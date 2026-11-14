Có gì trong video 'Tựa vào lòng dân' đang thu hút trên mạng xã hội?

Phía sau giải thưởng cuộc thi do Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, "Tựa vào lòng dân" còn là câu chuyện về sự sáng tạo, tinh thần tự học và cách những người chiến sĩ công an đưa thông điệp gần dân đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tựa vào lòng dân

Trong video hơn 3 phút, "Tựa vào lòng dân" chuyển tải câu chuyện một người dân phát hiện hai người có biểu hiện lén lút giao dịch chất nghi là ma túy tại khu vực vắng vẻ. Thay vì làm ngơ, người này chủ động thông tin cho công an. Từ nguồn tin ấy, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý tình huống.

Câu chuyện không quá xa lạ trong đời sống, nhưng khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, với những phân cảnh hành động, truy đuổi, khống chế cùng cách lựa chọn góc máy, bố cục và nhịp dựng có chủ ý, câu chuyện trở nên sinh động hơn, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

Những người đứng sau tác phẩm không phải một đoàn làm phim chuyên nghiệp, mà là cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Sơn (Quảng Ngãi). Từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, lựa chọn bối cảnh, hóa thân thành nhân vật đến quay phim, dựng phim..., tất cả đều được thực hiện bằng sự chủ động và tinh thần học hỏi của những người vốn quen với công việc chuyên môn của mình.

Một cảnh trong video "Tựa vào lòng dân" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại úy Tô Đồng Vũ (Công an xã Đông Sơn), đạo diễn của "Tựa vào lòng dân", cho biết ý tưởng thực hiện video xuất phát từ chính thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, sự tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng. Người dân sinh sống, gắn bó với địa bàn nên có điều kiện nhận biết những biểu hiện bất thường và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

"Thay vì xây dựng một video chỉ tập trung vào hình ảnh lực lượng công an đấu tranh với tội phạm, chúng tôi chọn đặt người dân vào vị trí khởi đầu của câu chuyện. Nhân vật phát hiện dấu hiệu nghi vấn, chủ động thông tin cho công an, từ đó mở ra diễn biến tiếp theo. Đây không phải việc tái hiện nguyên trạng một vụ án cụ thể mà là tình huống được khái quát từ thực tiễn phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Chúng tôi cùng trao đổi, đóng góp ý tưởng và hoàn thiện kịch bản, chú trọng tính logic, sự chân thực và khả năng truyền tải thông điệp", đại úy Vũ cho hay.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Sơn tạo nên tác phẩm "Tựa vào lòng dân" ẢNH: ĐẠI ÚY VŨ CUNG CẤP

Cũng theo đại úy Vũ, nhan đề "Tựa vào lòng dân" cũng được hình thành trong quá trình thảo luận của nhóm tác giả. Không chọn một tên gọi trực diện về đấu tranh phòng, chống ma túy, ê kíp muốn gửi gắm một ý nghĩa rộng hơn, đó là sức mạnh của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với niềm tin, sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân.

"Lực lượng công an phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe nhân dân và dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt mà tác phẩm muốn chuyển tải", đại úy Vũ nói và cho rằng cách đặt tên này tạo ra một điểm nhấn đáng chú ý, câu chuyện trên màn ảnh có những cảnh hành động, truy đuổi và khống chế, nhưng điều được đặt ở trung tâm lại không phải sức mạnh của những động tác nghiệp vụ, mà là sự tin tưởng và phối hợp giữa người dân với lực lượng công an.

Tác phẩm "Tựa vào lòng dân" đạt giải A Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên" 2026. Đại úy Tô Đồng Vũ (thứ 2 từ trái sang)

ẢNH: ĐẠI ÚY VŨ CUNG CẤP

Mỗi người đều có thể đóng góp vào việc giữ gìn bình yên

Theo đại úy Vũ, tất cả thành viên tạo nên tác phẩm đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, cũng không có một ê kíp sản xuất phim được đào tạo bài bản. Những người thường ngày thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải học cách đứng trước ống kính, thể hiện lời thoại, biểu cảm và tâm lý nhân vật.

"Việc thể hiện những vai diễn có tính cách, hành vi khác với công việc thường ngày khiến một số thành viên ban đầu còn lúng túng. Sau mỗi cảnh quay, cả nhóm cùng xem lại, trao đổi, góp ý về lời thoại, cử chỉ và cách thể hiện cảm xúc. Những phân đoạn chưa phù hợp được điều chỉnh, thực hiện lại cho đến khi đạt yêu cầu", đại úy Vũ cho biết.

Một trong những điểm tạo nên sức hút của tác phẩm là các cảnh hành động, khống chế và truy đuổi. Đại úy Vũ cho biết các cảnh hành động không nhằm phô diễn kỹ thuật mà phục vụ việc tái hiện tinh thần chủ động, quyết đoán và trách nhiệm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cũng theo đại diện Công an xã Đông Sơn, các thành viên chủ yếu tự tìm hiểu, tham khảo những sản phẩm truyền thông, video tuyên truyền và thực hành để tích lũy kinh nghiệm quay dựng. Điều kiện về kinh phí, nhân lực và thiết bị cũng có những hạn chế nhất định. Vì vậy, đơn vị tận dụng phương tiện hiện có, lựa chọn các địa điểm sẵn có tại địa phương làm bối cảnh, đồng thời phân công mỗi thành viên đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Lịch quay được bố trí linh hoạt, tranh thủ thời gian phù hợp để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên…

Theo đại úy Vũ, qua tác phẩm, Công an xã Đông Sơn hướng người xem đến một vấn đề thiết thực, là mỗi người đều có thể đóng góp vào việc giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống bằng cách nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lực lượng chức năng.

Công an xã Đông Sơn cũng nhấn mạnh người dân không nên tự ý truy đuổi hay đối đầu với những đối tượng nguy hiểm, mà cần thông tin cho lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

"Thời gian tới, đơn vị dự kiến tiếp tục xây dựng các video, clip ngắn về những vấn đề gắn với đời sống như phòng, chống ma túy, phòng ngừa tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật thiết thực. Các sản phẩm sẽ được đưa lên những nền tảng số, mạng xã hội nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả tuyên truyền bằng sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân", đại úy Vũ cho hay.