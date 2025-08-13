Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô gái Nghệ An kể chuyện làm dâu ở miền Tây

Cao An Biên
Cao An Biên
13/08/2025 12:25 GMT+7

Cuộc sống làm dâu miền Tây đầy thú vị và bất ngờ của chị Hoàng Thị Thảo (quê Nghệ An) đang nhận về 'mưa tim' trên mạng xã hội.

Sau 5 năm làm dâu, vẫn thấy bỡ ngỡ

Nội dung các clip được chị Thảo đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật cùng gia đình chồng ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Những khác biệt về văn hóa, lối sống của gia đình chồng ở miền Tây so với quê nhà Nghệ An đã mang tới cho nàng dâu nhiều trải nghiệm thú vị.

Các clip mà chị chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với cuộc sống làm dâu miền Tây của chị Thảo gắn với vườn trái cây của cha mẹ chồng, với những ngày cắm câu, những lần đi chợ quê... Cũng có người để lại bình luận đầy tình cảm, chúc gia đình của chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương.

Cuộc sống làm dâu miền Tây của Cô gái Nghệ An đầy thú vị và bất ngờ - Ảnh 1.

Chị Thảo kể chuyện làm dâu ở miền Tây gây sốt mạng

ẢNH: NVCC

Hơn 3 tháng trước, chị Thảo bắt đầu đăng tải nhiều clip chia sẻ về cuộc sống làm dâu của mình từ gợi ý của người thân, bạn bè trong lần về miền Tây thăm chị. "Mọi người nói cuộc sống ở miền Tây thú vị quá, sao không chia sẻ nhiều hơn để mọi người biết. Vậy là các clip ra đời. Mục đích ban đầu của mình là để những người ở miền Trung, miền Bắc hiểu thêm về những nét văn hóa, lối sống thú vị ở miền Tây quê chồng", chị kể lại.

Cách kể chuyện chân thực nhưng cũng không kém phần hài hước, dí dỏm của nàng dâu quê Nghệ An chiếm nhiều thiện cảm của cư dân mạng, đặc biệt từ những người có quê miền Tây.

Lấy chồng từ năm 2020, tính đến nay chị đã có 5 năm làm dâu miền Tây. Tuy nhiên đến giờ, chị Thảo cho biết bản thân vẫn còn "bỡ ngỡ" vì cứ mỗi ngày trôi qua, chị lại khám phá, biết thêm những điều mới và thú vị về vẻ đẹp văn hóa, con người ở vùng đất Đồng Tháp nghĩa tình, hào sảng.

Xây dựng tổ ấm hạnh phúc

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi chị Thảo và anh Nguyễn Tiến Phát có duyên gặp gỡ, quen biết nhau thông qua một chương trình hẹn hò. Thời điểm này, họ đều sống và làm việc ở TP.HCM.

Cuộc sống làm dâu miền Tây của Cô gái Nghệ An đầy thú vị và bất ngờ - Ảnh 2.

Cô gái Nghệ An cảm thấy may mắn khi được chồng và gia đình chồng yêu thương

Từ năm 2012, chị đã từ quê Nghệ An vào thành phố này để học tập, sau đó đi làm, nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy chồng miền Tây vì lo ngại sự khác biệt về văn hóa, khoảng cách địa lý. Nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách đã khiến anh chị nên duyên vợ chồng cùng nhau, vượt qua tất cả những rào cản.

Cuộc sống làm dâu miền Tây của Cô gái Nghệ An đầy thú vị và bất ngờ - Ảnh 3.

"Ngày tụi mình vừa lấy nhau cũng là thời điểm dịch Covid-19. Giai đoạn này mình cũng đang có em bé, nên quyết định sống với cha mẹ chồng ở quê chứ không lên TP.HCM và cuối cùng… sống ở miền Tây đến bây giờ luôn, không trở lại thành phố nữa", chị Thảo bày tỏ.

Nửa năm đầu tiên làm dâu ở nhà chồng, sự khác biệt trong suy nghĩ, văn hóa và lối sống khiến chị chưa kịp làm quen, đôi lúc có nhiều áp lực đến mức bật khóc. Tuy nhiên chính sự yêu thương của chồng, của cha mẹ chồng đã khiến chị vượt qua giai đoạn khó khăn. Dần dà, chị thích nghi, hòa nhập và rồi yêu cuộc sống bình yên, thoải mái ở nơi này.

Bà Lê Thị Ngọc Loan (mẹ chồng chị Thảo) chia sẻ con dâu đã phải xa gia đình ở tận miền Trung để về đây, nên vợ chồng bà lúc nào cũng yêu thương con dâu. Đó cũng là lý do người mẹ luôn động viên con, không để con dâu làm việc nhà, hỗ trợ các con chăm sóc cháu nội.

Nhiều lần, anh Phát cười nói với vợ, rằng: "Em có thấy về miền Tây sống là quyết định đúng đắn chưa?" và người vợ mỉm cười, gật đầu. Trước khi lấy nhau, anh từng hứa sẽ tạo điều kiện cho vợ về thăm quê mỗi năm 2 lần. Tuy nhiên, có năm chị về quê tận… 6 lần.

"5 năm sống ở miền Tây, thật lòng, mình cảm thấy may mắn, có phước lắm khi được làm dâu cha mẹ. Hằng ngày, vợ chồng mình cùng nhau làm việc, đưa đón con đi học, cha mẹ chồng làm việc nhà, cuộc sống trôi qua bình yên và hạnh phúc", chị xúc động cho biết.


Tin liên quan

Đám hỏi 'gây sốt' của cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan vì dàn bê tráp đặc biệt

Đám hỏi 'gây sốt' của cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan vì dàn bê tráp đặc biệt

Những hình ảnh ghi lại đám hỏi của cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan khiến dân mạng ngạc nhiên vì dàn bê tráp đặc biệt. Có người đã là ông bà nội ngoại.

Lời phát biểu gây thương mến của cô dâu trong lễ đính hôn

Chàng rể Tây nói tiếng Việt giọng Nghệ An siêu đỉnh, mê món ăn quê vợ

Khám phá thêm chủ đề

làm dâu làm dâu miền Tây cuộc sống ở miền Tây Cô gái Nghệ An lấy chồng miền tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận