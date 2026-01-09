Cơ hội nào cho diễn viên nhí trên màn ảnh rộng?

So với vai bé An từng đảm nhận trước đó, nhân vật lần này được xem là thử thách lớn đối với Hạo Khang khi yêu cầu cao về mặt cảm xúc, chiều sâu tâm lý. Song đây cũng là cơ hội để diễn viên sinh năm 2010 chứng minh năng lực trước khán giả.

Diễn viên Hạo Khang được trao vai “nặng đô” trong Con kể ba nghe Ảnh: ĐPCC

Thực tế cho thấy những năm qua, một số diễn viên nhí đã được trao cơ hội để đảm nhận những vai nặng ký trên màn ảnh rộng nhưng không nhiều. Trong đó, Mai Cát Vi (sinh năm 2009) được xem là gương mặt nổi bật khi từng giành giải Diễn viên nữ xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam (2023) nhờ vai diễn trong Mẹ ơi, Bướm đây!. Riêng năm 2025, cô bé tạo ấn tượng với khán giả qua nhân vật "nặng đô" trong Út Lan: Oán linh giữ của. "Em chỉ có khát khao duy nhất là được cống hiến hết mình cho vai diễn. Còn về chuyện danh xưng, nó còn phụ thuộc vào đánh giá của khán giả", Mai Cát Vi nói về danh xưng "mỹ nhân mới của phim kinh dị".

Sắp tới, phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta ra mắt, ngoài dàn diễn viên như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Thanh Hương… còn có sự góp mặt của Trần Bảo Nam - diễn viên nhí từng tham gia Trạm cứu hộ trái tim được khán giả yêu thích.

Nhìn chung, thị trường điện ảnh trong những năm qua có nhiều bộ phim đề tài gia đình, nhưng việc lấy các nhân vật thiếu niên làm trung tâm lại chưa nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc các diễn viên nhí không phải lúc nào cũng có cơ hội được trao vai chính. Tuy nhiên, Đỗ Quốc Trung (đạo diễn phim Con kể ba nghe) đánh giá: "Nhìn ngược lại, cơ hội để đóng chính một phim điện ảnh là không nhiều với ngay cả với những diễn viên chuyên nghiệp có ngoại hình và được đào tạo bài bản. Sự chờ đợi là cần thiết để tôi luyện lòng đam mê và phát triển tâm hồn nghệ sĩ".

Theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung: "Diễn viên nên trân trọng những vai diễn dù là vai chính hay vai phụ để thực hành và quan sát đồng nghiệp. Bản thân một diễn viên như Kiều Minh Tuấn cũng từng tìm kiếm cơ hội từ những vai quần chúng. Tôi nghĩ các bạn trẻ cần trau dồi để đi đường dài với nghề. Tôi cũng tin rằng với sự phát triển về đề tài, đa dạng thể loại như hiện nay, cơ hội sẽ mở ra nhiều hơn với các diễn viên trẻ tài năng, nghiêm túc như Hạo Khang, Mai Cát Vi… Quan trọng là các bạn phải thực sự sẵn sàng khi cơ hội đến".