trên hành trình Diệu Anh đoạt vé dự vòng chung kết GymKhana vô địch quốc gia năm 2026 phải kể đến công sức của người thầy đặc biệt Khúc Cao Thế.

Với kinh nghiệm đạt nhiều thành tích cao tại các giải đua xe ô tô, ông Thế vừa cha vừa là người thầy huấn luyện Diệu Anh nhận xét: "Công tâm mà nói, kỹ năng lái xe ô tô của Diệu Anh không có gì nổi trội, cũng như bao người khác. Nhưng Diệu Anh lại có tinh thần học hỏi cao và chăm chỉ tập luyện nên cơ bản nắm bắt được kỹ năng kỹ tuật lái xe đỉnh cao trong bộ môn Gymkhana", ông Thế nói.

Cũng theo ông Thế, d8ể thành thạo kỹ năng này, Diệu Anh phải học hàng chục bài huấn luyện trong sa huỳnh và rèn khả năng phản xạ, xử lý tình huống giả định khi điều khiển xe ở tốc độ cao. Riêng năm nay, thành tích của Diệu Anh có tiến bộ hơn nhưng cần phải tập luyện thêm rất nhiều để có cơ hội cạnh tranh với những vận động viên chuyên nghiệp tại vòng chung kết sắp tới.