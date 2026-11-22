Triển lãm đa phương tiện COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt của BigBang chính thức mở cửa từ 21.11, tại số 3A - 3B đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM). Sự kiện bắt đầu từ 10 giờ đến 22 giờ, kéo dài đến hết 3.1, là dịp để người hâm mộ khám phá hành trình 20 năm của nhóm trong một không gian nghệ thuật đa phương tiện.

Người hâm mộ có dịp ôn lại những kỷ niệm cùng thần tượng BigBang tại triển lãm COSMOS ở TP.HCM Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ vụ nổ lớn khai sinh vũ trụ, COSMOS tái hiện 2 thập kỷ hoạt động của BigBang qua 8 khu vực trải nghiệm với những bản hit đình đám, màn biểu diễn sống động, vũ trụ Bang Bong biểu tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ giữa nhóm nhạc với người hâm mộ.

Hé lộ 8 khu vực trải nghiệm trong triển lãm COSMOS

Triển lãm COSMOS gây chú ý với ngôn ngữ thị giác đậm chất vũ trụ, lấy sắc đỏ làm điểm nhấn, gợi nhắc những ký ức và dấu mốc trong hành trình 20 năm của BigBang. Không gian được thiết kế với âm nhạc từ các bản hit quen thuộc, hình ảnh các thành viên xuất hiện trên những màn hình lớn với tỷ lệ gần như người thật.

Tại Cosmic parallax (Thị sai vũ trụ), hình ảnh BigBang biến đổi theo góc nhìn, tạo hiệu ứng thị giác. Cosmic signal (Tín hiệu từ vũ trụ) chuyển tải những giai điệu, ca từ quen thuộc qua các dòng ánh sáng chuyển động. Trong khi đó, Cosmic stage (Không gian và thời gian) giới thiệu màn trình diễn hologram; Virtual orbit (Quỹ đạo vô thực) đưa người xem đến gần thần tượng qua công nghệ thực tế ảo VR.

8 khu vực mang lại cho người hâm mộ nhiều trải nghiệm khác nhau Ảnh: BTC

Các khu vực tiếp theo tập trung vào ký ức và sự kết nối với người hâm mộ. Constellation (Chòm sao thời gian) tái hiện hành trình của cộng đồng V.I.P qua những phiên bản lightstick từng thời kỳ. Cosmos of us (Vũ trụ của chúng ta) giới thiệu hình ảnh BigBang qua ống kính của người hâm mộ, đồng thời tái hiện trải nghiệm chụp ảnh cùng các thành viên.

Hologram photo zone (Khoảnh khắc hội ngộ) cho phép người xem chụp ảnh cùng thần tượng bằng công nghệ hologram. Khép lại hành trình là Draw our cosmos (Cùng thắp sáng vũ trụ của chúng ta), nơi người hâm mộ gửi những lời nhắn đến BigBang nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Nhà sáng tạo Nhân Đi Ăn hào hứng khám phá tại triển lãm Ảnh: BTC

Đại diện ban tổ chức cho biết việc đưa triển lãm COSMOS đến TP.HCM nhằm đáp ứng sự quan tâm của người hâm mộ sau chuỗi concert của BigBang tại Hà Nội, đồng thời tạo thêm một điểm hẹn trải nghiệm văn hóa kết hợp công nghệ.