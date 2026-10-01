Cô gái làm hoa thủy tinh bán với giá 1 triệu đồng/bông

Từ bỏ việc văn phòng, bén duyên với làm hoa thủy tinh

Trước khi gắn bó với hoa thủy tinh, Hà có khoảng 4 năm làm thiết kế đồ họa. Vốn yêu thích sự sáng tạo và các sản phẩm thủ công, cô từng nghĩ sẽ tiếp tục công việc thiết kế lâu dài. Thế nhưng, vào khoảng tháng 7 năm nay, Hà nghỉ công việc văn phòng và có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu điều mình thực sự hứng thú.

Ở tuổi 26, Hà bắt đầu bén duyên với công việc làm hoa thủy tinh ẢNH: NVCC

Một lần tình cờ xem video về quá trình làm một bông sen thủy tinh, cô gái 26 tuổi bất ngờ khi thấy thủy tinh có thể được tạo hình thành những bông hoa với nhiều chi tiết, hình dáng khác nhau. Hà bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật lampwork (kỹ thuật dùng ngọn lửa để tạo hình thủy tinh).

“Càng tìm hiểu mình càng thấy thú vị. Sau một thời gian tự học và làm được những bông đầu tiên, mình mới bắt đầu nghĩ đến việc phát triển công việc này nghiêm túc hơn”, Hà chia sẻ.

Một số mẫu hoa thủy tinh do Hà làm ẢNH: NVCC

Không qua lớp học chuyên sâu, Hà chủ yếu tự tìm tài liệu, xem video hướng dẫn, tìm hiểu về vật liệu, dụng cụ và quan sát cách những người đi trước xử lý từng công đoạn. Những ngày đầu, cô vừa xem, vừa làm rồi tự rút kinh nghiệm từ những lần thất bại. Có những vấn đề Hà không biết nguyên nhân đến từ kỹ thuật, vật liệu hay dụng cụ nên phải thử nhiều lần mới hiểu được cách xử lý.

Một bông hoa có thể mất cả tuần để làm đi làm lại

Để tạo ra một bông hoa thủy tinh, Hà bắt đầu bằng việc nung chảy thanh thủy tinh dưới ngọn lửa, sau đó tạo hình từng cánh, ghép các cánh lại với nhau rồi hoàn thiện phần nhụy, đài và cành. Cuối cùng, hoa được xử lý nhiệt trong lò ủ để giảm ứng suất bên trong và giúp sản phẩm ổn định hơn.

Làm việc với lửa và nhiệt độ cao, Hà luôn phải tập trung trong từng thao tác ẢNH: NVCC

Theo Hà, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác bởi chỉ một sai sót cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sản phẩm. Đặc biệt, khi tạo hình và ghép từng cánh hoa, khả năng chỉnh sửa sau đó khá hạn chế. “Phải hình dung trước dáng tổng thể và kiểm soát từng chi tiết ngay từ đầu”, Hà nói.

Hà cho biết thời gian hoàn thiện một sản phẩm tùy thuộc vào loại hoa và độ phức tạp. Có mẫu chỉ mất vài tiếng, nhưng cũng có mẫu khiến Hà phải làm đi làm lại trong nhiều ngày.

Hoa sen 7 màu là một trong những sản phẩm khiến Hà nhớ nhất. Hà mất khoảng một tuần thử đi thử lại mới tạo được bông hoa mà bản thân ưng ý. Trong quá trình đó, không ít lần sản phẩm bị hỏng, nứt và phải làm lại.

Làm nghề mới được khoảng 2 tháng nên Hà thường xuyên gặp những lần thất bại. Có những bông gần hoàn thiện nhưng bị nứt hoặc không đạt được hình dáng mong muốn, cô đành bỏ và bắt đầu lại. “Lúc đầu những chuyện đó khá dễ khiến mình nản, nhưng dần dần mình nhận ra mỗi lần làm hỏng đều cho mình thêm một kinh nghiệm về cách xử lý thủy tinh”, Hà kể.

Những bông hoa thủy tinh do Hà thực hiện có giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng/bông. ẢNH: NVCC

Công việc cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ khi Hà thường xuyên phải làm việc với thủy tinh nóng và ngọn lửa. Do đó việc bị bỏng là không thể tránh khỏi. "Về sau mình chú ý hơn đến không gian thông thoáng, các biện pháp bảo hộ và không cố làm khi cơ thể đã quá mệt", Hà nói.

Hiện mỗi bông hoa Hà làm có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức giá được tính dựa trên nhiều yếu tố như nguyên liệu thủy tinh, khí sử dụng, điện, xử lý nhiệt, hao hụt trong quá trình thử nghiệm và thời gian lao động.

Với sản phẩm thủ công, theo Hà, công sức và thời gian của người làm chiếm phần đáng kể. Một bông hoa có thể phải làm lại nhiều lần mới đạt yêu cầu, khiến thời gian thực tế bỏ ra lớn hơn nhiều so với những gì người mua nhìn thấy ở thành phẩm. Thời gian tới, Hà muốn tiếp tục nâng cao tay nghề, phát triển thêm nhiều mẫu hoa và xây dựng hoa thủy tinh thành một thương hiệu riêng.

Một số mẫu hoa Hoàng Châu đã đặt mua bên Hà ẢNH: CHÂU CUNG CẤP

Đinh Hoàng Châu (23 tuổi, làm thiết kế nội thất, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) là một trong những khách hàng đặt mua hoa thủy tinh của Hà. Châu biết đến sản phẩm qua những clip trên mạng xã hội. Dù lo ngại việc vận chuyển đường xa có thể làm vỡ hoa, cô vẫn đặt nhiều mẫu như: hoa ly, hoa sen, hoa hướng dương và cả hoa theo yêu cầu, giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/bông.

“Mình chọn hoa thủy tinh vì muốn lưu giữ những kỷ niệm không bao giờ tàn. Hoa của Hà có cái đẹp, cái hồn riêng. Lúc cầm trên tay, mình cảm nhận được sự sống động của từng cánh hoa. Đặt dưới nắng, hoa rất đẹp, lấp lánh và màu sắc rất ưng ý”, Châu chia sẻ.