Cơ hội trở thành 'kỳ quan đô thị tương lai' của Việt Nam

Hội đủ điều kiện trở thành ứng viên lý tưởng

Ngày 3.11 ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành xây dựng Việt Nam khi dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu "7 Kỳ quan đô thị tương lai", do tổ chức New7Wonders nổi tiếng thế giới khởi xướng. Đây là lần đầu tiên một dự án khu đô thị do người Việt quy hoạch, thiết kế và phát triển tham gia sân chơi toàn cầu.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise ẢNH: V.G

Sáng kiến bầu chọn "7 Kỳ quan đô thị tương lai" không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những kỳ quan mới. Đây còn là chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là "một thành phố tương lai". Theo ông Bernard Weber, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập New7Wonders, chiến dịch lần này là "lời kêu gọi cùng tái định nghĩa khái niệm về kỳ quan". "Kỳ quan" giờ đây không chỉ là các công trình đồ sộ, giới hạn trong đá và thép, mà là những thành phố biết "thở" cùng thiên nhiên, vận hành bằng trí tuệ và cảm xúc con người. Đó là những nơi biến tư duy bền vững thành phong cách sống, biến thành tựu công nghệ thành năng lượng hạnh phúc cho mỗi cư dân.

Dưới góc nhìn chuyên môn, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhìn nhận Vinhomes Green Paradise hội đủ các điều kiện để trở thành ứng viên lý tưởng cho danh hiệu này.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười phân tích: Một đô thị kiểu mẫu, cơ bản vẫn phải đáp ứng các điều kiện về thiết kế, xây dựng và điều hành quản lý. Cụ thể về thiết kế, Vinhomes Green Paradise là một hòn đảo nhân tạo độc đáo được doanh nghiệp mời những kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu thế giới đến để hiện thực hóa những ý tưởng đặc sắc, tạo nên nhiều công trình kiến trúc biểu tượng. Điển hình là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) - nhà hát lớn nhất khu vực Đông Nam Á được kiến tạo bởi hãng kiến trúc danh tiếng toàn cầu Gensler. Đây là đơn vị đã thiết kế nhiều công trình danh tiếng khác như Tháp Thượng Hải (Shanghai Tower, Trung Quốc) và The Ritz-Carlton ở Los Angeles (Mỹ). Cùng với đó có biển hồ nước mặn nhân tạo quy mô lớn nhất hành tinh, và tòa tháp 108 tầng vượt ngưỡng 500 m. Khu nhà ở cũng dựa trên ý tưởng từ cây cọ, trước nhà là đường, sau nhà là hồ nước…

Về xây dựng, dự án được xây dựng trên bãi cát mịn, đảm bảo an toàn đô thị. Chủ đầu tư sử dụng công nghệ lấn biển hàng đầu thế giới trong mọi công đoạn, từ cải tạo và gia cố bùn, tới quá trình xử lý nền, phun cát… Quan trọng nhất là ý tưởng hình thành một hòn đảo có hồ nước dài ôm dọc đảo cùng một dòng kênh thoát nước cách ly với thị trấn cũ. Đây là ý tưởng thông minh giúp công trình không tác động tới khu dân cư hiện có mà vẫn đảm bảo sự phát triển bên trong. Đảo ở giữa, xung quanh là các cửa đập và khu xử lý nước cho hồ, đảm bảo chất lượng nước luôn sạch. Tại khu nhà ở cũng có ý tưởng đưa một nhánh dẫn nước thải bên trong qua kênh rạch ra tới bên ngoài, không ảnh hưởng tới bờ biển.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh, một trong những công trình điểm nhấn nổi bật mang tính biểu tượng mới của TP.HCM ẢNH: V.G

Yếu tố thứ 3 là điều hành quản lý: Chủ đầu tư vận dụng công nghệ, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hoạt động quản lý đô thị thông minh. Từ đó, điều hành quản lý, kiểm soát các hoạt động như công trình năng lượng xanh, giao thông đi lại 100% phương tiện xanh.

