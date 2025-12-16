Cơ hội thực tập ở doanh nghiệp top 100 Việt Nam từ năm nhất

Tiến sĩ Lê Huỳnh Phương Thục (trái) và bà Lưu Thanh Huyền chia sẻ về chương trình đưa sinh viên thực tập ở doanh nghiệp ngay từ năm nhất ẢNH: NGỌC LONG

Giải bài toán nhân lực thiếu "va chạm"

Cụ thể, chương trình vận hành trong 2-4 tuần, cho phép sinh viên năm nhất làm các tác vụ được tiêu chuẩn hóa dựa trên quy trình thật của doanh nghiệp, gồm hai nhóm hoạt động chính là khảo sát trải nghiệm khách hàng và quan sát-hỗ trợ hoạt động kích hoạt bán hàng. Sau quá trình thực tập, sinh viên sẽ trình bày báo cáo, nhận phản hồi từ cấp quản lý đồng thời được chấm điểm quá trình.

Trước khi tham dự chương trình, sinh viên còn được giảng viên ĐH và chuyên gia đào tạo thêm về tác phong, tiêu chuẩn làm việc tại doanh nghiệp và các kỹ năng liên quan.

Chương trình được đồng triển khai bởi nền tảng Talent Connect Plus, dự án phi lợi nhuận VOCO Center và Trường Tài năng UEH.ISB (ĐH Kinh tế TP.HCM), bắt đầu từ năm 2026 và dự kiến thu hút 1.000 sinh viên trên địa bàn TP.HCM. Các doanh nghiệp tham gia nhận sinh viên thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, theo danh sách công bố thường niên của tổ chức Anphabe.

Trong số các doanh nghiệp tham gia chương trình, có nhiều cái tên quen thuộc như L'Oréal, La Vie, Guardian hay Central Retail - tập đoàn sở hữu hệ thống siêu thị GO! và Tops Market (trước đây là Big C).

"Mỗi sinh viên đều có 'ca làm việc' rõ ràng, có chỉ tiêu, người giám sát và báo cáo cuối kỳ, không khác gì một nhân viên thử việc", bà Lưu Thanh Huyền, sáng lập VOCO Center, chia sẻ tại sự kiện ra mắt chương trình hồi tuần trước. "Một trong những điểm yếu lớn nhất của sinh viên mới tốt nghiệp là chưa từng chịu trách nhiệm đến cùng cho một kết quả thật. Ở môi trường ĐH truyền thống, các em khó có cơ hội này", bà nói thêm.

Trong khi đó, tiến sĩ Lê Huỳnh Phương Thục, sáng lập kiêm Tổng giám đốc Talent Connect Plus, nhận định đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng cho các chương trình tập sự kinh doanh, tập sự quản lý cũng như tăng cường hoạt động trách nhiệm xã hội. Điều này cũng giúp giải quyết bài toán khó mà nhiều doanh nghiệp đang trăn trở là sinh viên có kiến thức nhưng thiếu kỹ năng, làm tăng chi phí đào tạo.

Là một trong những đơn vị tham gia chương trình, ông Huỳnh Quang Hiền, Giám đốc điều hành khối vận hành khu vực TP.HCM của Central Retail, khẳng định: "Sinh viên cứ đến đây và chúng tôi sẵn sàng nhận người. Điều duy nhất chúng tôi sợ là các bạn ngại việc, nhất là làm những công việc nhỏ".

Sinh viên tham dự một chương trình chia sẻ về ngành nghề tổ chức mới đây ở TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Thực tập và đi làm thời AI, lưu ý gì?

Một điểm đáng chú ý khác là sinh viên thời nay sẽ thực tập và đi làm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phủ sóng các lĩnh vực. Trao đổi với Thanh Niên hôm 15.12, đại diện L'Oréal Việt Nam cho biết đã bắt đầu ứng dụng một số công cụ AI ở giai đoạn sàng lọc hồ sơ. Điều này nhằm tăng tốc độ và độ chính xác khi đối chiếu CV (hồ sơ ứng tuyển) với yêu cầu công việc.

"Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Mọi quyết định tuyển dụng vẫn được thực hiện bởi đội ngũ tuyển dụng và quản lý chuyên môn và dựa trên đánh giá trực tiếp về năng lực, tiềm năng và mức độ phù hợp văn hóa của ứng viên", chị Nguyễn Hà Trang, Giám đốc nhân sự L'Oréal Việt Nam, chia sẻ.

Chị Trang cho biết thêm trong thời đại AI, doanh nghiệp của chị mong muốn tìm kiếm các ứng viên sở hữu tư duy sẵn sàng cho tương lai. Song song đó, doanh nghiệp cũng đánh giá cao các bạn trẻ có khả năng kết hợp công nghệ, như AI, vào công việc một cách thông minh và có trách nhiệm đồng thời vẫn giữ được tư duy phản biện, sự nhạy bén kinh doanh và giá trị đạo đức cá nhân.

Trong khi đó, PGS-TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, thông tin AI giờ đã trở thành năng lực bắt buộc với sinh viên. Nó có thể hướng dẫn sinh viên cách bắt đầu công việc hoặc làm sao để giải quyết tác vụ được lãnh đạo giao phó. Tuy nhiên, nó không thể thay thế trải nghiệm thực tế và đòi hỏi sinh viên phải cân nhắc kỹ càng trước khi áp dụng trong công việc để tránh rủi ro, ông Quân nhấn mạnh.