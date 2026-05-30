Cơ hội thưởng thức hiện tượng mới của pop alternative Pháp tại Việt Nam

Ojos khẳng định dấu ấn riêng với dòng pop alternative

Sau thời gian lưu diễn khắp châu Âu, Ojos với hai thành viên Élodie Charmensat và Hadrien Perretant sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam thế giới âm nhạc độc đáo của riêng mình thông qua các buổi biểu diễn lần lượt tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM.

Một thế giới khai sinh từ hành trình tinh tế, cảm xúc

Ojos khẳng định dấu ấn riêng với dòng pop alternative với sự tinh tế của các sản phẩm âm nhạc điện tử hòa quyện với những ca từ sâu sắc, gần gũi, mang đến một trải nghiệm âm nhạc vừa cuốn hút, mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc.

Âm nhạc của Ojos khai thác những nghịch lý của cảm xúc đương thời với một sự nhạy cảm hiếm có bằng giọng hát giàu cảm xúc, các lớp âm thanh điện tử sôi động cùng những giai điệu lôi cuốn tạo nên một bức tranh âm thanh vừa u buồn, mong manh, lại vừa sống động, rực rỡ.

Các chủ đề trong album đầu tay OUI FUTUR của nhóm phản ánh hành trình trưởng thành, tình yêu, sự giải phóng bản thân được thể hiện với sự chín chắn và táo bạo, góp phần tạo nên một cá tính nghệ thuật rõ nét và dễ nhận diện cho Ojos.

Trên sân khấu, Ojos biến thế giới nội tâm ấy thành những trải nghiệm âm nhạc sống động. Các buổi biểu diễn của nhóm luôn đầy ắp cao trào cảm xúc, nơi những thiết bị máy móc lạnh lùng được sưởi ấm bằng những màn trình diễn nhập tâm và đầy cảm xúc.

Bộ đôi biến không gian biểu diễn thành một trường lực cuốn hút, nơi cảm xúc không chỉ được lắng nghe mà còn như hòa vào từng nhịp điệu chuyển động, và mỗi khán giả đều trở thành một phần của màn trình diễn.

Những ca khúc tiêu biểu như "Libre" (tạm dịch: Tự do tự tại) hay "Rien à faire » (tạm dịch: Không thể cứu vãn) minh chứng cho khả năng kết hợp độc đáo giữa cảm xúc chân thực và sức mạnh giai điệu, góp phần chinh phục khán giả ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Đại diện của dòng pop đương đại Pháp

Kể từ album đầu tay OUI FUTUR, được thể hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, Ojos đã trở thành một đại diện không thể thiếu của dòng pop đương đại Pháp.

Ojos làm mờ ranh giới của dòng pop đương đại bằng sự kết hợp linh hoạt và uyển chuyển giữa dòng pop bay bổng và những nhịp beat sắc nét. Âm nhạc của họ mang đậm nét u hoài của đô thị hiện đại, đồng thời vẫn tràn đầy năng lượng cuốn hút, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa chiều sâu nội tâm và sức mạnh biểu đạt, giữa dịu dàng và mãnh liệt.

Ngôn ngữ hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trong các màn trình diễn sân khấu càng làm tăng chiều sâu trải nghiệm, biến mỗi buổi diễn thành một hành trình cảm nhận trọn vẹn bằng mọi giác quan.

Chuyến lưu diễn này là cơ hội đặc biệt để khán giả Việt Nam khám phá một dòng pop đương đại tinh tế và mãnh liệt, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ, mỗi cử chỉ sân khấu đều được tính toán nhằm tạo nên sự kết nối cảm xúc sâu sắc với người xem.

Đêm nhạc của Ojos tựa một lời mời gọi đắm mình vào một thế giới nơi cảm xúc, năng lượng và chất thơ giao thoa, nơi người nghe có thể trải nghiệm pop theo một cách hoàn toàn mới, với tất cả những đối lập và sức gợi mạnh mẽ của nó.

Cơ hội vào cửa miễn phí

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại Việt Nam, Ojos sẽ biểu diễn tại 4 thành phố lớn, lần lượt là Huế (15.6), Đà Nẵng (16.6), Đà Lạt (18.6), TP.HCM (20.6). Trừ Đà Lạt có bán vé do tổ chức tại Phố bên Đồi, những sự kiện còn lại vào cửa miễn phí.

Tại TP. HCM, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ "Lễ hội Âm nhạc" với sự đồng hành của Le Café des Stagiaires. Thời gian: 21 giờ đêm 20.6 Địa điểm: Le Café des Stagiaires, 10 Đường số 54, P. An Khánh, TP.HCM



