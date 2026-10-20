Cô gái gốc Việt hai lần dự World Cup trong màu áo tuyển Mỹ

Sinh năm 2007 tại thành phố Fairfax (Virginia, Mỹ), Y-Lan Nguyễn (Nguyễn Xuân Ý Lan) sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá và trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ tại Mỹ. Năm 2024, cô gái gốc Việt cùng đội tuyển Mỹ giành huy chương đồng FIFA World Cup U.17 nữ tại Cộng hòa Dominica. Hai năm sau, nữ tiền vệ gốc Việt tiếp tục góp mặt tại FIFA World Cup U.20 nữ ở Ba Lan.

Không chỉ gây chú ý trên đấu trường quốc tế, Y-Lan còn ghi dấu ấn trong màu áo Đại học Stanford. Năm 2025, cô được TopDrawerSoccer bình chọn là cầu thủ nữ học năm nhất xuất sắc nhất toàn quốc, một sự ghi nhận đáng chú ý đối với tài năng trẻ gốc Việt.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Y-Lan có cơ hội thể hiện những đường chuyền hiệu quả ẢNH: NVCC

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Thanh Niên trò chuyện cùng Y-Lan Nguyễn về cơ duyên đến với bóng đá, những thử thách phía sau hành trình chinh phục FIFA World Cup, tình cảm dành cho nguồn cội Việt Nam và ước mơ của một nữ cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định mình tại Mỹ. Cô là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của đội bóng Stanford Cardinal Women's Soccer thuộc Đại học Stanford (California).

Tự hào mang trong mình dòng máu Việt

Xin chào Y-Lan Nguyễn! Bạn có thể chia sẻ đôi chút về gia đình và nguồn gốc Việt Nam của mình? Lớn lên tại Mỹ, văn hóa Việt Nam đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và con người bạn?

Y-Lan Nguyễn: Tôi sinh ra và lớn lên tại Fairfax. Cả bố và mẹ đều là người Việt Nam nhập cư sang Mỹ. Bố tôi quê ở TP.HCM, sang Mỹ năm 25 tuổi, còn mẹ tôi quê Nha Trang, đến Mỹ khi 23 tuổi.

Y-Lan trong một lần ra sân thi đấu ẢNH: NVCC

Văn hóa Việt Nam luôn hiện diện trong cuộc sống gia đình tôi, từ những món ăn Việt mà bố mẹ nấu mỗi tối đến những câu chuyện bằng tiếng Việt của bố mẹ và ông bà. Tất cả đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với cội nguồn. Là người gốc Việt là một phần rất quan trọng trong bản sắc của tôi và cũng là điều khiến tôi vô cùng tự hào.

Khi lớn lên, tôi không thấy có nhiều cầu thủ gốc Việt thi đấu bóng đá chuyên nghiệp hoặc ở cấp đại học tại Mỹ. Chính vì vậy, mỗi lần bước ra sân, tôi luôn cảm thấy tự hào và có thêm động lực khi được mang bản sắc Việt Nam của mình vào môi trường bóng đá đại học.

Y-Lan Nguyễn tự tin trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ ẢNH: NVCC

Bạn còn nhớ lần đầu tiên chơi bóng đá không? Điều gì khiến một cô bé ở Fairfax yêu trái bóng và quyết định theo đuổi môn thể thao này một cách nghiêm túc?

Tôi bắt đầu chơi bóng đá từ năm 5 tuổi. Cả hai anh chị lớn của tôi và bố đều chơi bóng. Tình yêu bóng đá của họ dần truyền sang tôi một cách rất tự nhiên.

Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, bố thường đưa cả ba anh chị em ra sân tập luyện mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi cũng tranh cãi, thậm chí giận dỗi nhau trong lúc tập nhưng đó luôn là những khoảng thời gian rất vui.

Là con út trong gia đình, tôi thường muốn làm bất cứ điều gì mà các anh chị lớn làm. Thấy anh chị chơi bóng, tôi cũng muốn được chơi. Bố tôi cũng rất đam mê bóng đá, đến nay ông vẫn duy trì việc chơi bóng cùng bạn bè hằng tuần. Niềm đam mê ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi.

Y-Lan (thứ 2 từ trái sáng, hàng phía sau) cùng đồng đội nhận huy chương đồng ở giải U.17 nữ thế giới năm 2024 ẢNH: NVCC

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình muốn theo đuổi bóng đá một cách nghiêm túc. Bố mẹ luôn hết lòng ủng hộ và làm việc chăm chỉ để tôi có điều kiện tham gia các chương trình đào tạo bóng đá trẻ ở trình độ cao, qua đó mở ra cơ hội được tuyển chọn vào đội bóng đại học.

Tôi cũng may mắn được gặp những huấn luyện viên tuyệt vời ở các câu lạc bộ. Họ không chỉ truyền cảm hứng mà còn liên tục thúc đẩy tôi tiến bộ. Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm tình hình của tôi. Điều đó cho thấy họ thực sự quan tâm đến các cầu thủ của mình, ngay cả khi chúng tôi đã rời đội bóng.

