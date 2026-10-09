Cô gái xinh đẹp hát 'Xóm đêm', bị Thái Châu góp ý vì nghẹn lời

Tập 2 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Đào Trung Tín, Tăng Vịnh Nghi và Phượng Tiên. Ngoài danh ca Thái Châu, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Ánh và MC Minh Đức trong vai trò giám khảo.

Tăng Vịnh Nghi nhận những góp ý từ phía giám khảo trong màn chào sân Ảnh: NSX

Trong đêm thi, Tăng Vịnh Nghi tái hiện hình ảnh xóm lao động nghèo qua ca khúc Xóm đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Trên sân khấu, cô hóa thân thành một cô giáo trẻ ban ngày đứng lớp, ban đêm tranh thủ rửa chén thuê để trang trải cuộc sống. Trong không gian con hẻm nhỏ với ánh đèn dầu, xe mì gõ và tiếng còi tàu vọng lại, câu chuyện tình giữa cô và nhân vật tên Nam hiện lên giản dị nhưng ấm áp.

Nam là một nhạc sĩ nghèo, không có nhiều tiền bạc nhưng luôn cố gắng san sẻ những nhọc nhằn với người yêu. Khi biết mẹ Nghi đau khớp, anh mang thuốc đến; khi nhận được tiền nhuận bút, anh mua tặng Nghi một xấp vải để may áo dài đi dạy. Những món quà không đắt giá nhưng chất chứa sự quan tâm khiến câu chuyện tình trở nên đẹp hơn giữa một xóm nghèo.

Câu nói: “Xóm mình nghèo tiền nghèo bạc, nhưng cái tình thì bao la” trở thành điểm nhấn cho phần diễn. Từ câu chuyện riêng của hai nhân vật, tiết mục mở rộng thành một niềm tin về cuộc sống: dù còn nhiều khó khăn, tình người vẫn có thể trở thành ánh sáng để con người hy vọng vào ngày mai.

Nữ thí sinh kể chuyện tình giữa chàng nhạc sĩ và cô gái quê trên sân khấu Ảnh: NSX

Thái Châu, Ngọc Ánh nói gì về bài thi của Tăng Vịnh Nghi?

Bước vào phần hát, Tăng Vịnh Nghi tiếp tục giữ lại cảm xúc từ câu chuyện để thể hiện Xóm đêm. Theo dõi bài thi, danh ca Thái Châu nhận xét phần thoại của Tăng Vịnh Nghi rất tự nhiên và giàu cảm xúc, nhưng chính vì cảm xúc của phần diễn còn quá lớn nên ảnh hưởng phần hát, khiến đôi lúc bị nghẹn lời. Thái Châu đánh giá giọng hát của Tăng Vịnh Nghi cao, thoáng và vang, đồng thời gợi ý nên nâng tông để những nốt trầm không bị mờ.

Trong khi đó, Ngọc Ánh cũng ấn tượng với sự tự tin và cách thoại tình cảm của Tăng Vịnh Nghi. Nữ giám khảo nhận xét: “Em nói câu đó làm chạm lòng khán giả”, đồng thời khen nữ ca sĩ hát tình cảm, truyền cảm một cách tự nhiên. Dù vậy, cảm xúc quá dạt dào khiến Tăng Vịnh Nghi chưa hoàn toàn thoát khỏi nhân vật và bị hụt hơi.

Minh Đức lại đánh giá Tăng Vịnh Nghi “hát rất hay, có cá tính”, đồng thời ghi nhận khả năng tạo dấu ấn riêng trong ca khúc. Với phần trình diễn của mình, Tăng Vịnh Nghi nhận 9,75 điểm từ Ngọc Ánh và Minh Đức, còn danh ca Thái Châu chấm 9,5 điểm. Những góp ý của ban giám khảo là nguồn động lực để nữ thí sinh sinh năm 2005 tiếp tục cố gắng trong các vòng thi tiếp theo.