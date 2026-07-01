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Thời sự

Có gì trong công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác?

Uyển Nhi
Uyển Nhi
Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác, đồng thời trao giải cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng" với gần 900 tác phẩm tham dự.

Chiều 1.7, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố công trình báo chí dữ liệu "50 năm thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn", đồng thời trao giải cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng" và khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Tham dự chương trình có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Có gì trong công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác?- Ảnh 1.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

ẢNH: U.N

Công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm thành phố mang tên Bác

Tại buổi lễ, Báo Sài Gòn Giải Phóng công bố công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện "50 năm thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn". Đây là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm kể từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm thành phố mang tên Bác.

Điểm nhấn của công trình là 5 bài E-Magazine tái hiện hành trình 50 năm phát triển của TP.HCM, từ những ngày tiếp quản sau thống nhất, mang tên Bác, đến bản lĩnh đổi mới, các phong trào nhân văn và dấu ấn đô thị hiện đại.

Có gì trong công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác?- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại chương trình

ẢNH: U.N

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết công trình được xây dựng trên cơ sở các bài viết của các nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức..., trong tập sách "50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025" do Báo Sài Gòn Giải Phóng biên tập và xuất bản theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

"Công trình được kết cấu thành 5 chủ đề lớn, tái hiện hành trình 50 năm phát triển của thành phố: Từ mùa xuân toàn thắng đến thành phố mang tên Bác; Bản lĩnh đi trước, mở đường đổi mới; Thành phố của những phong trào nhân văn; Dáng vóc đô thị hiện đại; Vươn tầm đô thị thông minh - sáng tạo - hội nhập", ông Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TP.HCM được thể hiện dưới dạng những thẻ thông tin đa phương tiện. Chỉ với một thao tác chạm trên thiết bị di động, bạn đọc có thể tiếp cận bài viết, hình ảnh, phim tư liệu, đồ họa và nhiều dữ liệu liên quan. Đây không chỉ là một sản phẩm báo chí số, mà còn một kho tư liệu có giá trị, góp phần đưa lịch sử, văn hóa và những thành tựu của thành phố đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ".

Có gì trong công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác?- Ảnh 3.

Các lãnh đạo TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng cắt băng khai mạc triển lãm 30 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

ẢNH: U.N

Gần 900 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng". Sau 3 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút gần 900 tác phẩm dự thi.

Có gì trong công trình báo chí dữ liệu về 50 năm thành phố mang tên Bác?- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Văn và ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (phải) tại triển lãm ảnh

ẢNH: U.N

Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày triển lãm (từ ngày 1 - 7.7.2026); đồng thời trao 16 giải thưởng gồm: 1 giải nhất thuộc về tác phẩm "50 mùa xuân rạng rỡ thành phố mang tên Bác" của tác giả Trần Lê Huy, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

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