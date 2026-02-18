Cô gái sáng tác những ca khúc về Đảng chạm đến trái tim hàng triệu người

Thời gian qua, đặc biệt là dịp Đại hội XIV của Đảng, những ca khúc viết về Đảng của cô gái trẻ Hoàng Hồng Ngọc (công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đã gây hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Bài hát Lời Đảng hiệu triệu trái tim và Ý Đảng lòng dân đã không chỉ vang lên trên các sân khấu lớn mà còn trở thành những bản "hit" lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của hàng triệu bạn trẻ.

Hoàng Hồng Ngọc tham gia Lễ chào cờ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của T.Ư Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Từ nỗi sợ "đề tài khó" đến cú hích thay đổi tư duy

Chia sẻ về hành trình sáng tác những ca khúc này, Hoàng Hồng Ngọc cho biết, bài hát Lời Đảng hiệu triệu trái tim được chị sáng tác vào dịp Đại hội XIII của Đảng và đến nay đã đi qua 1 nhiệm kỳ, với số lượng yêu thích ngày càng nhiều.

Hồng Ngọc chia sẻ rằng, ban đầu cô cảm thấy vô cùng khó khi được "đặt hàng" viết về đề tài này vì trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, mảng đề tài về Đảng đã có quá nhiều tác phẩm kinh điển của các bậc tiền bối...

Cô sợ rằng tư duy non trẻ của mình sẽ không đủ sức tải được sức nặng của những thông điệp chính trị lớn lao. Tuy nhiên, nhận thấy những bài hát về chủ đề này theo phong cách trẻ gần như không có. Cô nhận được lời khích lệ như thách đố của một thầy giáo rằng: "Giỏi thì viết đi. Tại sao không viết theo góc nhìn của mình mà cứ phải lo sợ".

Nữ ca sĩ biểu diễn những bài hát về Đảng do chính mình sáng tác tại những sân khấu lớn của quốc gia ẢNH: NVCC

Câu nói ấy như một "cú hích" mạnh vào lòng tự trọng nghề nghiệp và sự sáng tạo của người nghệ sĩ trẻ. Hồng Ngọc tự vấn: "Tại sao không? Tại sao tuổi trẻ không suy nghĩ về Đảng theo một góc nhìn mới, với âm nhạc mới, tiết tấu mới và giai điệu mới?". Chính tư duy muốn bứt phá ấy đã khai mở con đường cho sự ra đời của một trong những ca khúc về Đảng ấn tượng nhất trong những năm gần đây.

Và rồi, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cụm từ "Lời hiệu triệu" đã làm cô rung động mạnh. Đối với Hồng Ngọc, đó không chỉ là văn kiện lịch sử, mà là một lời hiệu triệu non sông, một tiếng gọi thiêng liêng từ trái tim đến trái tim. Từ cảm hứng đó, ca khúc Lời Đảng hiệu triệu trái tim ra đời.

Nữ ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc là một trong những người trẻ mạnh dạn sáng tác những ca khúc về Đảng mang màu sắc trẻ trung, sôi nổi

ẢNH: NVCC

Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm này chính là bản phối khí. Thay vì sử dụng những dàn nhạc giao hưởng hay tiết tấu hành khúc truyền thống một cách rập khuôn, Hồng Ngọc đã mạnh dạn đưa vào những tiết tấu sôi động, mang đậm màu sắc của nhạc trẻ hiện đại.

Vượt mong đợi

Có một chi tiết thú vị trong quá trình sản xuất mà Hồng Ngọc tiết lộ: ban đầu, ở đoạn dạo giữa (drop), cô định sử dụng tiếng huýt sáo để tạo cảm giác trẻ trung, yêu đời. Tuy nhiên, sau khi nghe lại, cô nhận thấy tiếng huýt sáo dù vui tươi nhưng lại thiếu đi sự hào hùng cần thiết của một "lời hiệu triệu".

Với sự nhạy bén của một nhà sản xuất, cô quyết định thay thế bằng tiếng kèn Brass (bộ hơi) với âm sắc dày, khỏe và thôi thúc. Quyết định này đã tạo nên phần "drop" đắt giá nhất của bài hát - vừa giữ được sự trang nghiêm, hào sảng, vừa tạo cảm giác hưng phấn, cuồng nhiệt đúng "gu" nghe nhạc của giới trẻ.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc song ca bài hát Ý Đảng lòng dân do cô sáng tác tại dịp Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NVCC

Kết quả ngoài sức mong đợi. Từ Đại hội Đảng XIII đến nay, bài hát đã được ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc biểu diễn ở rất nhiều sân khấu lớn. Đặc biệt, là sức sống của ca khúc trên mạng xã hội. Lần đầu tiên, một bài hát về Đảng trở thành "trend" (xu hướng) trên TikTok.

Hàng loạt video clip của các bạn trẻ, từ sinh viên tình nguyện, bộ đội, công an cho đến học sinh đều sử dụng nền nhạc Lời Đảng hiệu triệu trái tim để thể hiện lòng yêu nước. Cô đã chứng minh được rằng: nhạc chính luận không hề khô khan nếu người nghệ sĩ biết cách thổi vào đó ngọn lửa của thanh xuân.

Sứ mệnh truyền lửa của người nghệ sĩ trẻ

Trong dịp Đại hội XIV của Đảng, cô tiếp tục cho ra mắt sáng tác mới mang tên Ý Đảng lòng dân. Nếu như ca khúc trước mang đậm tính hiệu triệu, thôi thúc, thì Ý Đảng lòng dân lại là sự kết hợp tinh tế giữa nét hiện đại và bản sắc dân tộc.

Chia sẻ về MV của ca khúc này, Hồng Ngọc cho biết cô muốn tái hiện không khí của một khu phố, một cộng đồng dân cư đang hân hoan chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước. Ở đó có đủ mọi tầng lớp: từ người già, trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú, đến các cựu chiến binh, bộ đội... Tất cả cùng chung một niềm vui, một sự háo hức.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc đã lan tỏa cảm xúc về Đảng, về đất nước cho rất nhiều bạn trẻ ẢNH: XUÂN TÙNG

Với giai điệu bắt tai pha trộn chất liệu dân gian đương đại, ca khúc mới này tiếp tục là một món ăn tinh thần độc đáo, góp phần đưa các đề tài chính trị trở nên gần gũi, mềm mại hơn với công chúng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Hồng Ngọc nhận ra rằng viết về Đảng, về Bác hay quê hương đất nước là một "mảnh đất màu mỡ" mà các nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể khai thác và tỏa sáng.

Hoàng Hồng Ngọc tâm sự: "Mình muốn trở thành một ngọn lửa nhỏ để truyền lửa cho thế hệ trẻ. Các đề tài chính luận không hề khó, chỉ cần mình có đủ sự quan tâm, đủ sự tìm hiểu và đặc biệt là sự chân thành".

Theo cô, khi tìm hiểu sâu về lịch sử dân tộc, người trẻ sẽ tự khắc cảm thấy bị thuyết phục và nảy sinh lòng tự hào. Khi lòng tự hào ấy kết hợp với tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại, nó sẽ tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cô mong muốn âm nhạc của mình sẽ là tiếng nói đại diện cho thế hệ Gen Z, thế hệ trẻ Việt Nam thời đại 4.0: giỏi giang, năng động, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ trọn vẹn lòng yêu nước và niềm tin sắt son vào lý tưởng của Đảng.