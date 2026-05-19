Cô gái từng 'gây sốt' khi hát bolero ra sao sau 2 lần giành quán quân?

Thạch Anh
19/05/2026 10:19 GMT+7

Trân Oanh cho biết cuộc sống của cô như sang trang sau khi giành quán quân 2 cuộc thi âm nhạc. Nhờ vậy ngoài lo cho bản thân, cô còn có thể chăm sóc gia đình.

Sau thành tích quán quân Tỏa sáng sao đôi, Trân Oanh gây chú ý khi hé lộ bộ ảnh mới, khoe nhan sắc rạng rỡ. Cô diện thiết kế váy xòe đính kết bắt mắt, giúp tôn lên vóc dáng thon thả. Bộ ảnh mới là minh chứng cho thấy nữ ca sĩ không chỉ trau dồi về giọng hát mà còn luôn biết cách chăm chút về ngoại hình. Bởi với cô, đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả.

Trân Oanh làm mới hình ảnh sau khi giành quán quân ở 2 cuộc thi âm nhạc

Trân Oanh sinh năm 1995, quê ở Bình Dương cũ, nay là TP.HCM. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nên ngay từ những ngày đầu, nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn vì không nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Cô từng theo học ngành quản trị kinh doanh và có 5 năm là nhân viên văn phòng, trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn quyết tâm theo nghề.

Trân Oanh sau các cuộc thi âm nhạc

Hiện tại, Trân Oanh đã dần ổn định, đặc biệt là sau khi giành 2 danh hiệu quán quân tại Hãy nghe tôi hát Tỏa sáng sao đôi. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ cho biết cuộc sống của cô thay đổi nhiều, như bước sang một trang mới. Dù bận rộn với công việc song Trân Oanh vẫn luôn nỗ lực chỉn chu với nghề, như cách thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả.

Trân Oanh mang đến sự đa dạng trong âm nhạc, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả

Nữ ca sĩ 9X tâm sự: “May mắn là sau cuộc thi, tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn trước. Để xứng đáng với sự yêu thương của khán giả, tôi luôn tự nhắc mình phải chỉn chu và không ngừng trau dồi. Hiện tại, ngoài thời gian đi diễn, tôi tích cực học thêm về thanh nhạc và tập trung đầu tư cho hình ảnh cũng như các sản phẩm âm nhạc cá nhân để sớm ra mắt”.

Không chỉ bận rộn hơn mà công việc hiện tại còn giúp Trân Oanh có nguồn thu nhập ổn định. Chính điều đó khiến nữ ca sĩ thấy biết ơn vì không chỉ lo tốt cho cuộc sống chính mình mà cô còn có thể gánh vác, chăm lo cho người thân.

Từng gây sốt với những ca khúc bolero trong Hãy nghe tôi hát song Trân Oanh thừa nhận bản thân không phải ca sĩ chuyên về dòng nhạc này. Cô nói có thể qua một vài phần trình diễn trước đây, khán giả thấy cô phù hợp nên mới hiểu lầm giọng ca 9X đang theo đuổi nhạc trữ tình.

Trân Oanh chia sẻ sau 2 cuộc thi âm nhạc, bản thân tất bật với các show diễn. Dù vậy cô vẫn trau dồi thêm về kỹ năng thanh nhạc để hoàn thiện hơn trong nghề

“Về tin đồn cát sê dòng nhạc bolero rất cao thì tôi cũng có nghe nói, nhưng vì đó không phải là dòng nhạc chính của mình nên tôi không rõ thực hư thế nào. Hiện tại, tôi vẫn đang tập trung vào định hướng âm nhạc đa dạng của bản thân”, cô bộc bạch.

Nói về việc thử sức ở dòng nhạc mới có sợ khán giả “quay lưng”, Trân Oanh tâm sự xuất phát điểm của cô không chuyên về bolero nên không quá lo lắng về điều này. Ngay từ đầu, nữ ca sĩ chọn theo đuổi phong cách đa dạng, trong đó ballad là dòng nhạc mà cô yêu thích. 

“Đó là những ca khúc đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự trải nghiệm. Tôi tin rằng khi mình hát bằng cả trái tim và sự thấu cảm, khán giả sẽ cảm nhận được và đón nhận Trân Oanh ở đúng dòng nhạc là sở trường của mình”, cô tâm sự.

Trân Oanh: Suy sụp vì đồng nghiệp hãm hại, lên tiếng về chuyện giống Giang Hồng Ngọc

Trước khi giành quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2025', Trân Oanh trải qua không ít thăng trầm khi theo đuổi nghệ thuật.

