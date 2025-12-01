3 nữ tiến sĩ Việt Nam nhận học bổng L'Oréal - UNESCO 2025

Ban tổ chức cho biết, 3 công trình nghiên cứu của 3 nữ tiến sĩ được trao học bổng quốc gia L'Oréal – UNESCO "Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2025" năm nay đều là những lĩnh vực có tính ứng dụng cao.

Họ là những người đang trực tiếp góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng.

PGS-TS Tô Thị Mai Hương (Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội) với công trình tập trung vào sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen chính xác để tối ưu phân bổ carbon trong cây lúa, giảm dịch tiết rễ và từ đó cắt giảm phát thải mê tan - loại khí nhà kính mạnh hình thành trong ruộng lúa.

Nghiên cứu mở ra cơ hội tạo ra giống lúa năng suất cao nhưng thân thiện môi trường, đóng góp cho nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Ban tổ chức trao học bổng cho 3 nữ tiến sĩ có thành tích xuất sắc trong khoa học ẢNH: LƯU TRINH

PGS-TS Phạm Kim Ngọc (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM) với công trình về kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (In-Memory Computing). Đây là hướng đi đầy triển vọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng của các hệ thống AI.

Bằng việc phát triển memristor, đặc biệt là linh kiện trở nhớ tự chỉnh lưu, nghiên cứu của chị giúp tiến gần hơn tới mô phỏng cơ chế học của não bộ, đóng góp quan trọng cho công nghệ bán dẫn và phần cứng AI thế hệ mới.

TS Lê Linh (Đại học Stanford, Hoa Kỳ) nhận học bổng với nghiên cứu về pin lithium lưu huỳnh (Li-S), hướng tới mật độ năng lượng cao và vòng đời dài. Dự án tập trung thiết kế chất điện giải lỏng đa chức năng nhằm hạn chế dịch chuyển polysulfide và ổn định lithium kim loại.

Những kết quả này góp phần đưa công nghệ Li-S đến gần hơn với khả năng thương mại hóa, giúp cho việc giảm giá thành xe điện và phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng sạch trong tương lai.