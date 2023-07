Cô gái giấu ma túy trong khẩu trang đem vào quán cà phê sử dụng

Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thủy Tuyên (28 tuổi, ngụ xã Quới An, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Đặng Thủy Tuyên tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 4.6, Tuyên điều khiển xe máy BS 59N - 196.90 chạy trên đường Phạm Thái Bường (P.4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) thì gặp một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Tuyên đưa cho người này 200.000 đồng, nhờ mua ma túy giùm.

Tang vật được công an thu giữ NAM LONG

Khoảng 20 phút sau, người đàn ông quay lại, đưa cho Tuyên một khẩu trang y tế, bên trong có 1 bịch ni lông hàn kín chứa 0,1205 gram ma túy. Sau đó Tuyên cất giấu trong xe và chạy về nhà ngủ.

Đến trưa 6.6, Tuyên mang số ma túy trên đến một quán cà phê thuộc ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít để sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Tuấn Anh (tên thường gọi Ma Cây, 28 tuổi, ngụ xã Tân Lược, H.Bình Tân) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị can Cao Tuấn Anh tại cơ quan công an NAM LONG Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 24.6, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Bình Tân kiểm tra nhà của Tuấn Anh, phát hiện 1 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cất giấu trong phòng ngủ. Qua test nhanh, Tuấn Anh dương tính với chất ma túy. Kết quả giám định, chất trong bịch ni lông nêu trên là ma túy đá, có trọng lượng 0,1305 gram. Theo công an, Tuấn Anh có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án xong và trở về địa phương vào ngày 6.12.2022.