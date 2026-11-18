Đó là đánh giá từ Bộ Công thương và các doanh nghiệp xuất khẩu tại hội nghị xúc tiến thương mại tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA), do Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 17.11.

Bộ Công thương giới thiệu cơ hội xuất khẩu vào thị trường UAE đến cộng đồng doanh nghiệp ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

CEPA Việt Nam - UAE được khởi động đàm phán vào năm 2023, được ký kết ngày 28.10.2024 và chính thức có hiệu lực tại cả hai quốc gia từ ngày 3.2, đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu Việt Nam - UAE năm nay tăng mạnh.

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), đến hết tháng 9.2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - UAE đạt 5,7 tỉ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 4,1 tỉ USD và nhập khẩu đạt 1,5 tỉ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường UAE gồm: điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép và hàng dệt may.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tham gia phiên kết nối giao thương nhằm tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Hiện nay, UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Đánh giá về những cơ hội mới từ hiệp định, ông Ngô Chung Khanh, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công thương), khẳng định, CEPA mang lại nhiều lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại UAE khi có mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định, quy trình thủ tục đơn giản...

Theo đó, hàng hóa Việt Nam có khả năng thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Trung Đông thông qua các kết nối với nhiều nhà nhập khẩu UAE.

Ông Ngô Chung Khanh khuyến nghị, để tận dụng thực chất các ưu đãi từ CEPA, các doanh nghiệp cần có chiến lược tiếp cận thị trường bài bản, đặc biệt lưu ý đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu của UAE, cũng như tính chất trung chuyển đặc thù của thị trường UAE tại Trung Đông.

Trong khu vực Trung Đông, UAE (đặc biệt là Dubai và Abu Dhabi) lại là thị trường tiêu dùng xa xỉ, du lịch và trung tâm thương mại sôi động bậc nhất Trung Đông, thu hút giới siêu giàu toàn cầu và có sức mua hàng hóa nhập khẩu rất lớn.

Khi xuất khẩu sang UAE, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tiếp cận thị trường gần 10 triệu dân giàu có của nước này, mà còn tận dụng được mạng lưới phân phối rộng khắp để đưa hàng hóa thâm nhập sâu hơn vào toàn bộ thị trường Trung Đông rộng lớn.