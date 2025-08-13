Cô gái Nghệ An kể chuyện làm dâu ở miền Tây

Sau 5 năm làm dâu, vẫn thấy bỡ ngỡ

Nội dung các clip được chị Thảo đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật cùng gia đình chồng ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Những khác biệt về văn hóa, lối sống của gia đình chồng ở miền Tây so với quê nhà Nghệ An đã mang tới cho nàng dâu nhiều trải nghiệm thú vị.

Các clip mà chị chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với cuộc sống làm dâu miền Tây của chị Thảo gắn với vườn trái cây của cha mẹ chồng, với những ngày cắm câu, những lần đi chợ quê... Cũng có người để lại bình luận đầy tình cảm, chúc gia đình của chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương.

Chị Thảo kể chuyện làm dâu ở miền Tây gây sốt mạng ẢNH: NVCC

Hơn 3 tháng trước, chị Thảo bắt đầu đăng tải nhiều clip chia sẻ về cuộc sống làm dâu của mình từ gợi ý của người thân, bạn bè trong lần về miền Tây thăm chị. "Mọi người nói cuộc sống ở miền Tây thú vị quá, sao không chia sẻ nhiều hơn để mọi người biết. Vậy là các clip ra đời. Mục đích ban đầu của mình là để những người ở miền Trung, miền Bắc hiểu thêm về những nét văn hóa, lối sống thú vị ở miền Tây quê chồng", chị kể lại.

Cách kể chuyện chân thực nhưng cũng không kém phần hài hước, dí dỏm của nàng dâu quê Nghệ An chiếm nhiều thiện cảm của cư dân mạng, đặc biệt từ những người có quê miền Tây.

Lấy chồng từ năm 2020, tính đến nay chị đã có 5 năm làm dâu miền Tây. Tuy nhiên đến giờ, chị Thảo cho biết bản thân vẫn còn "bỡ ngỡ" vì cứ mỗi ngày trôi qua, chị lại khám phá, biết thêm những điều mới và thú vị về vẻ đẹp văn hóa, con người ở vùng đất Đồng Tháp nghĩa tình, hào sảng.

Xây dựng tổ ấm hạnh phúc

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi chị Thảo và anh Nguyễn Tiến Phát có duyên gặp gỡ, quen biết nhau thông qua một chương trình hẹn hò. Thời điểm này, họ đều sống và làm việc ở TP.HCM.

Cô gái Nghệ An cảm thấy may mắn khi được chồng và gia đình chồng yêu thương

Từ năm 2012, chị đã từ quê Nghệ An vào thành phố này để học tập, sau đó đi làm, nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy chồng miền Tây vì lo ngại sự khác biệt về văn hóa, khoảng cách địa lý. Nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách đã khiến anh chị nên duyên vợ chồng cùng nhau, vượt qua tất cả những rào cản.

"Ngày tụi mình vừa lấy nhau cũng là thời điểm dịch Covid-19. Giai đoạn này mình cũng đang có em bé, nên quyết định sống với cha mẹ chồng ở quê chứ không lên TP.HCM và cuối cùng… sống ở miền Tây đến bây giờ luôn, không trở lại thành phố nữa", chị Thảo bày tỏ.

Nửa năm đầu tiên làm dâu ở nhà chồng, sự khác biệt trong suy nghĩ, văn hóa và lối sống khiến chị chưa kịp làm quen, đôi lúc có nhiều áp lực đến mức bật khóc. Tuy nhiên chính sự yêu thương của chồng, của cha mẹ chồng đã khiến chị vượt qua giai đoạn khó khăn. Dần dà, chị thích nghi, hòa nhập và rồi yêu cuộc sống bình yên, thoải mái ở nơi này.

Bà Lê Thị Ngọc Loan (mẹ chồng chị Thảo) chia sẻ con dâu đã phải xa gia đình ở tận miền Trung để về đây, nên vợ chồng bà lúc nào cũng yêu thương con dâu. Đó cũng là lý do người mẹ luôn động viên con, không để con dâu làm việc nhà, hỗ trợ các con chăm sóc cháu nội.

Nhiều lần, anh Phát cười nói với vợ, rằng: "Em có thấy về miền Tây sống là quyết định đúng đắn chưa?" và người vợ mỉm cười, gật đầu. Trước khi lấy nhau, anh từng hứa sẽ tạo điều kiện cho vợ về thăm quê mỗi năm 2 lần. Tuy nhiên, có năm chị về quê tận… 6 lần.

"5 năm sống ở miền Tây, thật lòng, mình cảm thấy may mắn, có phước lắm khi được làm dâu cha mẹ. Hằng ngày, vợ chồng mình cùng nhau làm việc, đưa đón con đi học, cha mẹ chồng làm việc nhà, cuộc sống trôi qua bình yên và hạnh phúc", chị xúc động cho biết.



