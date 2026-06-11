Đề toán tốt nghiệp THPT, có thí sinh ra khỏi phòng thi tự tin chắc 10 điểm

Chiều 11.6, sau khi kết thúc môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, không khí tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), trở nên rộn ràng. Nếu buổi sáng môn văn khiến nhiều thí sinh vừa cười vừa hồi hộp vì đề mở, thì đến môn toán, nhiều bạn bước ra khỏi phòng thi với trạng thái thong dong.

Vừa thấy lực lượng tình nguyện viên và phụ huynh đứng chờ ngoài cổng, nhiều thí sinh đã lập tức giơ tay reo: "Đề dễ quá anh chị ơi", "Em 10 điểm", "Làm được rồi". Một số bạn còn cười tươi đến mức nhiều phụ huynh phải phì cười.

Tình nguyện viên reo vui khi thí sinh làm được bài ẢNH: AN VY

Nguyễn Thị Trà My, học sinh Trường THPT Bình Chiểu (TP.HCM,) cho biết đề thi toán năm nay dễ hơn đề năm ngoái khá nhiều. Theo My, cấu trúc đề quen thuộc, nhiều câu ở mức vừa sức nên những bạn ôn tập kỹ hoàn toàn có thể làm tốt.

"Em nghĩ năm nay sẽ có nhiều bạn đạt trên 7 điểm. Đề không quá đánh đố, những câu cơ bản làm được khá nhanh. Chỉ cần bình tĩnh là có thể xử lý ổn", My chia sẻ.

Các nữ sinh tươi tắn sau đề thi toán ẢNH: AN VY

Cùng chung tâm trạng nhẹ nhõm, Nguyễn Viết Thắng, học sinh Trường THPT An Dương Vương (TP.HCM), cho biết em dự đoán bài làm của mình có thể đạt trên 8 điểm. Thắng nói em đã ôn tập khá kỹ nên khi vào phòng thi rất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, niềm vui của nam sinh vẫn có một vết xước nho nhỏ mang tên xác suất. "Em làm được nhiều phần, nhưng vẫn muốn khóc ở phần xác suất vì thấy khó và có chút đánh đố. Mấy câu đó làm em mất thời gian nhất", Thắng kể.

Nguyễn Trúc Linh, học sinh Trường THPT An Dương Vương (TP.HCM), cho rằng đề toán năm nay dễ hơn so với nhiều đề mà em từng ôn trước đó. Đặt nguyện vọng vào khối D7, Linh cho biết em khá tự tin với bài làm của mình.

Nhóm học sinh cho rằng đề thi nhẹ nhàng, vừa sức ẢNH: AN VY

"Em nghĩ thấp nhất cũng được khoảng 8 điểm. Đề có những câu cần "lắc não" nhiều nhưng không đến mức quá khó. Nếu cẩn thận thì có thể lấy điểm tốt", Linh nói.

Trong khi đó, Đặng Anh Minh, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), nhận xét đề khá dễ thở. Minh cho biết em nhắm chắc khoảng 7 điểm và cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành phần thi đúng với khả năng.

Tuy thế, Phạm Thái Bảo Thy, học sinh Trường THPT Hiệp Bình (TP.HCM), lại có phần chia sẻ khiến nhiều người bật cười. Thy cho biết đề ở mức bình thường, nhưng bản thân không quá chắc chắn ở một số câu nên có "lụi" bài.

Thy cười toe chia sẻ: "Em lụi một số câu, rồi ngủ gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn thấy kịp giờ", Thy nói. Với Thy, môn toán khép lại theo cách khá nhẹ nhàng, dù không quá tự tin nhưng cũng không đến mức căng thẳng.

Nguyễn Trần Thảo My và Cao Nguyên Thế Toàn, cùng học Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), cũng nhận xét đề vừa sức, không quá khó. Tuy nhiên, cả hai đều thống nhất rằng phần xác suất đúng là "trùm cuối" của đề thi.

"Xác suất khó nhất, tốn thời gian nhất. Đề có nhiều chỗ gài, nếu đọc không kỹ là dễ sai", My và Toàn chia sẻ

ẢNH: AN VY

Sau môn toán, nhiều thí sinh thở phào vì đã vượt qua một trong những môn thi quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Không khí trước cổng trường vì thế cũng nhẹ hơn.

Chu Nguyễn Tiến, tình nguyện viên đội hình Tiếp sức mùa thi đến từ Trung tâm GDTX - GDNN Thủ Đức (TP.HCM), cho biết nhìn thấy các anh chị thí sinh làm bài được, em thấy rất vui.

"Em chúc các anh chị làm bài thi thật tốt, giữ vững tinh thần cho những môn tiếp theo và đạt được nguyện vọng 1", Tiến nói.