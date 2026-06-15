Cô gái tử vong sau cú nhảy mạo hiểm không có dây an toàn ở Brazil

Nạn nhân là cô Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Lễ tang của cô được tổ chức ngày 14.6. Trước đó một ngày, cô tham gia hoạt động mạo hiểm tại Ponte do Esqueleto, cây cầu bỏ hoang ở thị trấn Limeira (bang Sao Paulo), nơi thường được nhiều người tìm đến để trải nghiệm các môn thể thao cảm giác mạnh, theo AFP.

Một người phụ nữ bị đẩy khỏi cầu ở Brazil mà không có dây an toàn ngày 13.6.2026 Ảnh: Fuxico Teresina/X



Cô de Freitas, người có ước mơ trở thành giáo viên thể dục, đã yêu cầu thực hiện cú nhảy theo tư thế "máy bay", trong đó 2 huấn luyện viên nâng cô lên vai khi cô dang rộng 2 tay.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm trắng ném cô de Freitas xuống từ độ cao khoảng 40 m. Tuy nhiên, nạn nhân chưa được cố định vào dây an toàn. Trong video, một người chứng kiến đã hét lên, yêu cầu các huấn luyện viên buộc dây an toàn cho cô de Freitas.

Không lâu trước khi tai nạn xảy ra, cô de Freitas đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram kèm dòng chú thích: "Ai là người điên đã để tôi đến đây nhảy cầu vậy?".

Nhảy mạo hiểm mà không móc dây an toàn, một phụ nữ tử vong ở Brazil

Các video trước đây do Công ty Entre Cordas, đơn vị cung cấp dịch vụ mạo hiểm tại thị trấn Limeira, đăng tải cho thấy người tham gia thường được cố định bằng dây an toàn dày quanh eo trước khi thực hiện cú nhảy.

Hoạt động mà cô de Freitas tham gia khác với nhảy bungee. Nhảy bungee sử dụng dây cao su đàn hồi, tạo hiệu ứng bật nảy theo phương thẳng đứng. Trong khi đó, nhảy dây mạo hiểm dùng dây leo có độ giãn thấp, biến cú rơi thành chuyển động đu ngang, theo AP.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 3 người đàn ông làm việc cho công ty liên quan vụ việc. Nhà chức trách cũng mở cuộc điều tra có thể dẫn đến cáo buộc giết người. "Thiết bị an toàn không được cố định đúng cách vào thời điểm thực hiện cú nhảy. Nạn nhân đã không qua khỏi", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Hai trong số những người bị bắt đang bị điều tra theo hướng giết người với lỗi cố ý, tức biết rõ nguy cơ có thể gây chết người nhưng vẫn tiếp tục hành động. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ hoàn cảnh vụ việc và xác định trách nhiệm pháp lý của những người liên quan.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc de Freitas rơi xuống đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội Brazil, gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng vụ việc là biểu hiện của sự tắc trách nghiêm trọng trong hoạt động thể thao mạo hiểm.