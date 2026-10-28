Có lúc Ủy ban Chứng khoán có 300 người thì 180 người xin nghỉ việc

Tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay 28.10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đồng tình với nhiều nội dung trong sửa đổi luật, điển hình là Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán; chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: QUOCHOI.VN

Quá trình vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam 26 năm qua có 1 - 2 lần sập sàn, đóng cửa, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư, kể nhà nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê, hiện có hơn 14 triệu tài khoản cá nhân, tổ chức đang giao dịch trên thị trường chứng khoán. "Làm sao đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ thông tin để đảm bảo thị trường hoạt động liên tục, minh bạch, có thể hướng tới giao dịch 24/24 giờ", ông Ngân nói.

Về nguồn nhân lực cho thị trường, theo ông Ngân, cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hỗ trợ phát triển, nhất là nhân lực cho quản lý nhà nước, khâu vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra các lệnh giao dịch.

"Thực tế có thể xảy ra những tình huống cấu kết, lũng đoạn, thao túng thị trường. Nguồn nhân lực phải có chất lượng cao để phát hiện được các giao dịch thao túng, lũng đoạn. Đề nghị ban soạn thảo bổ sung hoặc có quy định chi tiết về các nội dung này", ông Ngân đề xuất.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (đoàn Hải Phòng) cũng đồng tình với việc Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng nhằm phát triển thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, nếu áp dụng thì chỉ nên khuyến khích, đãi ngộ, thu hút nhân lực có chất lượng vào làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, không nên ưu đãi cho tất cả cá nhân làm trong lĩnh vực này.

Nhấn mạnh hiện dự luật chưa đề cập thông tin tính toán về gói ngân sách sẽ dành cho sự khuyến khích, đãi ngộ là bao nhiêu và khả năng cân đối ngân sách, ông Hải đề nghị ban soạn thảo cân nhắc thêm các căn cứ, cơ sở để chính sách thuyết phục hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ẢNH: QUOCHOI.VN

Bộ trưởng Tài chính: Có lúc Ủy ban Chứng khoán có 300 người thì 180 người xin nghỉ việc

Giải trình trước các ý kiến đại biểu nêu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán, đặc biệt là đội ngũ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, giám sát và bảo đảm thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cạnh tranh nhân lực giữa khu vực quản lý nhà nước với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức đầu tư diễn ra rất gay gắt.

Nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm, trong khi các doanh nghiệp trên thị trường có khả năng đưa ra mức thu nhập hấp dẫn để thu hút người lao động.

Trong giai đoạn thị trường sôi động khoảng năm 2010 - 2012, có thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có hơn 300 người nhưng khoảng 180 người xin nghỉ việc để chuyển sang làm việc tại các công ty chứng khoán.

Từ thực tế trên, ông Tuấn nhấn mạnh, cần quan tâm đến cơ chế phù hợp để thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thị trường chứng khoán.