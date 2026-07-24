Cô học trò lớn lên trong chùa và khát vọng đổi thay số phận

Chưa từng biết mặt cha, tuổi thơ của Nguyễn Thị Xuyến, học sinh Trường THPT Tân Dân (Hà Nội), gắn với những tháng ngày lớn lên trong sự cưu mang nơi cửa Phật. Dù vẫn còn mẹ và bà ngoại, nhưng cuộc sống quá nhiều thiếu thốn khiến gia đình không đủ điều kiện chăm sóc em trọn vẹn. Mái chùa vì thế trở thành nơi Xuyến được nuôi dưỡng, học cách trưởng thành và nuôi dưỡng khát vọng đổi thay số phận.

Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, Xuyến sớm hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể giúp em thay đổi tương lai. Khi bạn bè có cha mẹ đồng hành trên hành trình học tập, em lặng lẽ tự nhủ phải nỗ lực gấp nhiều lần để không phụ lòng những người đã yêu thương và cưu mang mình. Những đêm học dưới ánh đèn, những lần tự vượt qua mặc cảm về hoàn cảnh đã trở thành động lực để em không ngừng cố gắng.

Em Nguyễn Thị Xuyến cùng với mẹ (bên trái) và bà ngoại (bên phải)

Sự bền bỉ ấy được đền đáp bằng thành tích học tập đáng nể. Xuyến nhiều năm liền là học sinh giỏi và đạt điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức rất cao. Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả không chỉ là bảng điểm, mà là ước mơ phía sau những con số ấy.

Em Nguyễn Thị Xuyến đang tự học tại nhà

Hành trình của Nguyễn Thị Xuyến là câu chuyện về nghị lực vượt lên nghịch cảnh, về sức mạnh của tình yêu thương và niềm tin rằng giáo dục có thể thay đổi số phận. Từ mái chùa bình yên đến cánh cửa đại học, em đang từng bước viết nên tương lai bằng chính ý chí và khát vọng của mình.