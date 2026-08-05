Watson Nguyễn: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ

Màn lật đổ bất ngờ

Trước khi chung kết nội dung 50 m bơi ếch tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ (USA Swimming National Championships) 2026 diễn ra ở Irvine (California), hầu như không ai nghĩ Watson Nguyễn sẽ là người bước lên bục cao nhất.

Watson Nguyễn trước khi bước vào cuộc đua vô địch toàn nước Mỹ ở nội dung 50 m bơi ếch ẢNH: NVCC

Giây phút Watson Nguyễn ăn mừng chiến thẳng ngay khi biết được kết quả ẢNH: NVCC

Mọi sự chú ý đều hướng về Michael Andrew, nhà vô địch thế giới, HCV Olympic nội dung tiếp sức và là một trong những kình ngư nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, các bình luận viên cũng nhận định 50 m bơi ếch là nội dung có nhiều cơ hội nhất để Andrew giành vé vào đội tuyển Mỹ. Với khả năng thi đấu đẳng cấp thế giới ở cả bốn kiểu bơi, anh được xem là ứng viên số một cho chức vô địch.

Nhưng thể thao luôn chứa đựng những bất ngờ bởi ngay từ những mét đầu tiên, Watson Nguyễn bám rất sát Michael Andrew. Khi chỉ còn vài mét trước vạch đích, chàng trai 20 tuổi bất ngờ tung cú đạp chân đầy uy lực, giữ thân người thẳng và vươn tay tối đa để chạm thành bể trước đối thủ.

Bảng điện tử hiện lên con số 26,65 giây khiến cả nhà thi đấu như vỡ òa còn các bình luận viên trực tiếp trên sóng truyền hình không giấu được sự kinh ngạc với lời khen có cánh: "Đây là một tài năng thực sự. Nước Mỹ có lẽ vừa tìm thấy thêm một chuyên gia bơi ếch mới".

Điều khiến giới chuyên môn sửng sốt không chỉ là chiến thắng trước Michael Andrew mà còn là chất lượng chuyên môn của chiếc huy chương bởi Watson lần đầu tiên phá mốc 27 giây, cải thiện gần 0,3 giây so với thành tích cá nhân trước đó, một mức tiến bộ rất hiếm thấy ở một vận động viên đã bước vào nhóm hàng đầu.

Thành tích 26,65 giây đưa Watson vào tốp 10 thế giới trong năm 2026, đồng thời vươn lên thứ tư trong lịch sử bơi lội Mỹ ở nội dung 50 m bơi ếch.

Khi xem lại pha cán đích, các chuyên gia đặc biệt ca ngợi kỹ thuật tuyệt vời của Watson còn bình luận viên nhận xét khi phân tích cú đạp chân mạnh mẽ và động tác vươn người ở những centimet cuối cùng: "Đó là cách hoàn hảo để kết thúc một cuộc đua 50 mét". Với tôi thì đó là sự hồi hộp đến nghẹt thở khi khoảnh khắc một cái họ thuần Việt được hiện lên trên bảng thành tích với sự hân hoan tột cùng.

"Siêu người nhái" Watson Nguyễn xem phim về siêu người nhện ẢNH: NVCC

Giây phút vừa mới ngoi lên mặt nước và nhìn vào kết quả, Watson liền leo lên dây phao, đập mạnh xuống mặt nước để ăn mừng. Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ, anh cuối cùng đã chạm tay vào chức vô địch quốc gia.

"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là quãng thời gian tập luyện cùng các huấn luyện viên suốt mùa hè, từ các HLV ở câu lạc bộ đến các HLV tại Đại học Pennsylvania. Chúng tôi tập trung rất nhiều vào sức mạnh, duy trì khối lượng tập luyện lớn và hoàn thiện thêm kỹ thuật. Mọi nỗ lực đều được đền đáp hôm nay", Watson chia sẻ sau cuộc đua với phóng viên truyền hình Mỹ.

Khi được hỏi chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào, chàng trai gốc Việt xúc động: "Điều đó có ý nghĩa như cả thế giới đối với tôi. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn là một cậu bé. Từ lần đầu tiên đến giải đấu này khi mới 11 tuổi, tôi luôn mong một ngày nào đó có thể làm được điều gì đó thật đặc biệt trên đường đua".

Ít ai biết rằng phía sau 26,65 giây ấy là cả một mùa hè tập luyện với cường độ rất cao. Watson quyết định gác lại nhiều kế hoạch thường thấy của sinh viên Ivy League để tập trung hoàn toàn cho bơi lội. Chính sự lựa chọn ấy đã giúp anh tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải vô địch quốc gia Mỹ năm nay.

Niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở Texas

Chiến thắng của Watson Nguyễn không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà với nhiều người Việt tại Mỹ, đặc biệt ở bang Texas, đây là niềm tự hào của một thế hệ trẻ đang từng bước khẳng định mình ở một trong những môn thể thao vốn rất khắc nghiệt và có tính cạnh tranh cao, ít phù hợp với thể hình người Việt.