Từ nguy cơ phải từ bỏ bóng đá đến hai kỳ FIFA World Cup

Để có mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia Mỹ, chắc hẳn bạn đã trải qua nhiều năm tập luyện và cạnh tranh khốc liệt. Đâu là thử thách lớn nhất trên hành trình ấy? Đã bao giờ bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc?

Bóng đá luôn có những thăng trầm. Có những thời điểm tôi cảm thấy mình đang chơi rất tốt nhưng cũng có lúc tôi không thể hiểu vì sao phong độ của mình lại sa sút.

Thử thách lớn nhất đối với tôi là chấn thương cột sống khi còn học trung học. Tôi bị nứt xương do quá tải ở vùng thắt lưng, đồng thời bị thoát vị đĩa đệm. Điều khiến tình hình trở nên khó khăn hơn là chấn thương xảy ra đúng thời điểm các trường đại học bắt đầu được phép liên hệ và đưa ra lời mời tuyển chọn cầu thủ.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để Y-Lan có thể phát triển sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình ẢNH: NVCC

Chấn thương nghiêm trọng đến mức tôi đứng trước nguy cơ phải từ bỏ bóng đá hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn và suy sụp khi nghe tin ấy. Đó thực sự là một cú sốc rất lớn đối với tôi.



Bốn tháng sau đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. May mắn thay, tôi luôn có gia đình, đồng đội và bạn bè yêu thương, động viên, cùng những huấn luyện viên vẫn đặt niềm tin vào tôi bất kể chuyện gì xảy ra.

Chính sự hỗ trợ ấy đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian đầy thử thách. Tôi cũng dần nhận ra rằng bản thân không chỉ là một cầu thủ bóng đá. Trong thời gian phải rời xa sân cỏ, tôi tìm đến những sở thích mới để lấp đầy khoảng trống. Điều đó giúp những ngày tháng hồi phục trở nên nhẹ nhàng hơn và khiến tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa bên ngoài bóng đá.

Cô gái gốc Việt là fan của đội tuyển Việt Nam và Mỹ ẢNH: NVCC

Ở tuổi 19, bạn đã hai lần tham dự FIFA World Cup trẻ trong màu áo đội tuyển Mỹ. Khoảnh khắc nào khiến bạn nhớ nhất và những trải nghiệm ấy đã mang lại cho bạn điều gì?

Khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại thông báo mình có tên trong danh sách đội tuyển Mỹ tham dự FIFA World Cup U.20 là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi bạn đã nỗ lực hết mình trong một thời gian dài để theo đuổi mục tiêu và cuối cùng biến nó thành hiện thực, cảm giác ấy thật đặc biệt. Đó là phần thưởng vô cùng ý nghĩa cho tất cả những cố gắng đã bỏ ra.

Y-Lan Nguyễn trong màu áo của đội bóng đá nữ của Đại học Stanford nổi tiếng ẢNH: NVCC

Một trong những kỷ niệm tôi yêu thích nhất là khoảnh khắc cả đội cùng hát vang và ăn mừng sau chiến thắng trước New Zealand tại FIFA World Cup U.20.

Được tham dự FIFA World Cup là trải nghiệm gần như không thể tin nổi. Giải đấu quy tụ những cầu thủ có trình độ rất cao và giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều về bóng đá. Chỉ riêng việc được sống, tập luyện và thi đấu trong môi trường đỉnh cao ấy đã là một trải nghiệm tuyệt vời.

Làm fan cổ vũ cả đội tuyển Việt Nam và Mỹ

Đội tuyển nữ Việt Nam từng gặp đội tuyển nữ Mỹ tại FIFA World Cup 2023. Bạn có theo dõi trận đấu ấy không? Sau những trải nghiệm tại World Cup và Stanford, bạn đang đặt ra mục tiêu gì cho tương lai?

Có chứ! Tôi vẫn nhớ mình đã xem trận đấu đó cùng gia đình và một số người bạn thân của gia đình. Đó là một trải nghiệm rất vui vì tôi được cổ vũ cho cả hai đội tuyển!

Tôi chắc chắn mong muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đó là giấc mơ tôi đã ấp ủ từ khi bắt đầu chơi bóng.

Cô có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá ẢNH: NVCC

Điều tôi hướng đến là tiếp tục thi đấu, phát triển để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong khả năng của mình. Tôi cũng hy vọng hành trình của bản thân có thể truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, bạn muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến những cô gái trẻ Việt Nam đang theo đuổi ước mơ thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là những người yêu bóng đá nhưng còn e ngại khó khăn?

Tôi muốn nhắn nhủ các bạn rằng hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình, bất kể phía trước có những thử thách nào. Trên hành trình ấy, chắc chắn sẽ có những trở ngại và thất bại nhưng chúng không bao giờ là giới hạn quyết định bạn có thể làm được những gì.

Hãy dũng cảm theo đuổi đam mê, chăm chỉ nỗ lực và quan trọng nhất là luôn yêu những gì mình đang làm!