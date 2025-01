Cô gái mắc ung thư xương chinh phục đỉnh cao GiTC 2024

Sinh năm 2004 tại Hà Tĩnh, Lê Thị An đã trải qua một hành trình đầy thử thách khi 18 tuổi. Trong đại dịch Covid-19, An bị chẩn đoán ung thư xương - một căn bệnh đã buộc cô phải lựa chọn giữa việc thay xương và cắt cụt một bên chân.

Để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng điều trị thành công, An quyết định cắt cụt chân phải - một quyết định không hề dễ dàng đối với một cô gái trẻ. Năm 2022, An hoàn thành phác đồ điều trị. Từ một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, An phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới chỉ còn một bên chân.

Lê Thị An (bên trái) chia sẻ hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư xương. Sự nỗ lực của An đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam và quốc tế. ẢNH: VTV

Cuối năm 2023, cô đã chọn Trung tâm Nghị lực sống là bạn đồng hành mới của mình. An mong muốn bản thân có nghề nghiệp để nếu chưa giúp gì được cho mẹ nhưng có thể tự chăm sóc cho mình để mẹ không còn lo lắng.

Tại đây, sau khóa học 6 tháng, An không chỉ nắm vững các kỹ năng công nghệ mà còn lấy lại tự tin để hòa nhập với cuộc sống. Nhận được nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè, An đã có một công việc đúng với ngành học là gắn nhãn dữ liệu tại Công ty Testwork Việt Nam - một đối tác của Trung tâm Nghị lực sống.

Không chỉ là một cá nhân kiên cường, Lê Thị An còn là thành viên tích cực trong đội tuyển Việt Nam tại GiTC 2024. GiTC là cuộc thi thường niên, quy tụ thanh thiếu niên khuyết tật từ nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy kỹ năng công nghệ thông tin, mà còn khuyến khích sự tự tin, khả năng hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng quốc tế.

Trong suốt quá trình luyện tập và tham gia thi đấu, cô và các đồng đội đã hỗ trợ lẫn nhau, cùng tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần người khuyết tật Việt Nam. Tại phần thi "Best Excel", sự xuất sắc của An đã góp phần giúp đoàn Việt Nam đoạt giải cao nhất. Giây phút được xướng tên trong lễ trao giải, An và các thành viên không giấu nổi niềm xúc động. "Chúng tôi không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam", An chia sẻ.

Hiện tại, An đã có một công việc ổn định, nhưng cô không dừng lại ở đó. Cô mong muốn quay trở lại Trung tâm Nghị lực sống trong vai trò một người hướng dẫn, để tiếp tục truyền cảm hứng và hỗ trợ các bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Tại chương trình Trạm yêu thương, Lê Thị An mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến nhiều người, để lan tỏa thông điệp yêu thương bởi cuộc sống còn trải dài phía trước và với người khuyết tật, mỗi ngày sống đồng nghĩa với rất nhiều nỗ lực, cố gắng. "Trao cho người khuyết tật một nghề nghiệp là trao cho họ một tương lai. Tôi hy vọng mình có thể giúp các bạn khác vượt qua mặc cảm và tự tin hòa nhập xã hội", An chia sẻ với sự quyết tâm.

Tham gia thử thách trang điểm tại sân khấu, Lê Thị An gây ấn tượng mạnh mẽ với gương mặt tràn đầy năng lượng, cô luôn ưu tiên chọn những gam màu rực rỡ. Đối với An, dù trong hoàn cảnh nào cô cũng muốn hướng đến những điều tươi sáng, từ chiếc avatar trên mạng xã hội đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Đó là động lực An tự tạo ra cho chính mình, và đó cũng là cách cô gái trẻ tự khích lệ mình trong cuộc sống hàng ngày.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Lê Thị An và những người bạn sẽ xuất hiện trong Trạm yêu thương chủ đề "Chiến thắng chính mình" phát sóng lúc 10 giờ ngày 25.1 trên kênh VTV1.