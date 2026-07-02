Cô gái hát 'Ô mê ly' được Nguyễn Phi Hùng cho điểm tuyệt đối

Tập 9 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Quang Hiền, Nhã Trang và Mỹ Đăng. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Phương Trinh Jolie và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Trong đêm tranh tài, thí sinh Nhã Trang chọn ca khúc Ô mê ly để chinh phục ban giám khảo, mang đến bản phối tươi vui, trẻ trung. Ngay sau phần trình diễn, giám khảo Nguyễn Phi Hùng hào hứng bày tỏ mong muốn chấm điểm ngay lập tức.

Nhã Trang mang đến sự mới mẻ khi thể hiện ca khúc Ô mê ly ẢNH: BTC

Nguyễn Phi Hùng, Thái Châu nói gì về tiết mục của Nhã Trang?

Nam ca sĩ nhận xét: "Anh không thể chờ lâu được nữa, anh cho em 10 điểm luôn. Giọng hát của em tràn đầy năng lượng, bài phối rất vừa vặn, vừa tươi mới vừa khoe được kỹ thuật. Làn hơi điều tiết tốt, cảm xúc ổn định, tương tác với sân khấu rất tự nhiên. Anh thật sự khâm phục tư duy và tâm hồn của em dành cho bài hát này”.

Theo Phương Trinh Jolie, đây là ca khúc rất nổi tiếng nên việc tạo màu sắc mới không hề dễ. Nữ giám khảo đánh giá cao bản phối trẻ trung nhưng góp ý Nhã Trang cần bùng nổ hơn ngay từ những câu hát đầu tiên.

"Khúc đầu vẫn chưa thật sự bất ngờ. Sau đó em bình tĩnh hơn nên càng hát càng hay. Phần tương tác với sân khấu, xoay váy, diễn cùng đạo cụ đều rất đẹp. Đoạn kết em làm rất tốt, gần như không có gì để chê, chỉ mong em tập trung cảm xúc ngay từ đầu”, nữ giám khảo nhắn nhủ.

Dàn giám khảo dành lời khen ngợi cho tiết mục của Nhã Trang ẢNH: NVCC

Giám khảo Thái Châu cũng dành nhiều lời khen cho phần kết của tiết mục, đồng thời góp ý nữ ca sĩ tạo dấu ấn mạnh hơn ở câu hát mở đầu. Nam danh ca chia sẻ: "Khúc đầu phải có sự lả lơi, câu 'Ô mê ly' phải hát làm sao để khán giả mê ly ngay từ đầu. Phần kết em làm rất tốt, lên cao chính xác. Một bài hát quan trọng nhất là mở đầu và kết thúc, phải khiến khán giả nhớ mình”. Kết thúc phần thi, Nhã Trang nhận 9,75 điểm từ danh ca Thái Châu và 10 điểm từ Nguyễn Phi Hùng.

Trong khi đó, Mỹ Đăng chọn thể hiện Còn gì đẹp hơn, ghi điểm bởi chất giọng nội lực. Phương Trinh Jolie đánh giá tiết mục chỉn chu từ hình ảnh đến cách thể hiện. Còn danh ca Thái Châu xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của thí sinh qua từng vòng thi. Tuy nhiên, ông góp ý đàn em nên lựa chọn cao độ vừa sức để giữ sự ổn định xuyên suốt phần trình diễn.

Quang Hiền mang đến ca khúc Những bàn chân lặng lẽ với phần dàn dựng công phu. Theo giám khảo Phương Trinh Jolie, Quang Hiền sở hữu chất giọng đẹp, sáng sân khấu và có độ ngân rất cuốn hút. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng bản phối chưa thực sự trở thành điểm tựa để nam ca sĩ phát huy hết thế mạnh. Nguyễn Phi Hùng ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc của Quang Hiền nhưng cho rằng phần thể hiện còn thiếu những điểm nhấn cảm xúc. “Tiết mục hôm nay vẫn còn dàn trải, chưa tạo được những chuyển biến đủ mạnh để khắc họa sự hiểm nguy rồi vỡ òa trong cảm xúc ngợi ca”, anh góp ý.