Có gì trong bom tấn 'Ngục tối và Rồng' khiến khán giả quốc tế thích thú?

Bộ phim Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm nhận được hàng loạt lời khen "có cánh" từ giới phê bình khó tính lẫn khán giả đại chúng, với mức chấm 90% trên Rotten Tomatoes, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ "cập bến" thị trường phim Việt và so kè với những phim nội địa.

Phim Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves do Jonathan Goldstein và John Francis Daley chỉ đạo, kể về chuyến phiêu lưu của Edgin Darvis (Chris Pine đóng) cùng với Holga Kilgore (Michelle Rodriguez hóa thân) bên cạnh phù thủy trẻ tuổi nhưng quái đản Simon Aumar (Justice Smith). Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức Red Wizards (Phù thủ đỏ) cũng như sống sót dưới nanh vuốt và lửa rồng.

Phim Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm được khen đậm tính giải trí PARAMOUNT

Mỗi người một nhiệm vụ, thế nhưng họ bất đắc dĩ phải đi chung một con đường đầy nguy hiểm và cũng không kém phần điên rồ. Với nam diễn viên chính của phim, Chris Pine, nhân vật của anh phải vừa ra sức cứu con gái, vừa chống lại tổ chức Phù thủy đỏ. Tuy nhiên, hành trình của anh trở nên đầy thú vị khi các nhà làm phim xây dựng một đội anh hùng trên màn ảnh và các biên kịch luôn bày ra hàng loạt tình tiết thú vị trong suốt thời lượng hơn 2 tiếng của phim, như kẻ thù đánh hoài không chết hay sự xuất hiện của loài rồng khiến cho phim thêm độ "căng".

Các đánh giá của các trang như New York Magazine/Vulture, Observer, Chicago Sun-Times... đều nhất trí ở chỗ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves là phim có nhiều tình tiết vui nhộn, thích hợp để bạn bè, gia đình đi xem giải trí. Trang Independent Online viết: "Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hài hước để đi xem cuối tuần này với những pha hành động mãn nhãn, không quá bạo lực, và quan trọng là có hàng tá sự vui vẻ thì Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves là phim nhất định phải xem".

Rồng, một trong những yếu tố giúp phim thêm giải trí PARAMOUNT

Đánh giá mới nhất của khán giả quốc tế sau khi xem phim Ngục tối và Rồng trên Rotten Tomatoes CHỤP MÀN HÌNH

Trang Chicago Sun-Times thì dùng những mỹ từ như "hành động liều cao", "chính kịch ấm áp" và "hài hước một cách thông minh" để nhận xét về Ngục tối và Rồng. Còn BBC viết: "Sự hài hước đã trở lại với dòng phim huyền ảo".

Cũng trên Rotten Tomatoes, ở phần đánh giá của khán giả đại chúng, hơn 2.500 lượt đánh giá phim với 4,5/5 sao. Cũng như đa phần các nhà phê bình, khán giả cho biết phim hay, vui nhộn, có rất nhiều "easter eggs" (những chi tiết ẩn thú vị) cần khám phá, thậm chí có ý kiến cho rằng bản chuyển thể lần này tri ân tựa game cùng tên.

Phim Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm của hãng Parmount lần này đứng độc lập so với bộ ba phim Dungeons & Dragons chuyển thể trước đó (ra mắt khán giả trong các năm 2000, 2005 và 2012). Phim ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ từ ngày 31.3, hiện tổng doanh thu toàn cầu là 130,4 triệu USD. Phim sẽ chiếu tại thị trường Việt Nam từ ngày 21.4 tới.