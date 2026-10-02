Thái Châu thẳng thắn góp ý chàng trai trẻ khi hát 'Được tin em lấy chồng'

Tập 1 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đỗ Thảo My, Chấn Minh và Nam Thành. Họ sẽ tái hiện những tình khúc gắn liền với tên tuổi các nhạc sĩ tiêu biểu, dưới sự đánh giá của các giám khảo gồm danh ca Thái Châu, ca sĩ Ngọc Ánh và MC Minh Đức.

Trong chương trình, Chấn Minh chọn ca khúc Được tin em lấy chồng của nhạc sĩ Châu Kỳ để chinh phục ban giám khảo. Anh hóa thân thành một họa sĩ trẻ chuyên vẽ và viết thiệp cưới. Câu chuyện bắt đầu khi một người tìm đến đặt hàng hàng trăm tấm thiệp cưới. Nhưng lúc nghe tên cô dâu là Ngọc Mai - người yêu của mình, anh như “chết lặng”.

Chấn Minh hào hứng khi thử sức với lĩnh vực diễn xuất sau quãng thời gian gắn bó với dòng nhạc bolero Ảnh: NSX

Từ một người đang hạnh phúc với công việc và tình yêu, nhân vật rơi vào bi kịch khi phải đối diện với khoảng cách giàu - nghèo. Ngoài giọng hát nghẹn ngào, nam thí sinh còn bộc lộ khả năng diễn xuất khi thể hiện được sự đau đớn khi phải tự tay vẽ những tấm thiệp cưới cho người mình yêu. Cao trào của phần diễn nằm ở khoảnh khắc nhân vật nghẹn ngào: “Sao bắt tôi tự tay vẽ nên tấm thiệp chôn vùi tình yêu của chính mình?”.

Thái Châu nói về bài thi của Chấn Minh

Theo dõi bài thi, MC Minh Đức nhận xét Chấn Minh hát giản dị, chân thành, đúng với tâm trạng nhân vật trong bài hát. “Em đã tạo ra đoạn kịch ở phía trước để tạo cảm xúc cho mình, giúp cho bài hát nổi bật hơn. Bài hát này nó hay ở nội dung, còn về mặt âm nhạc, nó không có nhiều chỗ để khoe giọng hay làm khác đi. Đôi khi em phải chấp nhận thử thách với những cách hát khác đi để tạo bất ngờ cho mọi người. Thật ra đây là một tiết mục tròn trịa rồi, và đó là lựa chọn khôn ngoan ở vòng đầu tiên”, anh nói.

Với vai trò ban giám khảo, Thái Châu đánh giá phần thoại tự nhiên, giản dị cùng cách luyến láy ngọt ngào và cho rằng điệp khúc được nối rất hay. Tuy nhiên, nam danh ca cũng mong Chấn Minh tìm thêm một điểm nhấn để phần trình diễn gây ấn tượng mạnh hơn.

Chấn Minh được khen ngợi về giọng hát, song ban giám khảo khuyên anh nên bứt phá hơn trong các vòng thi sau Ảnh: NSX

“Bài hát nào cũng vậy, mình phải tìm chỗ độc đáo để tạo ấn tượng với khán giả. Bài hát này có câu “làm tan nát lòng”, nếu em nghẹn ngào một xíu thì sẽ là điểm nhấn để khán giả nhớ đến”, ông nhắn nhủ.

Danh ca Ngọc Ánh dành lời khen cho chất giọng chân phương của Chấn Minh và cho rằng việc lựa chọn bolero là phù hợp. “Chất giọng em hay, chọn bolero là đúng”, chị nhận xét, đồng thời đánh giá cao cách Chấn Minh luyến láy và giữ được “linh hồn” trong giọng hát.

“Khi em diễn, em còn hơi nhát. Ở chương trình, sau bài hát này, em phải tìm cách bùng nổ ở tiết mục khác để có nhiều màu sắc hơn, chinh phục được nhiều khán giả hơn”, cô nhắn nhủ. Với phần thi này, Chấn Minh nhận 9,75 điểm từ Ngọc Ánh và Minh Đức.

Chấn Minh được biết đến là cựu nhân viên ngân hàng, từng gây chú ý khi giành giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2024. Sau sân chơi này, anh tích cực hoạt động nghệ thuật, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, hút hàng trăm ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube. Chia sẻ về lý do đến với Người kể chuyện tình, nam thí sinh bày tỏ: “Đây là một dấu mốc đánh dấu sự cố gắng và trưởng thành hơn của tôi, mong nhận được sự yêu thương của mọi người”.