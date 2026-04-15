‘Cô Long' ở Đà Lạt gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
15/04/2026 20:23 GMT+7

'Cô Long Đà Lạt' được chú ý trên mạng xã hội nhờ các clip mặc đồ cổ trang, nói chuyện theo phong cách TVB. Gần đây, vụ ồn ào của nhân vật này cũng được nhiều người quan tâm.

Thời gian qua, hình ảnh một cô gái diện trang phục cổ trang tại Đà Lạt nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong các đoạn clip được chia sẻ, cô gái này gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thoải mái trò chuyện với khách hàng bằng chất giọng đậm chất TVB. Sự duyên dáng, hài hước của cô khi tương tác mang lại tiếng cười cho khách du lịch, được nhiều người yêu mến gọi là “cô Long Đà Lạt”.

Sau đó, những thông tin về cô gái này cũng được tìm kiếm. Được biết “cô Long Đà Lạt” tên thật là Kim Hương, chủ một quán cà phê phim trường. Theo ghi nhận, tài khoản TikTok của quán hút hơn 1,2 triệu lượt xem, là nơi đăng tải những clip cô gái này khi giao lưu, tung hứng với khách hàng.

‘Cô Long' ở Đà Lạt gây xôn xao mạng xã hội là ai?- Ảnh 1.

Những clip tương tác giữa "cô Long Đà Lạt" với khách hàng khiến dân mạng thích thú

Ảnh: Chụp màn hình

Các video này hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm của nhiều người dành cho nhân vật “cô Long Đà Lạt”. Dưới phần bình luận, một số khán giả khen ngợi sự thông minh, duyên dáng của cô gái này. Trong khi đó, một số khác cho rằng sự xuất hiện của cô giúp quán thu hút nhiều khách du lịch hơn. Thậm chí, nhiều người dành thời gian đến quán chỉ để chụp ảnh, trò chuyện cùng nhân vật này.

Đi kèm với sự nổi tiếng, “cô Long Đà Lạt” cũng đối diện với những điều tiếng. Điển hình là gần đây, cô vướng phải ồn ào với vị khách đến quán, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhân vật này đã có đoạn clip lên tiếng về ồn ào, được đăng tải trên kênh TikTok của quán với hơn 1,2 triệu lượt theo dõi.

Chia sẻ của 'cô Long Đà Lạt'

Nói về ồn ào, “cô Long Đà Lạt” cho rằng đây là sự việc không mong muốn, khiến cô thấy áy náy vì để xảy ra hiểu lầm không đáng có. Trong đoạn clip, nhân vật “cô Long Đà Lạt” cũng giải thích rõ quan điểm của mình về vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các vị khách, mong mọi người có cái nhìn thông cảm hơn cho cả đôi bên. “Em chỉ là một người bình thường, em tiếp chuyện với khách là hữu duyên và là sự tương tác ngẫu nhiên. Và hơn hết em kính trọng, ưu tiên các bác lớn tuổi”, trích nội dung bài viết.

Theo ghi nhận, hiện tại vụ việc đang trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng khi làm dịch vụ, nhân vật “cô Long Đà Lạt” cần có sự khéo léo hơn khi giải quyết vấn đề. Tuy nhiên cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực, cho rằng khách đang kỳ vọng quá mức khi đến trải nghiệm tại quán.

