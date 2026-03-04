Có loại bỏ được áp lực buộc phải học thêm?

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, chia sẻ có hiệu trưởng ở Hà Nội nói với ông thu nhập của GV "giảm nhiều" khi được hỏi về việc thực hiện Thông tư 29. Trả lời vị hiệu trưởng này, ông Thưởng cho rằng: "Thực tế giảm là giảm những thu nhập vốn không thuộc về chúng ta. Như vậy, đó không phải là giảm. Hãy vì HS hơn nữa, vì đồng nghiệp mình hơn nữa. Hãy vì một nền giáo dục thực chất và công bằng hơn nữa".

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu phát huy tinh thần tự học của HS. Nhà trường, thầy cô cần làm thế nào để "các em không đáng phải học thêm, không cần học thêm thì đừng ép học thêm, mà hướng các em hình thành những năng lực, phẩm chất khác như chơi thể thao, văn nghệ…".

Điều phụ huynh cũng như các cử tri mong muốn là làm thế nào để học sinh giảm hoặc loại bỏ áp lực buộc phải học thêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Gửi kiến nghị trước kỳ họp Quốc hội cuối năm 2025, cử tri tỉnh Hưng Yên nêu thực tế: sau khi Thông tư 29 được triển khai đã mang lại nhiều thay đổi quan trọng trong quản lý giáo dục, góp phần định hướng lại cách thức tổ chức dạy và học theo hướng lành mạnh hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm (DTHT) hiện nay còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho phụ huynh và HS. Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cần xem xét, nghiên cứu giảm tải chương trình, tăng cường các hoạt động học ngoại khóa, trải nghiệm, học kỹ năng sống để hướng tới đào tạo thế hệ tương lai có sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục VN, cho rằng việc DTHT bấy lâu nay đang làm xói mòn khả năng tự học của HS. Điều này trái với quy luật phát triển. Hiện nay, cha mẹ và bản thân HS chưa tin vào mình, chưa đi theo con đường tự học. Vì vậy, các nhà trường phải hướng dẫn HS cách tự học. Đây cũng là mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Phải quan niệm Thông tư 29 là phép thử để buộc các trường phải thay đổi", ông Tùng Lâm khẳng định nhưng cũng nhìn nhận thực tế bấy lâu nay các trường chưa chuẩn bị tích cực để HS biết cách tự học. Trong khi việc thay đổi cần cả quá trình.

Theo ông Tùng Lâm, Thông tư 29 đã đưa ra những chủ trương khoa học, nhân văn, nhằm giải quyết những hiện tượng tiêu cực của "căn bệnh" DTHT vốn tồn tại kinh niên. Dù vậy, giữa mục tiêu lý tưởng và thực tế đang có những rào cản nhất định. Hiện nay, chúng ta đang nặng học vì bằng cấp, bảng điểm, học để chọn trường lớp, phục vụ những mục tiêu trước mắt. Điều này biến "cuộc chiến" với DTHT không có hồi kết vì đây là nhu cầu thực tế. Hơn nữa, tình trạng thiếu trường lớp, chất lượng trường lớp không đồng đều tạo ra tình trạng chạy đua để vào được trường tốt hơn.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến vai trò của chính người thầy trong câu chuyện DTHT. Giáo viên phải nâng cao năng lực sự tự tôn với nghề và phải có thu nhập đủ để sống được với nghề mà không cần tìm mọi cách ép HS học thêm.

Bộ GD-ĐT cho biết đang triển khai xây dựng Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo dự thảo nghị định, nhà giáo dự kiến được hưởng thêm hệ số lương đặc thù bên cạnh các chế độ tiền lương, phụ cấp mà nhà giáo hiện đang được hưởng.

Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà giáo còn được hưởng chính sách hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, bao gồm: chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp; được bố trí nhà ở công vụ hoặc chỗ ở tập thể hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Theo chuyên gia, "cuộc chiến" với DTHT không có hồi kết ảnh: Nhật Thịnh

Đồng thời, có chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có trình độ cao, có tài năng, có năng khiếu đặc biệt, có kỹ năng nghề cao; đến làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn; nhà giáo trong một số lĩnh vực trọng yếu, thiết yếu…

Các chính sách nêu trên cùng với các quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng, tôn vinh, khen thưởng nhà giáo… sẽ là những giải pháp tổng thể giúp nhà giáo an tâm công tác, tập trung cho hoạt động nghề nghiệp, tạo động lực nâng cao năng lực, phát triển nghề nghiệp liên tục.