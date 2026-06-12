Có một điểm thi tốt nghiệp THPT được mệnh danh là 'ngọt ngào nhất TP.HCM'

Không chỉ có phụ huynh hồi hộp đứng ngoài cổng trường, không chỉ có tình nguyện viên tất bật che nắng, phát nước, tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ (TP.HCM), hình ảnh các thầy cô giáo đang công tác tại ngôi trường này, tự tay chuẩn bị từng phần quà nhỏ gửi đến thí sinh thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người xúc động.

Chị Trần Ngọc Tuyết Sang, đoàn viên Chi đoàn Trường THCS Bình Thọ, cho biết trước ngày thi, các thầy cô Trường THCS Bình Thọ đã cùng nhau chuẩn bị hơn 1.200 phần bánh kẹo, nước uống để gửi tặng thí sinh trong các buổi thi tốt nghiệp THPT 2026. Mỗi phần quà không quá lớn, nhưng được gói ghém bằng sự tỉ mỉ, bằng tình thương của những người làm nghề giáo dành cho học trò.

Các thầy cô đến từ Trường THCS Bình Thọ đi Tiếp sức mùa thi cho thí sinh ẢNH: AN VY

Chị Sang chia sẻ trước ngày thi, các thầy cô ngồi lại cùng nhau kiểm đếm, đóng gói từng phần quà để sáng hôm sau kịp trao tận tay thí sinh.

"Ban đầu chúng tôi chuẩn bị số lượng lớn, nhưng đến chiều 10.6 thấy thí sinh đông, sợ thiếu nên mọi người lại tiếp tục làm thêm. Tính ra mất gần 2 buổi để chuẩn bị, nhưng ai cũng vui vì nghĩ đến lúc các em nhận quà", chị Sang chia sẻ.

Các cô tự tay làm các phần quà gửi tặng thí sinh ẢNH: CÔ VÂN CUNG CẤP

Theo chị Sang, trong suốt các buổi thi, dù thời tiết nắng nóng, các thầy cô vẫn có mặt từ rất sớm. Người xếp bánh kẹo, người chuẩn bị nước, người đứng trước cổng trường để động viên thí sinh. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng ngàn phần quà đã được trao hết sạch vì các em đến điểm thi rất đông.

"Đây là kỳ thi quan trọng, cũng có thể xem là lần thi cuối cùng của thời học sinh phổ thông với nhiều bạn nhỏ. Vì vậy, thầy cô muốn mang hết sự nhiệt huyết để đồng hành cùng các con. Mong các phần quà nhỏ này đem lại một chút ngọt ngào, giúp các con tự tin hơn trước giờ làm bài", chị Sang nói.

Những món quà ngọt ngào được phát cho thí sinh ẢNH: AN VY

Cô Võ Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THCS Bình Thọ, cho biết hoạt động tiếp sức này xuất phát từ mong muốn thí sinh có một kỳ thi thật nhẹ nhàng, ấm áp. Với cô, bánh kẹo và nước uống không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời chúc thi tốt được gửi gắm theo cách rất riêng.

"Chúng tôi công tác tại trường nên rất vui và tự hào khi lần đầu tiên khi ngôi trường này được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT. Thầy cô chỉ mong các con bước vào phòng thi với tâm trạng thật tốt, làm bài suôn sẻ như sự ngọt ngào mà món quà nhỏ này gửi đến", cô Vân bày tỏ.

Điều khiến cô Vân xúc động hơn cả là trong số thí sinh dự thi tại điểm trường này, có nhiều em từng là học sinh của Trường THCS Bình Thọ hay đạp xe ngang qua ngôi trường trong những năm tháng học trò. Ngày trở lại trường cũ, các em không chỉ bước vào một điểm thi, mà còn trở về nơi từng có thầy cô, bạn bè và nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Cô Vân chụp ảnh cùng học trò cũ ngay tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ ẢNH: AN VY

"Có em vừa nhìn thấy thầy cô cũ đã chạy lại ôm chầm, gọi: "Cô Vân ơi", "Cô Phương ơi"... Có em nhận ra cô giáo cũ, mừng rỡ chào hỏi rồi mới vào phòng thi. Những khoảnh khắc đó làm nghề giáo chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng", cô Vân kể.

Theo cô Vân, mỗi ca thi có khoảng 15 thầy cô thay phiên nhau hỗ trợ. Dù có thành viên đã ở tuổi U40, U50, ai cũng rất "gân", sẵn sàng vượt nắng, thắng mưa để tiếp sức cho thí sinh. Người đứng phát nước, người trao bánh kẹo, người liên tục nhắc các em kiểm tra giấy tờ, máy tính, bút viết trước khi vào phòng thi.

Không chỉ thí sinh, nhiều bạn trẻ tham gia chương trình tiếp sức mùa thi cũng bất ngờ khi nhìn thấy các thầy cô giáo cũ vẫn nhiệt tình đứng dưới trời nắng để hỗ trợ học trò.

Phạm Hoàng Mộc Lam, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết em rất háo hức khi được trở lại Trường THCS Bình Thọ và gặp lại các cô giáo cũ. Là học sinh lớp 10, Lam tham gia tiếp sức với mong muốn giúp các anh chị lớp 12 có tinh thần tốt nhất trước kỳ thi quan trọng.

"Tụi em chuẩn bị nước, quạt mát, bút, máy tính dự phòng nếu anh chị cần. Nhìn các cô giáo cũ cũng đứng tiếp sức rất nhiệt tình, em thấy thương và tự hào. Các cô lúc nào cũng vậy, luôn lo cho học sinh từng chút một. Em nghĩ điểm thi này ngọt ngào nhất TP.HCM", Lam nói.

Hồ Minh Châu, điểm trưởng đội hình tình nguyện, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết điểm thi Trường THCS Bình Thọ có sự đồng hành rất đặc biệt từ các thầy cô. Không chỉ chuẩn bị quà cho thí sinh, các cô còn luôn có mặt để động viên, hỗ trợ đội hình tình nguyện trong suốt các buổi thi.

Vì quá yêu quý ngôi trường này, Minh Châu còn tự tay làm một khung chụp hình có dòng chữ "Bình Thọ" để mọi người lưu lại kỷ niệm sau mỗi buổi tiếp sức.

Các cô giáo thích thú chụp ảnh lưu niệm bên khung ảnh do bạn Minh Châu thiết kế ẢNH: AN VY

Châu dự định sau khi mùa thi kết thúc sẽ gửi tặng lại khung hình này cho các thầy cô như một món quà nhỏ, thay cho lời cảm ơn những người đã cùng nhau làm nên một mùa thi thật ngọt ngào.