"Đây thật sự là điều ấn tượng. Vinhomes Green Paradise là một khu đô thị hoàn chỉnh từ bố cục đến không gian xanh, không gian đẹp và quản lý, vận hành. Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới tổ chức một xã hội văn minh và có văn hóa với những công trình đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa. Khu đô thị có đầy đủ môi trường sống, môi trường sạch, phát triển bền vững là xu hướng đang phát triển của thế giới. Nếu làm được đúng như vậy, Việt Nam rất có khả năng sẽ có một đô thị ESG kiểu mẫu đầu tiên đạt được danh hiệu lớn của thế giới trong sân chơi kỳ quan đô thị tương lai", kiến trúc sư Khương Văn Mười, đánh giá.

Tôn vinh trí tuệ Việt, bản lĩnh Việt

Chuyên gia quy hoạch đô thị Nguyễn Mạnh Bình San nhìn nhận: Nếu Việt Nam được ghi danh trong cuộc bình chọn này, lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Danh hiệu quốc tế không chỉ giúp gia tăng lượng khách du lịch mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đô thị xanh, đáng sống và phát triển bền vững. Xu hướng của thế giới đặt trọng tâm vào sự cân bằng thiên nhiên, văn hóa và con người, còn công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ để nâng cao chất lượng sống. Mục tiêu của cuộc bình chọn là tìm ra những đô thị hình mẫu để truyền cảm hứng cho sự phát triển tương lai của nhân loại. Đây không chỉ là một cuộc thi danh hiệu, mỗi lá phiếu của người dân chính là lời khẳng định niềm tự hào về các đô thị Việt Nam, là cách chúng ta cùng nhau giới thiệu hình ảnh đất nước năng động, đáng sống tới bạn bè thế giới. Khi cộng đồng đồng lòng bầu chọn, chúng ta không chỉ hướng tới một giải thưởng mà đang góp phần xây dựng và định vị tương lai cho chính nơi mình đang sống.

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31.10.2026 và kết thúc bằng lễ công bố 7 Kỳ quan Thành phố Tương lai vào ngày 31.10.2027.

Theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, Vinhomes Green Paradise đánh dấu bước thay đổi vượt bậc của ngành kiến trúc, xây dựng Việt Nam. Trước đây, khi đất nước mới phát triển, người dân chỉ cần ngôi nhà che nắng che mưa, cùng lắm chỉ quan tâm tới kiến trúc của ngôi nhà. Sau này, kinh tế phát triển hơn, người ta quan tâm tới môi trường ở, bao gồm ngôi nhà và môi trường xung quanh. Đó là lúc các khu đô thị như Phú Mỹ Hưng của TP.HCM ra đời, đưa người dân vào cuộc sống có tổ chức, quy hoạch bài bản. Tiêu chuẩn sống cao hơn nữa thì có khu Sala (Thủ Thiêm) với không gian sống xanh trong lành, tiện ích nội khu đa dạng và đẳng cấp. Vinhomes Green Paradise thiết lập một chuẩn mực mới cho người dân Việt Nam - nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên, được chú trọng phần cảm xúc, thỏa mãn đời sống tinh thần trong cùng một cộng đồng văn minh và ngày càng tiến bộ. Thế giới cũng đang tiến tới bước đó và ngành kiến trúc, xây dựng của Việt Nam không hề thua kém.

"Tất nhiên, để đánh giá thì New7Wonders sẽ có cả một hội đồng với những tiêu chí riêng. Song, với sự hiểu biết về ngành kiến trúc, xây dựng đô thị của tôi thì Vinhomes Green Paradise là một đô thị biển kiểu mẫu hoàn chỉnh. Nếu chúng ta đạt được thương hiệu kỳ quan đô thị thế giới sẽ khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Đây không chỉ là cạnh tranh mà còn cho thế giới thấy Việt Nam ngày càng có vị thế, chung tay kiến tạo giá trị sống mới cho nhân loại. Đó cũng chính là khuynh hướng tiến vào kỷ nguyên mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi. Giải thưởng sẽ là động lực, tiếp thêm tự tin để mỗi người Việt, doanh nghiệp Việt trên mọi lĩnh vực cùng cố gắng tạo nên những kỳ tích, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp", kiến trúc sư Khương Văn Mười nhấn mạnh.