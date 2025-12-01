Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

3 nữ tiến sĩ Việt Nam nhận học bổng L'Oréal - UNESCO 2025

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/12/2025 20:02 GMT+7

Chiều 1.12, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao học bổng quốc gia L'Oréal – UNESCO 'Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2025', tôn vinh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam. Giá trị mỗi học bổng là 150 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, 3 công trình nghiên cứu của 3 nữ tiến sĩ được trao học bổng quốc gia L'Oréal – UNESCO "Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2025" năm nay đều là những lĩnh vực có tính ứng dụng cao. 

Họ là những người đang trực tiếp góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng.

PGS-TS Tô Thị Mai Hương (Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội) với công trình tập trung vào sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen chính xác để tối ưu phân bổ carbon trong cây lúa, giảm dịch tiết rễ và từ đó cắt giảm phát thải mê tan - loại khí nhà kính mạnh hình thành trong ruộng lúa.

Nghiên cứu mở ra cơ hội tạo ra giống lúa năng suất cao nhưng thân thiện môi trường, đóng góp cho nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

3 nữ tiến sĩ Việt Nam nhận học bổng L'Oréal - UNESCO 2025 - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao học bổng cho 3 nữ tiến sĩ có thành tích xuất sắc trong khoa học

ẢNH: LƯU TRINH

PGS-TS Phạm Kim Ngọc (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM) với công trình về kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (In-Memory Computing). Đây là hướng đi đầy triển vọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng của các hệ thống AI. 

Bằng việc phát triển memristor, đặc biệt là linh kiện trở nhớ tự chỉnh lưu, nghiên cứu của chị giúp tiến gần hơn tới mô phỏng cơ chế học của não bộ, đóng góp quan trọng cho công nghệ bán dẫn và phần cứng AI thế hệ mới.

TS Lê Linh (Đại học Stanford, Hoa Kỳ) nhận học bổng với nghiên cứu về pin lithium lưu huỳnh (Li-S), hướng tới mật độ năng lượng cao và vòng đời dài. Dự án tập trung thiết kế chất điện giải lỏng đa chức năng nhằm hạn chế dịch chuyển polysulfide và ổn định lithium kim loại.

Những kết quả này góp phần đưa công nghệ Li-S đến gần hơn với khả năng thương mại hóa, giúp cho việc giảm giá thành xe điện và phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng sạch trong tương lai.

Lễ trao học bổng quốc gia là một phần trong Giải thưởng Khoa học danh giá toàn cầu L'Oréal - UNESCO For Women in Science, được L'Oréal và UNESCO sáng lập từ năm 1989. Đến nay, giải thưởng đã vinh danh hơn 4.700 nhà khoa học trên khắp thế giới, trong đó có 7 nhà khoa học nữ tiếp tục nhận giải Nobel lĩnh vực khoa học.

Tại Việt Nam đã có 41 nhà khoa học nữ được vinh danh cùng hàng loạt công trình nghiên cứu vươn tầm quốc tế.

Tin liên quan

Trao học bổng SCG Sharing The Dream cho 150 học sinh, sinh viên

Trao học bổng SCG Sharing The Dream cho 150 học sinh, sinh viên

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, trong 3 mùa liên tiếp, chương trình học bổng SCG Sharing The Dream đã mang đến 600 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng cho các em học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Hai chị em giành nhiều học bổng sau khi được Báo Thanh Niên giúp đỡ

Từng sợ không có tiền đi học, nay nhận học bổng hơn 600 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

học bổng Nữ tiến sĩ nghiên cứu khoa học học bổng L'Oréal - UNESCO nhà khoa học nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận