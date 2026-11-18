Với họ, tình cảm nhận được trong Ngày Nhà giáo VN 20.11 là niềm hạnh phúc và động lực tiếp tục cống hiến.

Trong đội ngũ giáo viên (GV) thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 của TP.HCM, thầy Plato James Burns, cô Helena Van Heerde và thầy Neil Clench đã có nhiều đóng góp qua nhiều năm giảng dạy. Không chỉ giúp học sinh (HS) tiếp cận toán, khoa học bằng tiếng Anh, các thầy cô còn kiên trì khơi gợi sự tự tin, tư duy độc lập và niềm vui khám phá.

Nhân Ngày Nhà giáo VN, câu chuyện của những người thầy đến từ các quốc gia khác nhau cho thấy nỗ lực bền bỉ phía sau từng tiết học, cũng như tình cảm sâu đậm của học trò VN đã giữ chân họ ở nơi này.

Học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (P.Bến Thành, TP.HCM) hào hứng trong mỗi tiết học cùng cô Helena Van Heerde ẢNH: EMG

Tình cảm học trò trở thành động lực cống hiến

Nhớ lần đầu trải nghiệm Ngày Nhà giáo VN, thầy Neil Clench, GV người Anh, vẫn xúc động trước những món quà HS tự tay làm và những lá thư các em gửi tặng. Thầy cảm nhận rõ sự trân trọng mà HS và xã hội VN dành cho nghề giáo.

"Dịp đặc biệt này chắc chắn khiến tôi nhìn lại chặng đường đã qua và mong muốn nỗ lực nhiều hơn nữa vì HS của mình", thầy Neil chia sẻ. Sự kính trọng nhận được vào ngày 20.11 trở thành động lực để thầy mang đến những tiết học tốt nhất có thể.

Cùng đến từ Anh, thầy Plato James Burns cho biết ở quê hương cũng có Ngày Nhà giáo, nhưng theo trải nghiệm của thầy, dịp này không phải sự kiện lớn mang tầm quốc gia như tại VN. Những món quà, tiết mục biểu diễn văn nghệ và sự quan tâm của HS khiến thầy vui và xúc động.

Giáo viên chương trình tiếng Anh tích hợp luôn thay đổi phương pháp giảng dạy giúp học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, hiểu kiến thức và mạnh dạn trình bày suy nghĩ ẢNH: EMG

Điều thầy trân trọng hơn cả là tình cảm ấy hiện diện trong cách HS đối xử với GV suốt năm học. Hơn 10 năm kể từ những ngày đầu còn lo lắng, gặp đôi chút lúng túng khi giảng dạy tại VN, thầy chứng kiến học trò trưởng thành, ngày càng sẵn sàng thử sức, chấp nhận mắc lỗi và sử dụng tiếng Anh sáng tạo, thành thục hơn.

Với cô Helena Van Heerde, GV người Nam Phi, ngày 20.11 giúp cô cảm nhận rõ vị trí của nghề giáo trong xã hội VN. Sự ghi nhận còn dành cho những giờ làm việc ngoài lớp học, những nỗ lực chuẩn bị bài mà HS không phải lúc nào cũng nhìn thấy.

"Khi có những HS dành cho mình sự kính trọng lớn lao đến thế, điều đó tự nhiên thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn và cống hiến hết mình để đáp lại tình cảm ấy", cô Helena bày tỏ. Gần 8 năm giảng dạy tại VN, cô cho biết chính HS là lý do khiến mình muốn tiếp tục gắn bó. Sự tôn trọng, ham học hỏi và sẵn sàng khám phá, tiếp thu kiến thức của các em luôn nhắc cô cố gắng trở thành GV tốt hơn.

Tận tâm từ những thay đổi trong cách dạy

Những đóng góp cho chương trình tiếng Anh tích hợp thể hiện qua cách các GV giúp HS vượt qua rào cản ngôn ngữ, hiểu kiến thức và mạnh dạn trình bày suy nghĩ. Và những trải nghiệm ấy không đến từ sách vở.

Tại tiết toán của thầy Neil Clench, thầy nhận thấy có em chỉ vì không hiểu một từ trong đề bài đã cho rằng mình không thể giải được, dù vẫn có thể khai thác những thông tin đã hiểu và thầy kiên trì hướng dẫn phương pháp cho các em. Khi giảng dạy, thầy chú ý diễn đạt rõ ràng, phát âm chuẩn xác bởi thầy hiểu lời nói của mình là hình mẫu để HS học theo. Khi dạy toán, thầy Neil Clench dùng các dải phân số để HS tự tìm ra mối quan hệ giữa 2/4 và 1/2, rồi khuyến khích các em giải thích vì sao hai phân số biểu thị cùng một phần. Thay vì đưa ngay quy tắc, thầy tạo cơ hội để HS quan sát, thử nghiệm và tự lập luận.

Còn cô Helena thì đưa những nét văn hóa VN vào bài học, tạo không khí thoải mái để HS tự tin trao đổi. Theo cô, môi trường an toàn giúp các em mạnh dạn đặt câu hỏi, suy nghĩ phản biện và tò mò khám phá. Trong một bài đọc hiểu, khi HS còn tập trung dịch từng câu mà gặp khó khăn với việc suy luận hàm ý, cô dùng trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế học liệu tương tác. Trò chơi giải mã bí ẩn trên bảng tương tác cho phép các em chọn manh mối trong văn bản, hình minh họa và kết hợp với hiểu biết sẵn có để giải câu đố.

Học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp vừa học vừa chơi trong từng hoạt động kiến thức ẢNH: EMG

Vì thế, bài đọc trở thành hoạt động khám phá, thu hút sự tò mò của HS. Theo cô Helena, HS hào hứng đến mức không nhận ra mình đang rèn luyện tư duy phản biện.

Trong giờ khoa học, cô Helena Van Heerde đưa HS từ mô phỏng đến thực hành với mạch điện. Ở bài đọc, cô sử dụng một trò chơi tương tác có ứng dụng AI để các em lần theo manh mối trong văn bản và suy luận ý nghĩa. Công nghệ mở thêm cách tiếp cận bài học; còn GV là người lựa chọn cách dùng phù hợp, giúp HS biết đặt câu hỏi, kiểm tra thông tin và tự tin trình bày điều mình hiểu.

Thầy Plato sử dụng mô phỏng sau thí nghiệm, giúp HS phân tích kỹ những gì vừa thực hiện. Mục tiêu là giúp các em hiểu sâu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức.

Để HS mạnh dạn giao tiếp, thầy Neil sử dụng học liệu có âm thanh và công cụ luyện phát âm "Let's Speak". Một em nhút nhát có thể luyện một từ nhiều lần trong không gian riêng, nhận phản hồi rồi tự tin hơn khi nói trước lớp.

Cô Helena cũng thiết kế trò chơi từ vựng có giọng đọc, bài tập nghe câu mẫu và tự thu âm. Cơ hội luyện tập tại nhà giúp các em bớt lo mắc lỗi trước bạn bè.

Ứng dụng AI nhưng các GV nhấn mạnh việc kiểm chứng và giữ vai trò chủ động của người học. Thầy Plato hướng dẫn HS đặt câu hỏi rõ ràng, hỏi sâu thêm, tìm đọc tài liệu gốc mà AI dẫn ra để kiểm tra thông tin.

Cô Helena tổ chức trò chơi "Thám tử AI", đưa đoạn văn có cài lỗi để HS phát hiện. Thầy Neil kiểm tra kỹ học liệu trước khi sử dụng, đồng thời rèn cho các em thói quen đối chiếu với sách, hỏi GV và giải thích bằng lời của mình.