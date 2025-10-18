Nữ sinh từng xin cứu giúp để không đơn độc, nay san sẻ lại học bổng

Hành động thật cảm kích và rất đáng trân quý với tinh thần tương thân, tương ái, và cũng là tín hiệu rất đáng mừng khi chính các em - những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc Báo Thanh Niên khắp mọi miền và quý doanh nghiệp hỗ trợ trong chương trình học bổng Nghị lực mùa thi - sẽ lại là những người duy trì và lan tỏa tinh thần sẻ chia ấy ngày càng lớn mạnh hơn.

Cả cộng đồng cùng dang tay cứu giúp

Thái Mạc Tường Vi, cô học trò từng lấy đi nước mắt của rất nhiều người khi em đã thốt lên trong nghẹn ngào rằng: "Em không muốn đơn độc nữa".

Tường Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Đến hiện tại em vẫn chưa biết mặt ba mình. Những năm qua, mẹ em vừa là trụ cột kinh tế, vừa là người chăm lo gia đình. Với Vi, mẹ luôn âm thầm gánh vác mọi khó khăn, cố gắng để em có được một mái nhà đủ đầy yêu thương. Nhưng rồi, biến cố ập đến khi Vi bước vào năm học quan trọng nhất, năm đối diện với những ngã rẽ cuộc đời, thì mẹ bất ngờ đổ bệnh nặng.

Tai biến, nhiễm trùng máu (căn bệnh đột ngột mà mẹ Vi phải gánh chịu) là những từ ngữ quá lớn đối với một cô gái 17 tuổi lúc ấy. Chỉ trong vài ngày, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt cô học trò nhỏ. Ước mơ đại học, những dự định được ấp ủ bấy lâu, cả một tương lai tươi đẹp phía trước bỗng trở nên mờ mịt, xa vời.

Tường Vi khóc nghẹn tại lễ trao học bổng Nghị lực mùa thi 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, đạt số điểm 27,75 khối A00 (toán: 9; hóa học: 9,5; vật lý: 9,25) nhưng Tường Vi lại chồng chất nỗi lo. Phải làm sao để vừa lo cho mẹ đang bệnh nặng, vừa thực hiện được ước mơ vào giảng đường? Câu hỏi ấy cứ bủa vây cô học trò nhỏ.

Nhưng rồi, khi câu chuyện về hoàn cảnh và nghị lực của em được Báo Thanh Niên đăng tải trong bài viết "Nghị lực mùa thi: Cô học trò xin được cứu giúp để không đơn độc trước bão giông cuộc đời" ngày 24.7.2025, cả cộng đồng đã cùng dang tay cứu giúp.

Em nhận được rất nhiều sự hỗ trợ để gia đình và em có thể vượt qua những ngày tháng khốn khó đó; Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM – nơi em đặt nguyện vọng – đã trao học bổng toàn phần cho em; và hôm nay, Tường Vi nhận được phần học bổng từ bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp là gần 100 triệu đồng; kèm theo là học bổng tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng của Trung tâm Anh ngữ WESET và máy tính xách tay từ Công ty cổ phần Thế giới Di động.

Một điều thật xúc động, ngay sau khi nhận được các suất học bổng Nghị lực mùa thi và phần quà hỗ trợ, Tường Vi đã liên hệ với ban tổ chức và chia sẻ rằng: "Cũng từ sau khi bài viết về em đăng trên Báo Thanh Niên, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của mọi người. Và mới đây cũng có một mạnh thường quân đã liên hệ, hỗ trợ laptop cho em học tập; cũng như trước đó em đã nhận được học bổng tiếng Anh. Nên hôm nay, nhận được phần quà là một chiếc laptop mới và thêm học bổng tiếng Anh từ chương trình, em xin được sẻ chia lại cho một hoàn cảnh khó khăn khác, để bạn có thêm điều kiện học tập tốt hơn".

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên động viên Tường Vi và các tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi hãy luôn nghị lực, phấn đấu vươn lên như các em đã từng ẢNH: ĐỘC LẬP

Và tại chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi năm 2025 diễn ra vào 17.10 vừa qua, mọi người đã được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng ấm lòng, khi Tường Vi trao lại phần quà là máy tính xách tay và học bổng tiếng Anh cho Nguyễn Đức Linh Chung - tân sinh viên mồ côi cha vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên.

"Mẹ ơi hãy nghỉ ngơi, để con gánh vác phần đời còn lại"

Chia sẻ thêm về hành động đáng trân quý ấy, Tường Vi nói: "Kể từ khi câu chuyện của em được lan tỏa rộng rãi, em đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ từ tất cả mọi người. Chính sự hỗ trợ trong lúc khó khăn đó đã giúp em vực dậy, tìm thấy nguồn động lực để tiếp tục cố gắng. Và điều đó cũng khiến em hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia, lòng nhân ái trong cộng đồng".

Cô tân sinh viên chia sẻ thêm: "Giờ đây, khi được mọi người nâng đỡ rất nhiều, em đã có đầy đủ những vật dụng cần thiết cho việc học và em nghĩ rằng việc san sẻ cho các bạn chưa có được điều kiện như mình là điều tự nhiên. Em mong rằng, món quà này sẽ tiếp thêm nghị lực và niềm tin để bạn tiếp tục bước đi trên chặng đường sắp tới".

Tường Vi trao lại phần quà là máy tính xách tay và học bổng tiếng Anh cho em Nguyễn Đức Linh Chung - tân sinh viên mồ côi cha vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở thời khắc nhận học bổng, hỏi Tường Vi: "Mẹ em từng chia sẻ trong nước mắt rằng: "Lúc đổ bệnh xong nghĩ đến chuyện không ai lo cho Vi, rồi con mình sẽ phải nghỉ học, cứ nghĩ đến là tôi lại khóc". Ngày hôm nay được nhận học bổng để thực hiện ước mơ tiếp tục việc học, em có điều gì muốn nói với mẹ của mình?", cô tân sinh viên nghẹn ngào trong vài phút, rồi nói: "Mẹ ơi, ngày hôm nay, con gái mẹ đã có một cơ hội quý giá để theo đuổi việc học. Con biết rằng mẹ luôn lo lắng cho con nhưng đoạn đường sau này hãy để con tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thời gian qua mẹ đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi và để con gánh vác phần đời còn lại".

Hiện tại, với học bổng toàn phần của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, Tường Vi định hướng vào chuyên ngành khoa học dữ liệu.

"Sau khi theo học một thời gian em nhận thấy Trường ĐH Khoa học tự nhiên là môi trường vô cùng năng động, sáng tạo để em có thể thử sức và học hỏi. Trong tương lai, em dự định sẽ tham gia thêm nhiều hoạt động được tổ chức tại trường như các hoạt động tình nguyện, học thuật và đồng thời tự học thêm về kiến thức chuyên ngành. Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là bản thân phải tích cực học hỏi và hiểu được giá trị của từng bài học", Vi chia sẻ đầy hạnh phúc về những định hướng tương lai.

Đồng thời, cô tân sinh viên gửi lời cảm ơn: "Thật sự em rất hạnh phúc và biết ơn Báo Thanh Niên, biết ơn mọi người đã đồng hành, hỗ trợ rất nhiều để em có được ngày hôm nay. Em nghĩ rằng, điều khiến em luôn kiên trì và cố gắng theo đuổi ước mơ giảng đường chính là niềm tin mà mọi người đã tạo nên trong em, rằng em không hề đơn độc".