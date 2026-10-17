FPT Shop giảm giá mạnh hàng điện máy mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy mua sắm trong dịp mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, hệ thống bán lẻ thiết bị điện máy FPT Shop triển khai chương trình "Yêu thương to, giá khỏi lo" từ hôm nay đến hết 20.10 trên toàn hệ thống và website hệ thống. Chương trình áp dụng ưu đãi đến 50% cho nhiều thiết bị công nghệ, điện máy và gia dụng... cùng các chính sách mua sắm linh hoạt như giảm thêm đến 10% khi mua hàng trên ứng dụng FPT Shop, hỗ trợ trả góp 0%, trả trước 0 đồng.

Chương trình áp dụng ưu đãi đến 50% cho nhiều thiết bị công nghệ, điện máy và gia dụng... ẢNH: H. KHÁNH

Cụ thể, nhiều sản phẩm trong chương trình được áp dụng mức ưu đãi đến hàng triệu đồng như điện thoại OPPO Find N3 5G 16GB/512GB giảm 17,69 triệu đồng còn 26,49 triệu đồng. Ở nhóm thiết bị gia dụng, robot hút bụi lau nhà Ecovacs N30 Pro Omni giảm 50% còn 6,99 triệu đồng; nồi cơm điện tử Kangaroo 1,8 lít KG18DR7 giảm 40% còn 809.000 đồng.

Ở nhóm điện máy và gia dụng, máy giặt LG AI DD Inverter 12kg FV1412S3B giảm 8 triệu đồng còn 9,99 triệu đồng. Bên cạnh đó, các thiết bị cá nhân và phụ kiện công nghệ cũng được áp dụng mức giá ưu đãi, như đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 55 giảm đến 50%, còn 2,5 triệu đồng; tai nghe Bluetooth Open Ear Trusmi WS18-013 và pin sạc dự phòng Magsafe QC 3.0/PD 20.5W 10.000mAh Yoobao cùng giảm đến 50%, lần lượt còn 249.000 đồng và 199.000 đồng.

FPT Shop cũng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ mua sắm như thu cũ đổi mới trợ giá, trả góp 0% và các ưu đãi thanh toán từ đối tác tài chính, giúp khách hàng có thêm phương án lựa chọn khi mua sắm các thiết bị công nghệ. Chương trình "Yêu thương to, giá khỏi lo" được áp dụng tại hơn 600 cửa hàng FPT Shop trên 34 tỉnh, thành phố và website của hệ thống đến hết ngày 20.10 hoặc theo thời gian áp dụng riêng của từng sản phẩm. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo thông tin tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc, mua sắm trực tuyến qua https://fptshop.com.vn/ctkm/yeu-thuong-to-2010 hoặc liên hệ tổng đài 1800 6601 để được tư vấn và hỗ trợ.

Bên cạnh chương trình khuyến mãi, FPT Shop cũng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ mua sắm như thu cũ đổi mới trợ giá, trả góp 0% và các ưu đãi thanh toán từ đối tác tài chính ẢNH: H. KHÁNH

Đặc biệt, từ ngày 18.10 đến 20.10.2026, khách hàng đến tham quan và mua sắm tại 7 cửa hàng FPT Shop triển khai mini game "Hứng quà" có thể quét mã QR tại cửa hàng để tham gia nhận quà với tỷ lệ trúng thưởng 100%. Các phần quà gồm voucher ưu đãi, bình giữ nhiệt và thiệp chúc mừng 20.10 theo thể lệ chương trình. Hoạt động được triển khai tại các cửa hàng FPT Shop gồm: 121 Lê Lợi (đối diện TTTM Takashimaya), phường Bến Thành, TP.HCM; 422 Cầu Giấy (ngã tư Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc), phường Cầu Giấy, Hà Nội; 311/2B Trần Hưng Đạo (dưới chân cầu Cái Sơn), khóm 7, phường Long Xuyên, An Giang; 953 Trần Hưng Đạo (Bách hóa cũ), phường Hoa Lư, Ninh Bình; 105 Hùng Vương (đối diện Big C), phường Thuận Hóa, Huế; 69 Quang Trung (vòng xoay Ngã 7), phường Nha Trang, Khánh Hòa; và 238 - 240 phố Đông Thái (cổng chợ Vĩnh Bảo), xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng.