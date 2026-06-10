Cơ hội tìm suất du học Hàn Quốc tại hội chợ ở TP.HCM

Hội chợ Du học - Nhân tài Hàn Quốc diễn ra ngày 4 - 5.7 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM ảnh Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM

Hoạt động dưới sự quản lý của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM đóng vai trò thúc đẩy giao lưu giáo dục và giảng dạy tiếng Hàn.

Hội chợ du học Hàn Quốc năm 2026 nằm trong khuôn khổ các chuỗi 15 hội chợ do Bộ Giáo dục Hàn Quốc triển khai tại 15 nước, với mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, hội chợ được tổ chức 2 lần ở Hà Nội và TP.HCM. Sự kiện tại TP.HCM có tên chính thức là Hội chợ Du học - Nhân tài Hàn Quốc 2026, do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM thực hiện tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Cơ hội đặc biệt đến từ hội chợ

Trả lời Báo Thanh Niên, ông An Hee Chul, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM, cho biết Hội chợ Du học - Nhân tài Hàn Quốc 2026 không chỉ là một sự kiện tư vấn du học thông thường, mà còn đóng vai trò một nền tảng kết nối giữa giáo dục, nghề nghiệp và cơ hội phát triển tương lai.

Người tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện của nhiều trường đại học Hàn Quốc, các cơ quan giáo dục, tổ chức công và các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Qua đó, học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận những thông tin chính thống và cập nhật về chương trình đào tạo, học bổng, điều kiện tuyển sinh, đời sống sinh viên cũng như các cơ hội phát triển trong tương lai.

Điểm nổi bật của sự kiện là sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục và nghề nghiệp. Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin du học, học sinh và sinh viên còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp Hàn Quốc để hiểu rõ hơn về nhu cầu nhân lực, cơ hội thực tập, việc làm cũng như những kỹ năng cần chuẩn bị cho tương lai.

Vì thế, đến với hội chợ các học sinh, sinh viên có thể hình dung rõ hơn lộ trình phát triển từ học tập đến nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Phụ huynh, học sinh không nên bỏ qua điều gì?

Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn cho hay hội chợ mang đến nhiều hoạt động thiết thực mà học sinh và phụ huynh không nên bỏ lỡ.

Trước hết, những người tham gia nên đến khu vực tư vấn trực tiếp của các trường đại học Hàn Quốc, nơi họ có thể trao đổi trực tiếp 1:1 với đại diện tuyển sinh để tìm hiểu về ngành học, học bổng, điều kiện đầu vào, học phí, môi trường học tập và đời sống sinh viên tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các phiên hội thảo chuyên đề sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về lộ trình du học, cơ hội học bổng, thủ tục thị thực, đời sống sinh viên và kinh nghiệm chuẩn bị cho việc học tập, sinh sống tại Hàn Quốc.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động giao lưu và chia sẻ, học sinh và sinh viên có thể hiểu rõ hơn về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực và những kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động trong tương lai.

Ngoài ra, chương trình giao lưu kết nối Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội để học sinh, phụ huynh, các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trao đổi thông tin, mở rộng kết nối và hiểu rõ hơn về các cơ hội học tập, nghề nghiệp liên quan đến Hàn Quốc.

Thông qua những hoạt động này, người tham dự có thể có được cái nhìn toàn diện về cả cơ hội học tập và định hướng nghề nghiệp liên quan đến Hàn Quốc trong cùng một sự kiện.

"Chúng tôi kỳ vọng hội chợ sẽ góp phần tăng cường giao lưu giáo dục và kết nối nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời trở thành cầu nối hiệu quả giữa giáo dục Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc và thế hệ trẻ Việt Nam", theo ông An.