Cậu bé gốc Việt lớn lên tại Plano, thành phố nằm ở phía bắc Dallas. Đây cũng là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và kinh doanh, đồng thời nằm gần khu vực "Little Saigon" thu nhỏ của vùng Dallas - Fort Worth. Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt tại đây được biết đến với những thành công trong giáo dục, kinh doanh, y khoa và kỹ thuật. Giờ đây, Watson đang góp thêm một dấu ấn mới ở lĩnh vực thể thao thành tích cao.

Điều khiến Watson trở nên gần gũi hơn với cộng đồng người Việt không chỉ là họ Nguyễn hay những thành tích trên đường đua, mà còn là sự gắn bó với cội nguồn của mình. Trong cuộc trao đổi với Thanh Niên, Watson cho biết cả cha và mẹ anh đều có quê gốc tại TP.HCM.

Watson Nguyễn rất giản dị giữa đời thường ẢNH: NVCC

"Bố mẹ tôi đều đến từ Sài Gòn. Họ sang Mỹ học tại Đại học Colorado trước khi chuyển đến Dallas sinh sống", Watson cho biết.

Chính từ vùng đất có đông người Việt sinh sống ấy, Watson từng bước trưởng thành để trở thành một trong những kình ngư trẻ xuất sắc của nước Mỹ.

Ở tuổi 20, anh hiện là sinh viên Đại học Pennsylvania (Penn), một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League danh tiếng. Mùa giải vừa qua đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Watson. Anh giành hai chức vô địch Ivy League ở các nội dung 100 yard và 200 yard bơi ếch, lập kỷ lục mới của Đại học Pennsylvania, đồng thời phá luôn kỷ lục bể bơi DeNunzio Pool của Đại học Princeton với thành tích 51,18 giây ở nội dung 100 yard bơi ếch.

Những thành tích này giúp Watson lần đầu tiên giành quyền tham dự NCAA Division I Championships - giải vô địch thể thao đại học danh giá nhất nước Mỹ, đồng thời được bầu chọn vào First Team All-Ivy ở cả hai nội dung.

Watson Nguyễn hiện là sinh viên Đại học Pennsylvania (Penn), một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League danh tiếng

ẢNH: NVCC

Không chỉ xuất sắc trên đường đua, Watson còn được vinh danh trong CSC Academic All-District và PhillySIDA Academic All-area team, những danh hiệu dành cho các sinh viên đạt thành tích nổi bật cả trong học tập lẫn thể thao.

Trước đó, năm 2023, Watson cũng đại diện đội tuyển Mỹ tham dự Giải vô địch bơi trẻ thế giới của World Aquatics, giành 4 huy chương, gồm 2 HCV và 2 HCĐ, khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bơi lội Mỹ.

Điều đáng trân trọng là tất cả những thành công ấy đều đến trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất. Tại Mỹ, hàng nghìn vận động viên theo đuổi con đường bơi lội chuyên nghiệp nhưng chỉ rất ít người có thể đồng thời đạt thành tích cao ở cả học thuật lẫn thể thao như Watson.

Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Watson vẫn nhiều lần trở về Việt Nam để thăm người thân và du lịch. Những chuyến đi ấy để lại trong anh nhiều ấn tượng đẹp về quê hương của cha mẹ.

"Tôi đã về Việt Nam vài lần để du lịch và thăm họ hàng. Tôi rất thích hương vị của các món ăn địa phương cũng như kiến trúc độc đáo của những quán cà phê. Buổi tối, tôi thích đi dạo cùng người thân giữa nhịp sống sôi động của thành phố, thưởng thức các món ăn và đồ uống vỉa hè. Đó là một bầu không khí rất riêng, không nơi nào có thể thay thế được và chính điều đó tạo nên bản sắc của Việt Nam", Watson chia sẻ.

Watson giành giải cao trong giải vô địch thể thao đại học danh giá nhất nước Mỹ ẢNH: NVCC

Watson cho biết những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong các chuyến trở về là được tham dự buổi biểu diễn của G-Dragon tại Hà Nội, trải nghiệm metro ở TP.HCM và ngắm hoàng hôn từ tòa tháp Bitexco.

Sau chức vô địch quốc gia Mỹ cùng những bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn, Watson đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Mỹ ở các giải vô địch thế giới và hướng đến mục tiêu Olympic.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn trẻ Việt Nam đang theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, Watson chia sẻ: "Thể thao cũng giống như việc học vậy. Nếu muốn thành công, bạn phải học về môn thể thao mình theo đuổi, kiên trì tập luyện và chấp nhận hy sinh. Nó đòi hỏi rất nhiều sự cam kết nhưng nếu thật sự yêu môn thể thao đó, bạn sẽ luôn tìm ra con đường để thành công".

Từ cậu bé lần đầu đến Giải vô địch quốc gia Mỹ với ước mơ "làm được điều gì đó thật đặc biệt trong hồ bơi", Watson Nguyễn hôm nay đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Đối với cộng đồng người Việt tại Plano nói riêng và hàng triệu người Việt trên nước Mỹ nói chung, chiến thắng của anh không chỉ là một tấm huy chương vàng quốc gia mà còn là minh chứng rằng bằng sự kiên trì, kỷ luật và niềm đam mê, những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua đều có thể trở thành hiện thực.

Và chúc cho vận động viên gốc Việt này sẽ tiếp tục có cơ hội đứng trên bục cao nhất của những cuộc thi bơi quốc tế trong tương lai…