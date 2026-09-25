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    Có gì trong đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026?
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    Có gì trong đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026?

    Diệu Tú-Bảo Hạo
    Giữa lòng TP.HCM, đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026 với chủ đề ‘Thanh âm lên đàng’ biến hành trình lịch sử 70 năm thành trải nghiệm sống động dành cho giới trẻ, nơi âm nhạc, công nghệ và các hoạt động tương tác cùng hòa nhịp.

    HCMC Youth Concert 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM năm 2026. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), đồng thời hướng đến chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, UniMedia (Công ty TNHH UniMedia Vietnam) và T Production (Công ty CP Thương mại Giải trí Số Việt Nam).

    Có gì trong 2 đêm đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026?- Ảnh 1.

    HCMC Youth Concert 2026 được thực hiện với sự phối hợp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, UniMedia (Công ty TNHH UniMedia Vietnam) và T Production (Công ty CP Thương mại Giải trí Số Việt Nam)

    ẢNH: BẢO HẠO

    Chương trình diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, với nhiều hoạt động giao lưu, sáng tạo và trải nghiệm dành cho người trẻ. Theo ban tổ chức, khu vực concert có thể phục vụ hơn 10.000 khán giả. Chuỗi hoạt động trong hai ngày dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt người tham gia.

    Điểm nhấn vào tối 18.10 là HCMC Youth Concert 2026 với chủ đề Thanh âm lên đàng. Ban tổ chức xác nhận Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi và Lâm Bảo Ngọc sẽ góp mặt trong chương trình.

    Có gì trong 2 đêm đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026?- Ảnh 2.

    Ban tổ chức xác nhận Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi và Lâm Bảo Ngọc sẽ góp mặt trong chương trình

    ẢNH: BẢO HẠO

    HCMC Youth Concert 2026 - Không gian kết nối thế hệ

    Thay vì chạy theo các bản hit thịnh hành, chương trình tập trung khai thác những ca khúc biểu tượng từng gắn liền với nhiều thế hệ thanh niên, làm mới bằng tư duy dàn dựng và công nghệ sân khấu hiện đại. Sự kiện còn tạo điểm nhấn khi quy tụ dàn nhân tố biểu diễn đa dạng từ học sinh, sinh viên, công nhân, lực lượng vũ trang cho đến các thế hệ tiền bối cùng đứng chung trên một sân khấu.

    Có gì trong 2 đêm đại nhạc hội HCMC Youth Concert 2026?- Ảnh 3.

    Chương trình còn có sự tham gia của Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Đây là những thành viên đã gắn bó với hoạt động văn nghệ và phong trào thanh niên qua nhiều giai đoạn. Theo bà Trương Mỹ Lệ (CLB Truyền thống Thành đoàn), việc tiếp tục cất tiếng hát còn là một cách truyền lửa và kết nối với lớp trẻ hôm nay.

    ẢNH: BẢO HẠO

    Sau 70 năm, tinh thần "lên đàng" tiếp tục được tái hiện trong bối cảnh thời đại mới. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc cùng sự giao thoa giữa các thế hệ, chương trình không chỉ gợi nhắc chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn góp phần đưa các giá trị truyền thống tiệm cận hơn với giới trẻ hôm nay.

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