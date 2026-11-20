Từ cậu học trò khó khăn đến người thầy dạy tiếng Anh miễn phí

“Tại sao chúng ta không lấy năng lực và đam mê của mình để biến nó thành những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa?”. Câu hỏi ấy cũng chính là điều thôi thúc anh Trương Chấn Sang, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì Cộng đồng, dành nhiều năm qua để đồng hành với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ít ai biết rằng, phía sau người thầy trẻ luôn tràn đầy năng lượng tích cực là một tuổi thơ trải qua không ít mất mát.

Cha mẹ chia tay khi Sang còn nhỏ. Anh trai, cha rồi chị gái lần lượt qua đời vì bệnh. Bản thân anh cũng từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có những ngày, hai mẹ con phải nương nhờ cửa chùa để có đủ bữa ăn.

Giữa những biến cố liên tiếp, con đường học tập của Sang có lúc tưởng chừng phải dang dở. Chính sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và những người xung quanh đã tiếp thêm động lực để anh tiếp tục đến trường.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trương Chấn Sang bên mẹ trong ngày tốt nghiệp Tư liệu nhân vật cung cấp

Từng được dạy miễn phí, thầy giáo trẻ làm điều đặc biệt cho những học trò có hoàn cảnh giống mình

“Trong quá trình đi học, mình được rất nhiều thầy cô yêu thương, giảng dạy miễn phí và giới thiệu nhiều quỹ học bổng để có thể tự tin bước tiếp trên con đường học tập”, Sang nhớ lại.

Từ lòng biết ơn ấy, cùng với những trải nghiệm trong hoạt động Đoàn, Hội, anh quyết định thành lập CLB Tiếng Anh vì Cộng đồng Bình Dương, tạo môi trường học tập miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước.

Theo Sang, nhiều học viên tại câu lạc bộ từng gặp những trở ngại trong học tập và cuộc sống. Nhờ sự đồng hành, hướng dẫn, một số em đã trúng tuyển vào các trường đại học công lập hàng đầu tại TP.HCM, trong khi những em khác tiếp tục hành trình học tập ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Với anh, niềm vui không chỉ nằm ở kết quả thi cử mà còn ở việc nhìn thấy những học trò từng thiếu tự tin dần tìm được động lực để theo đuổi ước mơ.

Lớp học đặc biệt truyền đi năng lượng tích cực

Không chỉ miễn học phí, điều khiến các học viên nhớ đến lớp học của Sang còn là phương pháp giảng dạy gần gũi, tạo cảm hứng và sự tự tin.

Từng là học sinh yếu môn tiếng Anh, em Lê Tuấn Kiệt cho biết việc tham gia lớp học đã giúp em hiểu bài tốt hơn và cải thiện điểm số.

“Trước khi học lớp anh Sang, em rất yếu môn tiếng Anh. Nhưng phương pháp học của anh giúp em hiểu hơn và tăng điểm số”, Kiệt chia sẻ.

Theo Kiệt, sau 8 - 9 tiếng học ở trường, các em đôi khi đã thấm mệt. Thế nhưng, không khí vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực từ người thầy trẻ khiến những giờ học thêm trở nên nhẹ nhàng, hào hứng.

Cùng cảm nhận ấy, em Nguyễn Văn Trường, học viên tại câu lạc bộ, nhận xét thầy Sang là người vui tính, gần gũi và luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh. Những câu chuyện dí dỏm của thầy khiến lớp học bớt căng thẳng, giúp các em mạnh dạn hơn trong quá trình học tập.

Điều đáng quý là sự giúp đỡ ấy không chỉ dừng lại trong phạm vi một lớp học.

Anh Sang trao tặng quà và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chuyến thiện nguyện Tư liệu nhân vật cung cấp

Anh Lưu Ngọc Huy, hiện là trợ giảng tại CLB Tiếng Anh vì Cộng đồng, quen biết Sang từ những năm học THPT. Trong giai đoạn đại dịch, khi gia đình gặp khó khăn, Huy từng nhận được sự hỗ trợ của anh.

Nhiều năm sau, Huy lựa chọn trở thành cộng sự, cùng Sang đồng hành với những học sinh khác.

Theo Huy, quá trình tham gia câu lạc bộ còn mang đến cơ hội trải nghiệm những chuyến thiện nguyện, hoạt động tại trường học và nhiều công việc cộng đồng ý nghĩa.

Từ một người từng nhận được sự giúp đỡ, Huy nay tiếp tục góp sức để những điều tốt đẹp ấy đến với nhiều người hơn.

Nối dài ân tình từ bục giảng đến những chuyến thiện nguyện

Không giới hạn hoạt động trong việc dạy tiếng Anh miễn phí, gần 10 năm qua, Trương Chấn Sang còn dành một phần thu nhập để tham gia các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ xây nhà cho học sinh khó khăn tại Gia Lai, người nghèo ở Tuyên Quang và nhiều địa phương khác.

Từng trải qua những tháng ngày cùng mẹ nương nhờ cửa chùa, Sang thấu hiểu giá trị của một mái nhà yên ổn và ý nghĩa của sự giúp đỡ đúng lúc.

Trong những chuyến đi, anh cùng các cộng sự mang theo ba lô, đồ dùng học tập, áo ấm và những phần quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Sang khuyến khích chính các học trò tham gia chuẩn bị, phân loại quà tặng và đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện. Qua đó, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn học cách quan tâm, chia sẻ với cộng đồng.

Theo Sang, sau 8 năm hoạt động, câu lạc bộ đã có 20 thành viên nòng cốt cùng hàng trăm tình nguyện viên thường trực. Đây không chỉ là nơi học tiếng Anh mà còn là môi trường để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Hướng đến chương trình tình nguyện mùa đông, câu lạc bộ tiếp tục vận động quần áo cũ, đồ dùng học tập để phân loại, đóng gói và chuyển đến những địa phương vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc.

Anh Sang cùng các em học sinh tại chương trình trao tặng học bổng và đồ dùng học tập ở Gia Lai Tư liệu nhân vật cung cấp

Với Sang, việc học không chỉ diễn ra qua từng trang sách mà còn từ những trải nghiệm thực tế, nơi người trẻ biết sống trách nhiệm và sẻ chia với những hoàn cảnh xung quanh.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, câu chuyện của Trương Chấn Sang mang đến một góc nhìn đẹp về lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ thầy trò.

Ngày còn đi học, Sang được thầy cô dạy miễn phí, giúp tìm học bổng để tiếp tục đến trường. Nhiều năm sau, chính anh lại đứng lớp, nâng đỡ những học sinh đang gặp khó khăn. Có em tiến bộ trong học tập, tự tin hơn với tương lai. Có người từng nhận được sự hỗ trợ, nay trở thành cộng sự để cùng anh giúp đỡ những người đến sau.

Với người thầy trẻ, lời tri ân không chỉ được gửi gắm trong những lời chúc ngày 20.11, mà còn hiện diện qua từng buổi lên lớp, từng học trò được tiếp sức và những chuyến thiện nguyện âm thầm.