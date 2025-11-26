Trao học bổng SCG Sharing The Dream cho 150 học sinh, sinh viên

Chiều 26.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng SCG Sharing The Dream cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Thế hệ xanh - vững bước tương lai". Tham dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: "Thế hệ xanh - vững bước tương lai" là chủ đề đầy ý nghĩa, gợi mở khát vọng về một thế hệ trẻ giàu tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh.

"T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư rất vui mừng khi tiếp tục phối hợp với Tập đoàn SCG trong hành trình mang học bổng SCG - Sharing The Dream đến với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn giữ vững nghị lực và khát vọng vươn lên", chị Trang nói.

Trong số học sinh được nhận học bổng có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số

Theo chị Trang, trong 3 mùa học bổng liên tiếp chương trình đã mang đến 600 suất với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng cho các em học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Song song với nguồn hỗ trợ tài chính, chương trình còn chú trọng tạo môi trường để các em phát triển kỹ năng bằng những hoạt động thiết thực, như tổ chức cho các em tham gia tập huấn kỹ năng môi trường, tổ chức định hướng nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịp tết Trung thu, khai mạc hè, Tháng hành động vì trẻ em…

"Những hoạt động đó không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn khơi dậy những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và ý thức gắn kết với cộng đồng", chị Trang cho biết.

Trao học bổng trị giá 1,6 tỉ đồng

Theo ban tổ chức, mỗi năm chương trình dành khoảng 200 suất học bổng, trong đó 100 suất cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) và 100 suất cho sinh viên đại học (trị giá 15 triệu đồng/suất). Năm nay, học bổng tiếp tục hỗ trợ và trao tặng cho 50 học sinh và 100 sinh viên cùng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội T.Ư và Tập đoàn SCG còn phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành thiết thực như: tập huấn kỹ năng bảo vệ môi trường, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Chương trình cũng tổ chức tuyên dương, biểu dương các mô hình học tập và dự án cộng đồng tiêu biểu.

Thông qua hoạt động này, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư mong muốn kịp thời tuyên dương, nhân rộng các gương học sinh, sinh viên có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ, những "thế hệ xanh" đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước Việt Nam.