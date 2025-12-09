Cô gái vượt 'chướng ngại vật' giành học bổng tiến sĩ tại Hàn Quốc

Những đêm "vừa học vừa khóc"

Diễm tốt nghiệp lớp chuyên văn của Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), với thế mạnh rõ rệt ở các môn khoa học xã hội. Thế nhưng ngay từ những năm THPT, Diễm đã nhận ra rằng nếu chỉ mạnh môn văn và tiếng Anh thì sẽ thiếu tư duy logic để phát triển toàn diện. "Mình muốn bản thân có nhiều năng lực hơn, phù hợp với nghề nghiệp tương lai", Diễm nói.

Diễm là nữ thủ khoa ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chương trình chất lượng cao) ẢNH: NVCC

Nhờ sự chủ động tìm hiểu, Diễm nhận ra công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực vừa rộng mở về cơ hội nghề nghiệp, vừa có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng công nghệ, điều khiến cô cảm thấy đầy hứng thú. Và Diễm đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực CNTT.

Những ngày đầu nhập học chính là giai đoạn thử thách nhất với Diễm. Bởi vì sinh viên CNTT phải tiếp xúc liên tục với xác suất thống kê, đại số tuyến tính, thuật toán… Trong khi đó, Diễm gần như chỉ có nền tảng các môn xã hội. Sự chênh lệch khiến cô gặp không ít khủng hoảng.

"Có những hôm mình thức trắng đêm để làm bài tập, cố cả tiếng mà không ra lời giải. Áp lực quá nên bật khóc giữa đêm, rồi nhắn tin cầu cứu bạn bè. Một kỳ mình học 2 môn toán và 2-3 môn lập trình, thật sự rất áp lực nên khó kiểm soát được cảm xúc", Diễm kể.

Nhưng chính những khoảnh khắc khó khăn ấy lại giúp Diễm hiểu rõ khả năng chịu áp lực của bản thân. "Dù khó đến đâu, mình vẫn không bỏ cuộc một giây nào", Diễm nói. Cuối kỳ, Diễm vẫn đạt điểm tốt và hoàn thành các môn tưởng như "chướng ngại vật" đối với một học sinh chuyên văn.

Phương pháp học, Diễm ưu tiên khoảng thời gian tập trung cao độ trong vòng 50 phút cho những môn chuyên ngành nặng về thuật toán. Diễm cho rằng học CNTT không phải học mẹo để lấy điểm cao, mà phải xây nền tảng chắc. "Mình làm đi làm lại một dạng bài đến khi không còn sai nữa. Sau mỗi lần sai, mình phân tích nguyên nhân rồi khắc phục triệt để. Nhờ vậy mình có cảm giác làm chủ kiến thức", Diễm chia sẻ.

Cuối năm học thứ 3 là thời điểm tạo nên bước ngoặt của Diễm khi được tiếp cận sản phẩm Dr.Aid của Vin Brain (một giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế). "Việc này giúp mình chuyển từ học lý thuyết sang nghiên cứu ứng dụng với mục tiêu tạo ra giá trị thực tiễn, cụ thể là hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Quan trọng hơn, mình đã học được những kiến thức thực tế về xử lý dữ liệu y tế phức tạp, tính giải thích và quy trình sản phẩm y tế mà sách vở không đề cập", Diễm chia sẻ.

Giành học bổng 5 năm thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐH Hàn Quốc

Ngay từ khi thực hiện khóa luận, Diễm đã xác định rõ ràng mục tiêu nghiên cứu của mình là ứng dụng AI tiên tiến vào lĩnh vực hình ảnh y tế và chẩn đoán lâm sàng nên đã đặt mục tiêu tiếp tục học lên cao để làm nghiên cứu bài bản. Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐH Hàn Quốc là thành quả xứng đáng cho mọi nỗ lực của nữ sinh viên này. Diễm sẽ được tài trợ 100% tiền học phí và được trả lương hằng tháng.

Để chuẩn bị hồ sơ, Diễm mất khoảng 3-4 tháng xử lý giấy tờ, trong khi việc xây dựng GPA và năng lực tiếng Anh được chuẩn bị từ 2 năm trước đó. Diễm cho rằng sinh viên muốn giành học bổng cần chủ động liên hệ giáo sư trước 6-8 tháng, trình bày định hướng rõ ràng và thể hiện năng lực nghiên cứu thực tế.

Hiện Diễm làm việc tại Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata của Vingroup), nơi cô được tiếp xúc với dữ liệu y tế quy mô lớn và môi trường chuyên nghiệp, từ nghiên cứu đến triển khai sản phẩm AI. Với Diễm, đây được xem là "bước đệm hoàn hảo" cho hành trình học tập và nghiên cứu sau này.

Để theo đuổi AI trong y tế, một lĩnh vực liên ngành phức tạp, Diễm đang tự trang bị thêm kiến thức y khoa cơ bản, nghiên cứu đạo đức AI và các quy định pháp lý quốc tế liên quan đến dữ liệu bệnh nhân…

Diễm chia sẻ, mục tiêu dài hạn là xuất bản 3-5 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1, rồi mang tri thức trở về VN để đóng góp cho lĩnh vực AI y tế. "Mình chọn AI trong y tế vì muốn tạo ra giá trị thật cho cộng đồng", Diễm nói.

Thạc sĩ Trần Mạnh Hùng, giảng viên Khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, chia sẻ: "Diễm rất chủ động trong học tập và có mục tiêu rõ ràng từ sớm. Bạn chia sẻ với tôi là muốn du học Hàn Quốc nên tôi có hướng dẫn, tư vấn vì trước đó tôi cũng từng học tập ở đất nước này. Với tính sáng tạo và năng lực nghiên cứu, tôi mong Diễm có thể tiến xa trên con đường này".



