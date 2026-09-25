Võ Đình Hiếu, Tùng Mint bật mí 'cảnh nóng' của Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan nể phục Tùng Mint và Võ Đình Hiếu

Sau khi công chiếu, phim điện ảnh Trại buôn người thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi đề tài hấp dẫn mà còn quy tụ dàn diễn viên hùng hậu. Trong đó, nhân vật Tài của Quách Ngọc Ngoan là một trong những phản diện để lại ám ảnh cho người xem.

Quách Ngọc Ngoan tiếp tục gây ám ảnh với vai diễn phản diện trong Trại buôn người ẢNH: ĐPCC

Theo Tùng Mint và Võ Đình Hiếu, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói uy lực của Quách Ngọc Ngoan lột tả được sự tàn nhẫn, vô tình của tên cầm đầu nhóm lừa đảo. Bên cạnh những phân cảnh bạo lực, nhân vật này còn có một số cảnh nóng nặng đô. Quách Ngọc Ngoan cho biết đây là lần đầu anh thực hiện nhiều phân đoạn "giường chiếu" trong cùng một tác phẩm. Dù chịu áp lực, Quách Ngọc Ngoan vẫn kiên quyết giữ vai Tài, bất chấp việc Võ Đình Hiếu nhiều lần đề nghị đổi vai.

Tùng Mint và Võ Đình Hiếu có những kỷ niệm nhớ đời sau khi đóng phim hành động ẢNH: ĐPCC

Trong cuộc trò chuyện, Tùng Mint và Võ Đình Hiếu còn tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện các cảnh hành động tại khu vực bờ sông. Võ Đình Hiếu từng bị mảnh kính làm bị thương ở tay trong lúc quay cảnh trốn thoát. Trong khi đó, ông xã của người mẫu Pông Chuẩn gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng cột sống và xương chậu khi thực hiện các phân đoạn hành động ở cuối phim. Tinh thần lăn xả hai diễn viên khiến Quách Ngọc Ngoan nể phục.

Loạt câu chuyện hậu trường cho thấy Trại buôn người không chỉ gây chú ý bởi quy mô sản xuất mà còn nêu bật quá trình dàn diễn viên nỗ lực vượt khó để hoàn thành vai diễn. Chính sự lăn xả và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của cả ê-kíp đã thổi hồn vào từng thước phim, giúp câu chuyện mang đậm tính cảnh báo xã hội này chạm đến cảm xúc người xem một cách trọn vẹn.