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    Hơn 600 đại biểu tham dự diễn đàn công nghệ sáng tạo Pháp - Việt

    Quang Thuần
    Quang Thuần

    Ngày 15.10, tại TP.HCM, sự kiện France-Vietnam Forward 2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup và các trường đại học.

    Hơn 600 đại biểu tham dự diễn đàn công nghệ sáng tạo Pháp – Việt - Ảnh 1.

    Song song với diễn đàn công nghệ, France-Vietnam Forward 2026 còn tổ chức hoạt động kết nối tuyển dụng và giáo dục nhằm tạo điều kiện để sinh viên, người mới tốt nghiệp và người lao động có kinh nghiệm tiếp cận trực tiếp các nhà tuyển dụng quốc tế

    ẢNH: NVCC

    Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Caravelle Saigon, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), La French Tech Vietnam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Business France và Các cố vấn thương mại đối ngoại Pháp (CCE) phối hợp tổ chức. Tiếp nối French Tech Summit Vietnam 2025, diễn đàn năm nay được mở rộng về quy mô và nội dung, hướng đến việc tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và phát triển nhân lực.

    Một trong những điểm nhấn của France-Vietnam Forward 2026 là hội nghị French Tech Summit, quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về ứng dụng công nghệ trong 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược gồm giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, y tế và công nghệ tài chính (FinTech). Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được doanh nghiệp và thị trường quan tâm như phát triển hạ tầng đường sắt, chuyển đổi công nghiệp, xây dựng bền vững, y tế số và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính.

    Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu đầu tư và đổi mới công nghệ lớn tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp Pháp tham gia cung cấp giải pháp kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Diễn đàn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế như VNVC, FPT Corporation, Schneider Electric Vietnam & Cambodia, Thales Vietnam, Ekino, Serdao, Renova Cloud, Aden Vietnam, Datalogic, IPSOS, Servier, SHB Bank và Ledger Enterprise.

    Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, chương trình còn tổ chức ZEBOX Challenge for Impact, một hoạt động dành cho cộng đồng khởi nghiệp nhằm tìm kiếm và giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo có tiềm năng ứng dụng thực tế. Thông qua hoạt động này, các startup có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác trong hệ sinh thái công nghệ Pháp - Việt.

    Theo ông Thibaut Giroux, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, thách thức hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn phải chuyển các kết nối đó thành những dự án và cơ hội hợp tác cụ thể. "Doanh nghiệp cần nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ đơn lẻ. Họ cần một nền tảng để tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ và nguồn lực, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác có thể triển khai. France-Vietnam Forward được xây dựng với định hướng đó, kết nối đổi mới sáng tạo, kinh doanh và phát triển nhân lực trong cùng một không gian", ông Thibaut Giroux chia sẻ.

    Song song với diễn đàn công nghệ, France-Vietnam Forward 2026 còn tổ chức hoạt động kết nối tuyển dụng và giáo dục nhằm tạo điều kiện để sinh viên, người mới tốt nghiệp và người lao động có kinh nghiệm tiếp cận trực tiếp các nhà tuyển dụng quốc tế, tìm hiểu cơ hội thực tập, việc làm và các chương trình đào tạo phù hợp. Đại diện các doanh nghiệp như Havas, Ekino, Aden Vietnam và Accenture tham gia chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và những yêu cầu đối với người lao động trong môi trường quốc tế. Thông qua các phiên thảo luận, hoạt động kết nối kinh doanh và tuyển dụng, France-Vietnam Forward 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.

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