Chị Thơ kể: "Mình biết rằng yêu một chàng thanh niên kém may mắn, cả gia đình, bạn bè sẽ không ai chấp nhận. Những ngày đầu tiên yêu anh ấy, tôi không dám kể với ai, vì sợ những lời dèm pha, lẫn ngăn cấm".

Trở lại với câu chuyện của chồng chị Thơ - anh Nguyễn Ngọc Lâm. Anh Lâm sinh năm 1985, tại Thanh Hoá. Năm 2004, khi còn là sinh viên năm nhất ngành sư phạm, anh bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chị Thơ bất chấp tất cả, đến để yêu thương và chăm sóc cho người chồng không may bị liệt tứ chi ẢNH: MINH LUÂN

"Lúc tôi bị tai nạn giao thông là gần nửa đêm. Té xuống mép đường không ai thấy. Tôi bị gãy dập nát các đốt sống cổ. Người chú ruột đi tìm, thấy tôi như vậy, chú sốt ruột ôm thốc tôi lên, khiến mảnh xương gãy vỡ dập đâm sâu vào tủy", anh Lâm kể lại.

Vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh Lâm hồi tưởng: "Mỗi sáng mở mắt thấy tán cây ngoài cửa sổ là mừng vì mình còn thở, còn sống. Trong phòng tôi nằm, tiếng máy tít tít báo tử diễn ra mỗi đêm, từng người bệnh ra đi". Suốt 2 tháng trời được các bác sĩ tận tình điều trị, anh mới qua cơn nguy kịch. Kết quả: anh Lâm bị liệt toàn thân từ ngực trở xuống, mất 97% sức khỏe, mọi sinh hoạt phải trông cậy hoàn toàn vào người khác.

Không đầu hàng số phận, năm 2006, anh Lâm xin vào ở và dạy học ở "Làng May Mắn" (nuôi dạy trẻ chuyên biệt, P. Bình Hưng Hoà, TP.HCM). Bàn tay co quắp, anh tập buộc chiếc muỗng vào cổ tay để gõ từng chữ không dấu trên chiếc điện thoại "cùi bắp", rồi chuyển sang bàn phím vi tính. Anh trút mọi tâm tư, trăn trở về quê hương, mẹ cha lên trang Facebook cá nhân.

Bức ảnh cưới như đánh dấu cuộc đời mới của chị Thơ và anh Lâm ẢNH: MINH LUÂN

Ở chiều ngược lại, cô gái gốc miền Tây hiền lành - chị Nguyễn Thị Minh Thơ vô tình đọc được những vần thơ ấy. Sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn xa xứ đã trở thành sợi dây gắn kết kỳ diệu. Nhận ra hoàn cảnh nghiệt ngã của người mình thương, chị Thơ đã nhắn nhủ bằng những vần thơ:

"Chắc người ta bảo em khờ

Yêu anh chi gã yêu thơ tật nguyền

Không danh phận chẳng bạc tiền

Cảm động trước tấm chân tình, Lâm giãi bày lòng mình:

"Ngỡ là một giấc chiêm bao

Em như cô Tấm bước vào đời anh…

Đời anh khuyết tật tha hương

Nếu em thiện chí thì thương thật lòng

Anh đây mơ ước làm chồng

Suốt đời chung thủy nguyện không đổi dời".

Họ đến với nhau từ thơ ca, không nói thẳng, mà gởi tâm tình, ý nguyện vào trong đó.