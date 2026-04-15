Cô gái giằng co với 2 CSGT TP.HCM, nghi giật biên bản vi phạm
Cô gái giằng co với 2 CSGT TP.HCM, nghi giật biên bản vi phạm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/04/2026 13:56 GMT+7

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái xảy ra giằng co với tổ CSGT TP.HCM trên đường phố, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc đồ đen có lời qua tiếng lại với CSGT. Sau đó, người này bất ngờ giật một tờ giấy màu xanh từ tay cán bộ làm nhiệm vụ. Hai CSGT liền giữ tay cô gái để lấy lại giấy tờ. Ít phút sau, lực lượng chức năng thu hồi được tờ giấy và cất vào cốp xe.

Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh. Một số người đi đường cũng dừng xe theo dõi diễn biến. Hình ảnh trong clip cho thấy tổ CSGT sử dụng xe máy.

Cô gái giằng co với 2 CSGT TP.HCM, nghi giật biên bản vi phạm

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng tờ giấy màu xanh mà cô gái giật là biên bản vi phạm hành chính.

Theo xác minh của phóng viên Báo Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 13.4 trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, TP.HCM). Cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Vào thời điểm trên, cô gái bị CSGT lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ giật tờ biên bản định xé nên 2 CSGT đã giữ tay cô gái để lấy lại tờ biên bản. Lúc này, cô gái la lớn thu hút sự chú ý của người đi đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thọ đã mời cô gái về làm việc. Tại đây, cô gái giải thích vì không biết đường nên mới vi phạm, vì nghĩ tới tiền phạt, cô bị mất bình tĩnh nên xảy ra sự việc như trên.

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM: Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM: Chị bán nước mía, anh bán thốt nốt đắt hàng

Nắng nóng kéo dài tại TP.HCM khiến nhu cầu giải nhiệt tăng mạnh. Những quán nước dừa, nước mía, thốt nốt ven đường trở thành 'điểm cứu nóng' cho người dân lưu thông trên đường, nhưng phía sau là áp lực chi phí tăng cao cùng cái nóng 'hắt lửa' bủa vây người mưu sinh.

TP.HCM bớt nóng như đổ lửa: Bao giờ Nam bộ đón mưa giải nhiệt?

cô gái giằng co với CSGT CSGT CSGT TP.HCM biên bản vi phạm phản ứng với CSGT giật biên bản
